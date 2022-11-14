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Sağlık
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Şeker hastalığından kurtulmanın 5 adımı! Diyabeti tarihe gömün

2022-11-14 15:13:10
Şeker hastalığından kurtulmanın 5 adımı! Diyabeti tarihe gömün

Diyabet, tüm dünyada 37 milyondan fazla insanı etkiliyor ancak diyabetli her 5 kişiden 1'inin diyabeti olduğunu bilmiyor. Buna ek olarak, her 3 kişiden 1'inden fazlası da prediyabet hastasıdır. Prediyabetli her 10 yetişkinden 8'inden fazlası, yaşadıkları bu durumun farkında bile değil. Diyabet tedavi edilmezse kalp hastalığı, sinir hasarı, böbrek hasarı, görme kaybı, depresyon, cilt ve ağız sorunları ve daha fazlası gibi önemli sağlık sorunlarına yol açabilir.

#1
Foto - Şeker hastalığından kurtulmanın 5 adımı! Diyabeti tarihe gömün

Diyabetin farklı türleri vardır ve Tip 1 ve Tip 2 diyabet hem çocukları hem de yetişkinleri etkileyebilir. Tip 1 diyabet otoimmün bir hastalıktır ve vücut insülin üreten hücrelere saldırdığında olur. Tip 2 diyabet, vücudun insülini düzgün kullanamaması, insüline karşı daha dirençli hale gelmesi ve sonunda çok az insülin üretmesi veya hiç insülin üretmemesi durumudur. Diyabet hakkında bilinmesi gerekenleri ve bu hastalığı nasıl önleyebileceğinizi sizler için derledik.

#2
Foto - Şeker hastalığından kurtulmanın 5 adımı! Diyabeti tarihe gömün

Dr. Barry Sears, "Diyabet, insülin direncinin bir sonucudur. İnsülin direnci, bozulmuş bir metabolizma için kullanılan genel bir terimdir. İnsülin direnci, aşırı vücut yağının birikmesinden önce ortaya çıkar. Bu durumun devam etmesi, insülin direncinin azalması diyabet öncesi (yani metabolik sendrom) ve sonunda tip 2 diyabete yol açar. Pre-diyabet, kan glukoz seviyelerini düşürmeye çalışan artan kan insülin seviyeleri ile anlaşılır. Bununla birlikte, diyabet öncesi durumun potansiyel ilk göstergesi, iç organ (yani göbek yağı) birikmesidir." Dengeli bir yaşam tarzı, diyabetle ilgili komplikasyon riskini azaltmanın yanı sıra genel fiziksel ve zihinsel sağlığı desteklemeye yardımcı olabilir. Bu, sağlıklı bir diyet ve düzenli egzersiz yapılması gerektiği anlamına gelir. Ancak aşırı kısıtlayıcı olmasındansa rutin haline gelmiş bir düzen önerilir. Bu sayede diyabet yönetilebilir. Diyabet teşhisi konanların fiziksel aktivitelere katılması, sadece vücuttaki kan şekeri seviyelerini düşürmek için değil, aynı zamanda keyifli bir sağlıklı yaşam tarzı edinmek adına da önemlidir. Aslında Tip 2 diyabet, uygun diyet ve egzersiz ile önlenebilir veya geciktirilebilir.

#3
Foto - Şeker hastalığından kurtulmanın 5 adımı! Diyabeti tarihe gömün

Dr. Sears özellikle bu belirtilere dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. "Vücut, artan idrara çıkma aslında kandaki fazla şekerin seyreltilmeye çalışmasının bir sonucudur. Bu durum susuzluk hissinin de artmasına neden olur. Pre-diyabetin en erken belirtisi için en iyi kan testi HOMA-IR olarak adlandırılır.

#4
Foto - Şeker hastalığından kurtulmanın 5 adımı! Diyabeti tarihe gömün

Kanda kan şekeri seviyeleri yükselse de kan şekeri beyne ulaşmaz ve bu hipotalamusa daha fazla yiyecek tüketmesi için sinyal verir. Doğal olarak siz de daha sık acıkır ve daha az tok hissedersiniz.

#5
Foto - Şeker hastalığından kurtulmanın 5 adımı! Diyabeti tarihe gömün

Diyabet hakkında yaygın olarak bilinen yanılgıların karşısında bir uzmandan doğru bilgileri edinmek ve uygulamak büyük önem taşımaktadır. Tedavi yöntemleri kişiden kişiye değişiyor olsa da genel için yukarıdaki sayılan maddeler etkili birer çözüm olma niteliği taşır.

#6
Foto - Şeker hastalığından kurtulmanın 5 adımı! Diyabeti tarihe gömün

Gıda, vücut için yakıttır ve fiziksel ve zihinsel sağlık üzerinde çok gerçek bir etkiye sahiptir. Dengeli bir diyete sahip olduğunuz zaman, daha iyi sağlık ve zindelik sonuçları elde etme ve kronik durumları önleme veya yönetme olasılığınız daha yüksektir. Kan şekeri düzeylerini yönetmeye yardımcı olan sağlıklı bir diyet sürdürmek çaba gerektirse de, sıkıcı olmak zorunda değildir ve aynı zamanda en sevdiğiniz yiyeceklerden vazgeçmek anlamına da gelmez. En sevdiğiniz yiyeceklerle sağlıklı bir beslenmeyi nasıl yönetebileceğinizi düşünün. Salata yeşillikleri gibi nişastalı olmayan sebzeleri veya somon veya tavuk gibi yüksek kaliteli yağsız proteinleri nasıl ekleyemek ideal bir beslenme düzeni sağlamanıza yardımcı olduğu gibi hem doyurucu hem de besleyici bir öğün tüketmenizi sağlar. Sears, "Tabii ki, tip 2 diyabetin önlenmesi ve tedavisi için en iyi önlem, anti-inflamatuar bir diyet uygulamaktır. Bu, HOMA-IR'yi düşük tutan herhangi bir diyet olarak da tanımlanabilir" diyor.

#7
Foto - Şeker hastalığından kurtulmanın 5 adımı! Diyabeti tarihe gömün

Uzmanları sağlık yararları için önerilen aktivite seviyeleri, haftada 150 dakika orta yoğunlukta veya haftada 75 dakika şiddetli yoğunluk arasındadır. Egzersiz, sağlıklı bir yaşamın en kritik bileşenlerinden biridir. Bilim insanları egzersizin hem fiziksel hem de zihinsel sağlığı iyileştirmeye yardımcı olduğunun altını çiziyor. Egzersiz vücuttaki kan şekerini düşürmek için harika bir araç olduğundan diyabet tanısı olanların özellikle uygulaması önerilir. Bazı insanlar spor salonuna gitmek ideal iken diğerleri için bu uzun vadeli alışkanlıklar oluşturmanın en iyi yolu olmayabilir. İyi haber şu ki, egzersiz, koşu bandında veya eliptik makinede saatler geçirmekle sınırlı değildir. Yürümek, basketbol oynamak veya dans etmek gibi günlük 30 dakikalık aktiviteleri birleştirmek, kalıcı aktif kalma alışkanlıkları oluşturmanın harika yolları arasındadır. Bu aktiviteleri ister tek başınıza ister grup halinde yapmayı tercih edin, sevdiğiniz aktiviteleri seçtiğinizde işe yarayan davranışlar oluşturma şansınız çok daha yüksek olacaktır.

#8
Foto - Şeker hastalığından kurtulmanın 5 adımı! Diyabeti tarihe gömün

Kan şekerlerini diğerlerinden daha fazla etkileyen yiyecekler vardır. Şekerle tatlandırılmış içecekler, beyaz ekmek, pirinç ve makarna, meyve aromalı yoğurt, şekerli kahvaltılık gevrekler ve aromalı kahve içecekleri gibi ürünlerin basit şekerlerden yapıldığı bilinmektedir. Basit şekerler lif bakımından düşüktür ve bu nedenle çok daha hızlı sindirilir, bu da kan şekerinin yükselmesine neden olabilir. Bunun gibi öğelerin dikkatli seçilmesi gerektiğini uzmanlar tarafından belirtilmektedir. Bunun yerine, tam tahıllar, nişastalı olmayan sebzeler ve meyveler gibi daha fazla lif açısından zengin karbonhidratları seçmek, daha iyi glikoz yönetimi yapmanızı sağlayabilir.

#9
Foto - Şeker hastalığından kurtulmanın 5 adımı! Diyabeti tarihe gömün

Tip 2 diyabeti yönetmek ve önlemek, yaşam tarzınızı kısıtlamayan sağlıklı alışkanlıklarla mümkündür. Bu sadece sizin için neyin işe yaradığını bulmak ve bir rutine bağlı kalan alışkanlıklar edinmek ile ilgilidir. Aslında her bireyin bunu önleme gücü bulunuyor. Bir beslenme uzmanı ile çalışmak, keyif aldığınız daha sağlıklı bir yaşam tarzı yaratma fırsatlarını belirlemenize ve sizi her sabah daha dinç uyanmanıza yardımcı olabilir. (Yeni Şafak)

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