Sektöre öncülük ediyor! Türkiye’nin madencilik alanındaki en büyük Ar-Ge Merkezi’ni Samsun’a kurdu!

80 bin tonluk katot bakır üretimiyle Türkiye'deki toplam bakır üretiminin yüzde 20’sini tek başına karşılayan Eti Bakır’ın Samsun tesislerinde dünya çapında bir Ar-Ge Merkezi kurmaktan mutluluk duyduklarını belirten Eti Bakır Genel Müdür Yardımcısı Asım Akbaş, “Hayata geçirdiğimiz yeni Ar-Ge Merkezimiz Samsun’u, madencilik alanındaki ileri teknolojiler açısından küresel bir üs olarak konumlamakla kalmayacak; aynı zamanda holdingin tüm grup şirketleri ve iştiraklerindeki üretim süreçlerinde daha iyiye ulaşmamızı sağlayacak” dedi. Ar-Ge merkezinde yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi veren Akbaş, şunları söyledi: “Maden teknolojileri alanında verimli ve yüksek katma değerli üretim için yatırımlara devam ediyoruz. Bizim için inovasyon kadar sürdürülebilirlik de önemli. Samsun'daki yeni Ar-Ge merkezimizde yapılan çalışmalarla bir yandan ürün kalitesini ve verimliliğini artırmanın diğer yandan da maliyetleri ve çevresel etkileri azaltmanın yollarını araştırıyoruz.