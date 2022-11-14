Şeker hastalığından kurtulmanın 5 adımı! Diyabeti tarihe gömün

Gıda, vücut için yakıttır ve fiziksel ve zihinsel sağlık üzerinde çok gerçek bir etkiye sahiptir. Dengeli bir diyete sahip olduğunuz zaman, daha iyi sağlık ve zindelik sonuçları elde etme ve kronik durumları önleme veya yönetme olasılığınız daha yüksektir. Kan şekeri düzeylerini yönetmeye yardımcı olan sağlıklı bir diyet sürdürmek çaba gerektirse de, sıkıcı olmak zorunda değildir ve aynı zamanda en sevdiğiniz yiyeceklerden vazgeçmek anlamına da gelmez. En sevdiğiniz yiyeceklerle sağlıklı bir beslenmeyi nasıl yönetebileceğinizi düşünün. Salata yeşillikleri gibi nişastalı olmayan sebzeleri veya somon veya tavuk gibi yüksek kaliteli yağsız proteinleri nasıl ekleyemek ideal bir beslenme düzeni sağlamanıza yardımcı olduğu gibi hem doyurucu hem de besleyici bir öğün tüketmenizi sağlar. Sears, "Tabii ki, tip 2 diyabetin önlenmesi ve tedavisi için en iyi önlem, anti-inflamatuar bir diyet uygulamaktır. Bu, HOMA-IR'yi düşük tutan herhangi bir diyet olarak da tanımlanabilir" diyor.