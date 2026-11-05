Selçuk Bayraktar’dan gençlere müjde! İHA meslek yüksekokulu kuruluyor

"Gençlere 2030-2053-2071 teknolojiyle ilgili bir vizyon söyleseniz ne dersiniz?" sorusu üzerine, Bayraktar, şu cevabı verdi: "Şu alana, spesifik olarak çalışın demem çok doğru olmaz çünkü her bir alan önemli. Ne yaptığınızdan ziyade, nasıl, hangi ahlakla yaptığınız önemli. Ondan da daha önemlisi bütün bunları neden yaptığınız. Ne olursa olsun dosdoğru olmalı yoksa çürük bir temel üzerine inşa edeceğiniz yol, muhakkak çökecektir. Fizik kanunlarına bakacak olursanız da böyle sosyal kanunlara bakacak olursanız da böyle. Ülkemizin gündemini kasıp kavuran fon krizine baktığınızda da bunu görüyorsunuz. Dosdoğru bir düsturla ilerlemediğinizde, birilerinin sizlerin emeğiyle, alın teriyle, tırnağıyla TEKNOFEST kuşağının inşa ettiği eserlere bakın bir tarafta, bir tarafta da haksız ve ahlaksız kazanç yollarıyla bir yerlere gelmeye çalışan insanlar olduğunu görüyoruz. Elbette sermaye piyasalarında insanların birikimlerini değerlendirmeleri kadar güzel bir şey yok ama birileri de maalesef buraları istismar edebiliyor. Dolayısıyla bir sistem inşa edecekseniz, insanlığa faydanız dokunacaksa veya kalıcı bir eser ortaya koyacaksanız muhakkak bunun dosdoğru bir düsturla olması gerekiyor."