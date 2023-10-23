  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık
8
Şeker hastaları için hayati öneme sahip beslenme önerisi

2023-10-23 16:50:18
Şeker hastaları için hayati öneme sahip beslenme önerisi

Dr. Hasan Levent, şeker hastaları için doğru beslenmenin öneminden bahsederek, doğru yiyeceğin doğru zamanda ve miktarda tüketilmesi gerektiğini belirtti.

#1
Foto - Şeker hastaları için hayati öneme sahip beslenme önerisi

Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan Levent, şeker hastalarının nasıl beslenmesi gerektiğini anlattı.

#2
Foto - Şeker hastaları için hayati öneme sahip beslenme önerisi

Şeker hastalığının kan şekeri çok yüksek olması durumunda ortaya çıkan bir hastalık olduğunu aktaran Dr. Levent, “Şeker hastalığı iyi tedavi edilmediği zaman kalp, kan damarları, sinirler, göz ve böbrek gibi hayati organlarda kronik hasara, işitme bozukluğu, depresyon ve Alzheimer gibi hastalıklara neden olabilir.

#3
Foto - Şeker hastaları için hayati öneme sahip beslenme önerisi

Akut olarak gelişen şeker koması, şeker düşmesi gibi hayatı tehdit edici acil durumlara da yol açabilir” şeklinde konuştu.

#4
Foto - Şeker hastaları için hayati öneme sahip beslenme önerisi

Sağlıklı ve dengeli yiyecek seçimleri yapmanın kan şekerini sağlıklı bir seviyede tutmaya yardımcı olacağını vurgulayan Dr. Hasan Levent, “Kan şekeriniz güvenli bir aralıkta tutulmazsa, damar tıkanması ve sinir hasarı başta olmak üzere, şeker düşmesi ve koma gibi ciddi sağlık sorunları yaşarsınız.” dedi.

#5
Foto - Şeker hastaları için hayati öneme sahip beslenme önerisi

Şeker kontrolü için doğru yiyeceklerin, doğru zamanda ve doğru miktarlarda yenmesi gerektiğine dikkat çeken Dr. Levent, “Doğru yiyecekleri yemek, tüm besin gruplarından çeşitli ve sağlıklı yiyecekleri tüketmek anlamına gelmektedir. Günde 3 ile 6 öğün zamanı planlanmalıdır. Şeker diyeti antioksidan bakımından zengin, yağ ve kalorisi düşük olan sağlıklı bir beslenme planıdır; ana unsurlar meyveler, sebzeler ve tam tahıllardır” ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Şeker hastaları için hayati öneme sahip beslenme önerisi

Dr. Levent, şeker hastalarının beslenmesinde neler olması gerektiğini ise şöyle açıkladı:

#7
Foto - Şeker hastaları için hayati öneme sahip beslenme önerisi

“Sağlıklı karbonhidratlar, sindirim sonrasında kan şekerinizi çok yükseltmeden kan şekerine dönüşür, enerji verir. Meyveler, tam tahıllar (tam buğday, arpa, yulaf, çavdar, esmer pirinç), kuru baklagiller (nohut, mercimek, fasulye, barbunya) gibi lif açısından zengin gıdalar aynı zamanda tokluk hissi vererek kilo kontrolüne de yardımcı olur. Sebzeler, mevsim yeşillikleri, meyveler, tam tahıllar, baklagiller, kuruyemişler ve proteinler metabolizmanın düzenli çalışmasında da önemli rol oynar. Haftada en az iki gün Omega-3 yönünden zengin; balık başta olmak üzere, az yağlı kırmızı et, tavuk, hindi, yumurta, az yağlı süt ve süt ürünleri gibi hayvansal proteinler, ilaveten ceviz, badem, fındık, fıstık gibi bitkisel proteinler tüketilmelidir. Sağlıklı yağlar kandaki yağ seviyelerinizi düşürmenize ve böylece kalp-damar sağlığınızı korumanıza yardımcı olur. Avokado, ceviz, badem, fındık, zeytin ve zeytinyağı gibi besinleri diyetinize ekleyin ancak aşırıya kaçmayın.”

Son dakika... Gazze Belediye Başkanı'ndan hayati çağrı
Gündem

Son dakika... Gazze Belediye Başkanı'ndan hayati çağrı

Gazze Belediye Başkanı Yehia Al Sarraj, "Yaralıların tedavi için dışarı çıkması gerekiyor çünkü buradaki doktorlar yaralı sayısıyla baş edem..
Ali Koç buna da göz yumdu! Fenerbahçe Stadı'nda şoke eden reklam
Spor

Ali Koç buna da göz yumdu! Fenerbahçe Stadı'nda şoke eden reklam

Fenerbahçe-Hatayspor mücadelesinde, kara para aklama iddiası ile haklarında soruşturma başlatılan ve tüm mal varlıklarına el konulan Dilan P..
O ülkenin vatandaşları Türkiye'den her gün 24 adet konut satın alıyor
Ekonomi

O ülkenin vatandaşları Türkiye'den her gün 24 adet konut satın alıyor

Ukrayna savaşı sonrası Türkiye'ye ilgisi artan Rusya Federasyonu vatandaşları, sıcak illerimizden günde ortalama 24 adet konut satın alıyor...
Neden yıkım kararı alındığı ortaya çıktı: Mardin’de betonarme binalara yıkım kararı
Gündem

Neden yıkım kararı alındığı ortaya çıktı: Mardin’de betonarme binalara yıkım kararı

Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nca şu ana kadar 46 bina ve 182 bağımsız bölümün yıkımı gerçekleştirildi. ..
Ahmet Davutpğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu talep etti!
Siyaset

Ahmet Davutpğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu talep etti!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Dönem Başkanlığı görevini yürüten Brezilya'nın Tü..
Almanya'da ekonomik kriz kapıda! Konut satışı, inşaatında seviye resmen belli oldu!
Dünya

Almanya'da ekonomik kriz kapıda! Konut satışı, inşaatında seviye resmen belli oldu!

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yüksek faiz oranları ve yavaşlayan ekonomik büyüme nedenleriyle Alman şirketlerinin yeni kredi bulm..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23