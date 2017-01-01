Namaz Vakitleri WhatsApp ihbar: 0553 313 94 23

Sele karşı kum torbaları ile önlem aldılar

  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla'da sağanak ve fırtına uyarısı yaptı. Bodrum Kaymakamlığı'nın talimatıyla tüm kurumlar sağanağa karşı alarm durumuna geçti. İlçe merkezinde bazı esnaf dükkanlarının önünü kum torbalarıyla kapattığı görüldü.

  • Bodrum'da 29 Kasım'da başlayan, aralıklarla yerini doluya bırakan yağmur ilçe merkezinin yanı sıra Gümbet, Konacık, Bitez ve Ortakent mahallelerini etkiledi.

  • Yüksek kesimlerden gelen sel suları, dereleri taşırdı. Rögarlar taştı, cadde ve sokaklar göle dönerken, ev ve işyerlerinde su baskınları yaşandı. Sel suları otomobiller ve çöp konteynerleri başta olmak üzere önüne kattığı her şeyi sürükledi.

  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Kasım'daki sel felaketi hala akıllardayken vatandaşı uyardı.

  • Meteoroloji yetkilileri saat 20.00'ye kadar kentte gök gürültülü sağanak beklendiğini, metrekareye ise 50 ila 75 kilogram yağış düşeceğini, sağanağın ardından ise gece saat 23.00'te saatteki hızı 75 kilometreyi bulması beklenen fırtınanın etkili olabileceğini duyurdu.

  • Meteorolojinin uyarısının ardından Bodrum Kaymakamlığı'nın talimatıyla tüm kurumlar sağanağa karşı alarm durumuna geçti. İlçe merkezinde bazı esnaf dükkanlarının önünü kum torbalarıyla kapattığı görüldü.

  • Sele karşı kum torbaları ile önlem aldılar

  • Sele karşı kum torbaları ile önlem aldılar

  • Sele karşı kum torbaları ile önlem aldılar

  • Sele karşı kum torbaları ile önlem aldılar

  • Sele karşı kum torbaları ile önlem aldılar

Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
CHP'nin İstanbul ve Ankara adayını canlı yayında açıkladı
CHP'nin İstanbul ve Ankara adayını canlı yayında açıkladı

Son Eklenen Haberler

İstanbul Havalimanı ile ilgili kritik gelişme! Ertelendi
  1. İstanbul Havalimanı ile ilgili kritik..
  2. CHP Beylikdüzü belediye başkan adayı..
  3. Ampute Milli Futbol Takımı Beştepe'de
  4. Türkiye geneli il ilçe CHP 2019..
  5. Hakkari'de terör örgütü PKK'nın finans..
  6. Uşak'ta iki grup arasındaki kavga
  7. Dışişlerinde "Sesler ve İzler" sergisi
  8. Akbank'tan sermaye artırımı kararı
  9. Sigara içenin idrarındaki kan, kanser..
  10. CHP'nin kararı sonrası AK Parti..
  11. Lübnan mültecilere vatandaşlık..
  12. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay..
  13. CHP'nin açıklamasının ardından..
  14. Zorlama, haveslendir
  15. 2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda
  16. FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davası
  17. Domuz sürüsünden canını zor kurtardı
  18. Cenevre'deki Suriye konulu dışişleri..
  19. Sınırda hareketli anlar! Yola çıktılar
  20. Şırnak'ta ele geçirildi! Çok sayıda...