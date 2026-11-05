Selçuk Bayraktar’dan gençlere müjde! İHA meslek yüksekokulu kuruluyor
T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, ÇOMÜ, Baykar ve T3 Vakfı işbirliğinde Gökçeada Özdemir Bayraktar İnsansız Hava Araçları Meslek Yüksekokulunu kuracaklarını belirtti. Bayraktar, “Merkezi, rahmetli babamın da vasiyeti olduğu üzere Gökçeada'da olacak. Kardeşlerimiz hem orada eğitim görecekler, bunun yanında Keşan'da Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde eğitim görecekler, aynı zamanda Baykar'ın kampüsünü kullanacaklar” ifadelerini kullandı.