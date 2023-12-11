2023-12-11 17:13:01 Sektöre öncülük ediyor! Türkiye’nin madencilik alanındaki en büyük Ar-Ge Merkezi’ni Samsun’a kurdu!
Eti Bakır, 2018’den beri faaliyet gösteren Ar-Ge Merkezi’ni yeni yerine taşıdı. 3.600 metrekarelik kapalı alana sahip yeni Ar-Ge Merkezi, inovasyon ve verimlilik alanında gerçekleştireceği çalışmalarla Türkiye’yi madencilik sektörünün merkezi haline getirecek. Ar-Ge Merkezi’nde geliştirilecek yeni teknolojiler sayesinde, bakır üretiminde ortaya çıkan artıklar yeniden ekonomiye kazandırılacak.