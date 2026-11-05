En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Maaşlara refah payı mı, seyyanen zam mı geilyor? İsa Karakaş kulis bilgisini paylaştı
2027 Ocak emekli zammı için geri sayım sürerken seyyanen zam ve refah payı beklentisi gündeme geldi. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, kulislerde emeklilere 10 bin TL ile 15 bin TL arasında seyyanen zam verilmesinin konuşulduğunu açıkladı. Karakaş, enflasyon tahminlerine göre en düşük emekli maaşının 26 bin 54 TL'ye çıkabileceğini belirtti. Peki En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Maaşlara refah payı mı, seyyanen zam mı geilyor? İsa Karakaş kulis bilgisini paylaştı..