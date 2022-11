Şeker hastalığından kurtulmanın 5 adımı! Diyabeti tarihe gömün

Diyabet, tüm dünyada 37 milyondan fazla insanı etkiliyor ancak diyabetli her 5 kişiden 1'inin diyabeti olduğunu bilmiyor. Buna ek olarak, her 3 kişiden 1'inden fazlası da prediyabet hastasıdır. Prediyabetli her 10 yetişkinden 8'inden fazlası, yaşadıkları bu durumun farkında bile değil. Diyabet tedavi edilmezse kalp hastalığı, sinir hasarı, böbrek hasarı, görme kaybı, depresyon, cilt ve ağız sorunları ve daha fazlası gibi önemli sağlık sorunlarına yol açabilir.