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Spor
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Selçuk İnan Süper Lig’e geri dönüyor! Sürpriz takıma imzayı atacak… Herkesi hayrete düşürdü

2023-09-09 18:19:07
Selçuk İnan Süper Lig’e geri dönüyor! Sürpriz takıma imzayı atacak… Herkesi hayrete düşürdü

Futbolculuk kariyerinde birçok başarı elde eden Türk futbolunun önemli isimlerinden birisi olan Selçuk İnan, futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlüğe adım attı. Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcı antrenörlüğünden sonra Kasımpaşa'yı çalıştıran genç teknik direktör, Mart 2023'ten bu yana boşta. Kariyerinde yeni bir adım atmak isteyen 38 yaşındaki çalıştırıcı, Süper Lig'e sürpriz bir takımla geri dönüyor. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - Selçuk İnan Süper Lig’e geri dönüyor! Sürpriz takıma imzayı atacak… Herkesi hayrete düşürdü

Son dakika haberleri… Kariyeri boyunca Trabzonspor ve Galatasaray formalarıyla dikkat çeken başarılar kazanan Selçuk İnan, teknik direktör olarak kariyerine devam ediyor.

#2
Foto - Selçuk İnan Süper Lig’e geri dönüyor! Sürpriz takıma imzayı atacak… Herkesi hayrete düşürdü

Özellikle Galatasaray'da Süper Lig şampiyonlukları yaşayan ve Avrupa'da adından söz ettiren İnan, teknik adamlık kariyerine Kasımpaşa'da başladı.

#3
Foto - Selçuk İnan Süper Lig’e geri dönüyor! Sürpriz takıma imzayı atacak… Herkesi hayrete düşürdü

İlk olarak Fatih Terim'in yardımcısı olarak bir sezon boyunca eski takımı Galatasaray'da çalışan 38 yaşındaki çalıştırıcı, Kasımpaşa'nın başına geçti.

#4
Foto - Selçuk İnan Süper Lig’e geri dönüyor! Sürpriz takıma imzayı atacak… Herkesi hayrete düşürdü

Kasımpaşa'nın başında 13 resmi maçta görev yapan Selçuk İnan, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.

#5
Foto - Selçuk İnan Süper Lig’e geri dönüyor! Sürpriz takıma imzayı atacak… Herkesi hayrete düşürdü

Mart ayında görevine son verilmesinin ardından henüz yeni bir takımla anlaşma sağlamayan Selçuk İnan için flaş bir gelişme yaşandı.

#6
Foto - Selçuk İnan Süper Lig’e geri dönüyor! Sürpriz takıma imzayı atacak… Herkesi hayrete düşürdü

Süper Lig'de yaşanan teknik direktör ayrılıklarının ardından ismi anılmaya başlayan genç teknik direktörün yakın zamanda imzayı atması bekleniyor.

#7
Foto - Selçuk İnan Süper Lig’e geri dönüyor! Sürpriz takıma imzayı atacak… Herkesi hayrete düşürdü

Çağdaş Atan'ın ayrılığı sonrası Kayserispor'da yeni teknik direktör arayışları başladı.

#8
Foto - Selçuk İnan Süper Lig’e geri dönüyor! Sürpriz takıma imzayı atacak… Herkesi hayrete düşürdü

Kayseri yerel basınında çıkan haberlere göre,

#9
Foto - Selçuk İnan Süper Lig’e geri dönüyor! Sürpriz takıma imzayı atacak… Herkesi hayrete düşürdü

son olarak Kasımpaşa'da görev yapmış olan Selçuk İnan listeye alındı.

#10
Foto - Selçuk İnan Süper Lig’e geri dönüyor! Sürpriz takıma imzayı atacak… Herkesi hayrete düşürdü

Öte yandan Kayseri temsilcisinin kurmayları, Selçuk İnan ile görüşme gerçekleştireceği kayda geçti.

#11
Foto - Selçuk İnan Süper Lig’e geri dönüyor! Sürpriz takıma imzayı atacak… Herkesi hayrete düşürdü

Kasımpaşa'da hayal kırıklığıyla teknik adamlık kariyerini sürdürmüştü.

#12
Foto - Selçuk İnan Süper Lig’e geri dönüyor! Sürpriz takıma imzayı atacak… Herkesi hayrete düşürdü

Sabah'a göre; Selçuk İnan'ın Kayserispor yönetimine vereceği cevap merakla bekleniyor.

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