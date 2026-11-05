Avrupa Birliği’nin iki kabusu skandal rapora yansıdı! Mavi vatan ve İHL nesli Avrupa’yı korkutuyor!

Öğrencilerin zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki gelişimini birlikte ele alan model; öğretim programlarının temel yaklaşımının yanı sıra öğrenci profili, Erdem-Değer-Eylem Çerçevesi ve Beceriler Çerçevesi'nden oluşuyor. Modelde adalet, saygı ve sorumluluk temel değerler arasında gösteriliyor. Sevgi, vatanseverlik, yardımseverlik, dürüstlük, aile birliğine önem verme, merhamet, sabır, çalışkanlık ve özgürlük gibi değerler de eğitim sürecinin parçası olarak ele alınıyor. Türkçe, matematik ve fen bilimleri gibi temel alan becerilerinin yanında dijital, finansal, kültürel, vatandaşlık ve sürdürülebilirlik okuryazarlıklarına da yer veriliyor. Komisyon ise raporunda, yeni müfredatın milli, ahlaki ve kültürel değerlere yaptığı güçlü vurgunun bilimsel ve kanıta dayalı öğrenmenin önüne geçtiğini savundu. "2024 yılında uygulamaya konulan beceri temelli bir müfredat olan 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli', kademeli olarak hayata geçirilmiş ve 2, 6 ve 9. sınıflara uygulanmaya başlanmıştır. Yeni müfredatın milli, ahlaki ve kültürel değerlere yaptığı güçlü vurgu, bilimsel ve kanıta dayalı öğrenmenin önüne geçmektedir."