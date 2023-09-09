2023-09-09 18:19:07 Selçuk İnan Süper Lig’e geri dönüyor! Sürpriz takıma imzayı atacak… Herkesi hayrete düşürdü
Futbolculuk kariyerinde birçok başarı elde eden Türk futbolunun önemli isimlerinden birisi olan Selçuk İnan, futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlüğe adım attı. Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcı antrenörlüğünden sonra Kasımpaşa'yı çalıştıran genç teknik direktör, Mart 2023'ten bu yana boşta. Kariyerinde yeni bir adım atmak isteyen 38 yaşındaki çalıştırıcı, Süper Lig'e sürpriz bir takımla geri dönüyor. İşte son dakika haberinin detayları…