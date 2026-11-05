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Ekonomi
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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Maaşlara refah payı mı, seyyanen zam mı geilyor? İsa Karakaş kulis bilgisini paylaştı

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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Maaşlara refah payı mı, seyyanen zam mı geilyor? İsa Karakaş kulis bilgisini paylaştı

2027 Ocak emekli zammı için geri sayım sürerken seyyanen zam ve refah payı beklentisi gündeme geldi. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, kulislerde emeklilere 10 bin TL ile 15 bin TL arasında seyyanen zam verilmesinin konuşulduğunu açıkladı. Karakaş, enflasyon tahminlerine göre en düşük emekli maaşının 26 bin 54 TL'ye çıkabileceğini belirtti. Peki En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Maaşlara refah payı mı, seyyanen zam mı geilyor? İsa Karakaş kulis bilgisini paylaştı..

#1
Foto - En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Maaşlara refah payı mı, seyyanen zam mı geilyor? İsa Karakaş kulis bilgisini paylaştı

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği ocak zammına ilişkin yeni değerlendirmeler gündeme geldi. 2027 Ocak ayında maaşlarına yapılacak artışı bekleyen emekliler, enflasyon farkının yanı sıra seyyanen zam ve refah payı düzenlemesine odaklandı. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, yaptığı açıklamada kulislerde konuşulan zam seçeneklerini paylaştı. Karakaş, emeklilere 10 bin TL ile 15 bin TL arasında seyyanen zam verilmesinin gündemde olduğunu belirtirken, olası enflasyon artışıyla en düşük emekli maaşının ulaşabileceği rakamı da açıkladı. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekliye refah payı veya seyyanen zam gelecek mi? İşte detaylar…

#2
Foto - En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Maaşlara refah payı mı, seyyanen zam mı geilyor? İsa Karakaş kulis bilgisini paylaştı

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, A Haber canlı yayınında emekli maaşlarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Karakaş, kulislerde konuşulan rakamları açıklarken 10 bin TL ile 15 bin TL arasında seyyanen zam ihtimaline dikkat çekti.

#3
Foto - En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Maaşlara refah payı mı, seyyanen zam mı geilyor? İsa Karakaş kulis bilgisini paylaştı

Milyonlarca emekli, ocak ayında açıklanacak zam oranlarını bekliyor. Emeklilerin taleplerinin Cumhur İttifakı'nın bütün bileşenlerine iletildiğini belirten SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Cumhurbaşkanı'nın da konuyu yakından takip ettiğini ifade etti.

#4
Foto - En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Maaşlara refah payı mı, seyyanen zam mı geilyor? İsa Karakaş kulis bilgisini paylaştı

Ocak ayında yasa gereği yapılması gereken maaş güncellemelerine dikkat çeken Karakaş, refah payı ve seyyanen zam hariç emeklileri bekleyen olası zam oranlarını değerlendirdi.

#5
Foto - En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Maaşlara refah payı mı, seyyanen zam mı geilyor? İsa Karakaş kulis bilgisini paylaştı

Ekim ayı enflasyonunun yüzde 2,18 olarak gerçekleştiğini hatırlatan Karakaş, kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarının zam oranları açısından belirleyici olacağını söyledi.

#6
Foto - En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Maaşlara refah payı mı, seyyanen zam mı geilyor? İsa Karakaş kulis bilgisini paylaştı

Merkez Bankası beklenti anketlerine göre kasım ayında yüzde 1,18, aralık ayında ise yüzde 0,97 enflasyon bekleniyor. Bu tahminlerin gerçekleşmesi hâlinde tüm emeklilerin cebinde yüzde 8,28'lik zam oranının garanti olduğunu belirten Karakaş, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 6,26'lık artışın şimdiden oluştuğunu ifade etti.

#7
Foto - En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Maaşlara refah payı mı, seyyanen zam mı geilyor? İsa Karakaş kulis bilgisini paylaştı

Yıl sonu enflasyonunun beklentiler doğrultusunda gerçekleşmesi durumunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 10,62, memur ve memur emeklilerinin ise yüzde 8,56 oranında zam alabileceğini belirtti.

#8
Foto - En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Maaşlara refah payı mı, seyyanen zam mı geilyor? İsa Karakaş kulis bilgisini paylaştı

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK? İsa Karakaş, herhangi bir refah payı veya ilave iyileştirme yapılmaması durumunda en düşük emekli maaşının ulaşabileceği rakamı da açıkladı. Bugün itibarıyla 23 bin 552 TL olan en düşük emekli maaşının, yüzde 10,62'lik artışla 26 bin 54 TL'ye yükselebileceğini belirten Karakaş, diğer maaş gruplarına ilişkin tahminlerini de paylaştı.

#9
Foto - En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Maaşlara refah payı mı, seyyanen zam mı geilyor? İsa Karakaş kulis bilgisini paylaştı

Memur ve memur emeklilerinde bugün itibarıyla 31 bin 527 TL olan en düşük maaşın, yüzde 8,56'lık artışla 34 bin 225 TL'ye çıkabileceğini ifade etti. En düşük memur maaşının ise mevcut 70 bin 224 TL seviyesinden 76 bin 253 TL'ye yükselebileceğini söyledi.

#10
Foto - En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Maaşlara refah payı mı, seyyanen zam mı geilyor? İsa Karakaş kulis bilgisini paylaştı

EMEKLİYE REFAH PAYI MI, SEYYANEN ZAM MI VERİLECEK? Emeklilerin asıl merak ettiği konunun ilave iyileştirmenin nasıl yapılacağı olduğunu belirten Karakaş, seyyanen zam ve refah payı seçeneklerinin gündemde olduğunu dile getirdi. Kulislerde 65 yaşından küçük ve büyük emekliler ile çalışan ve çalışmayan emekliler arasında farklı bir düzenleme yapılıp yapılmayacağının da konuşulduğunu belirten Karakaş, bu tür bir ayrımın yeni sorunlara yol açabileceğine dikkat çekti.

#11
Foto - En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Maaşlara refah payı mı, seyyanen zam mı geilyor? İsa Karakaş kulis bilgisini paylaştı

5 MİLYON EMEKLİYİ YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR: En düşük emekli maaşı uygulamasının hükümet açısından en zor konulardan biri olduğunu ifade eden Karakaş, uygulamanın 2019 yılında 800 bin emekliyi kapsadığını, bugün ise bu sayının 5 milyon 100 bine ulaştığını söyledi.

#12
Foto - En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Maaşlara refah payı mı, seyyanen zam mı geilyor? İsa Karakaş kulis bilgisini paylaştı

Çalışan ve çalışmayan emekliler arasında ayrım yapılmasının daha büyük sorunlara neden olabileceğini belirten Karakaş, 2023 yılında çalışmayan emeklilere verilen Cumhuriyet Bayramı ikramiyesini hatırlattı. İlk etapta yalnızca çalışmayan emeklileri kapsayan uygulamanın, gelen tepkiler üzerine bütün emeklilere genişletildiğini ifade etti. Karakaş'a göre refah payı veya seyyanen zam düzenlemesi yapılacaksa bütün emeklileri kapsaması daha adil olacak.

#13
Foto - En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Maaşlara refah payı mı, seyyanen zam mı geilyor? İsa Karakaş kulis bilgisini paylaştı

EMEKLİYE 10 BİN TL İLE 15 BİN TL ARASINDA SEYYANEN ZAM GÜNDEMDE: Emeklilerin en önemli taleplerinden birinin seyyanen zam olduğunu belirten Karakaş, AK Parti teşkilatından ve AK Parti ile MHP milletvekillerinden emeklilerin taleplerinin yoğun şekilde dile getirildiğini söyledi. Özellikle yüksek prim ödeyen ve uzun yıllar çalışan emeklilerin, 2023 yılından itibaren Cumhurbaşkanı'nın vaatleri doğrultusunda seyyanen zam ve refah payı beklentisi içinde olduğunu ifade etti.

#14
Foto - En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Maaşlara refah payı mı, seyyanen zam mı geilyor? İsa Karakaş kulis bilgisini paylaştı

Karakaş, Cumhurbaşkanı'nın da halkın nabzını tuttuğunu belirterek bütün emeklilere istisnasız seyyanen zam veya refah payı verilmesi seçeneklerinin gündeme gelebileceğini dile getirdi. Geçmiş dönemlerde hükümetin refah payı formülüne daha fazla ağırlık verdiğini hatırlatan Karakaş, 2023 yılında yüzde 90'ları aşan refah payı artışı yapıldığını söyledi.

#15
Foto - En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Maaşlara refah payı mı, seyyanen zam mı geilyor? İsa Karakaş kulis bilgisini paylaştı

AK Parti teşkilatından ve milletvekillerinden gelen kulis bilgilerine göre emeklilere en az 10 bin TL, en fazla 15 bin TL seyyanen zam verilmesinin konuşulduğunu belirten Karakaş, böyle bir düzenlemenin mevcut bütçe dengeleri açısından zor olabileceğini ancak hükümetin kaynak oluşturabileceğini ifade etti.

#16
Foto - En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Maaşlara refah payı mı, seyyanen zam mı geilyor? İsa Karakaş kulis bilgisini paylaştı

15 bin TL'lik seyyanen zam verilmesi durumunda ilerleyen süreçte ek bütçe hazırlanmasının gerekebileceğini belirten Karakaş, SGK'nın maliyetini karşılamak amacıyla Hazine tarafından kuruma kaynak aktarılabileceğini söyledi.

#17
Foto - En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Maaşlara refah payı mı, seyyanen zam mı geilyor? İsa Karakaş kulis bilgisini paylaştı

EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEMESİ MECLİS'TEN GEÇECEK: Yapılacak olası maaş iyileştirmelerinin nasıl hayata geçirileceğine de değinen İsa Karakaş, düzenlemenin SGK tarafından değil, kanunla ve Hazine kaynakları üzerinden gerçekleştirileceğini vurguladı.

#18
Foto - En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Maaşlara refah payı mı, seyyanen zam mı geilyor? İsa Karakaş kulis bilgisini paylaştı

Emeklilere yönelik seyyanen zam veya refah payı düzenlemesinin hayata geçirilmesi için yasal düzenleme yapılması gerektiğini belirten Karakaş, gözlerin ocak ayı öncesinde atılacak adımlara çevrildiğini ifade etti.

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