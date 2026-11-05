En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Maaşlara refah payı mı, seyyanen zam mı geilyor? İsa Karakaş kulis bilgisini paylaştı

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK? İsa Karakaş, herhangi bir refah payı veya ilave iyileştirme yapılmaması durumunda en düşük emekli maaşının ulaşabileceği rakamı da açıkladı. Bugün itibarıyla 23 bin 552 TL olan en düşük emekli maaşının, yüzde 10,62'lik artışla 26 bin 54 TL'ye yükselebileceğini belirten Karakaş, diğer maaş gruplarına ilişkin tahminlerini de paylaştı.