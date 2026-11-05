Avrupa Birliği’nin iki kabusu skandal rapora yansıdı! Mavi vatan ve İHL nesli Avrupa’yı korkutuyor!
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin milli, ahlaki ve kültürel değerlere önem veren yaklaşımını eleştiren Avrupa Birliği Komisyonu, 'Mavi Vatan' kavramının ders kitaplarında yer almasını "endişe verici" olarak niteledi. AB Komisyonu’nun, 4 Kasım Çarşamba günü yayımladığı raporda, meslek liseleri ile din eğitimi veren okulların Türkiye'deki ortaöğretim kayıtlarının yaklaşık yüzde 40,6'sını oluşturduğu belirtilerek bu okullardaki "cinsiyet dengesizliklerine" vurgu yapıldı.