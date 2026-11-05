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Avrupa Birliği’nin iki kabusu skandal rapora yansıdı! Mavi vatan ve İHL nesli Avrupa’yı korkutuyor!

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Avrupa Birliği’nin iki kabusu skandal rapora yansıdı! Mavi vatan ve İHL nesli Avrupa’yı korkutuyor!

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin milli, ahlaki ve kültürel değerlere önem veren yaklaşımını eleştiren Avrupa Birliği Komisyonu, 'Mavi Vatan' kavramının ders kitaplarında yer almasını "endişe verici" olarak niteledi. AB Komisyonu’nun, 4 Kasım Çarşamba günü yayımladığı raporda, meslek liseleri ile din eğitimi veren okulların Türkiye'deki ortaöğretim kayıtlarının yaklaşık yüzde 40,6'sını oluşturduğu belirtilerek bu okullardaki "cinsiyet dengesizliklerine" vurgu yapıldı.

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Foto - Avrupa Birliği’nin iki kabusu skandal rapora yansıdı! Mavi vatan ve İHL nesli Avrupa’yı korkutuyor!

27 ülkeli Avrupa Birliği'nin yürütme organı olan AB Komisyonu, 4 Kasım Çarşamba günü detaylı bir "Türkiye raporu" yayınladı. Türk Dışişleri Bakanlığı'nın "inandırıcılığını yitirmiş bir zihnin yansıması" tanımını yaptığı rapor, Türkiye'nin eğitim sistemine yönelik eleştiriler içeriyor.

#2
Foto - Avrupa Birliği’nin iki kabusu skandal rapora yansıdı! Mavi vatan ve İHL nesli Avrupa’yı korkutuyor!

Komisyon, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin milli, ahlaki ve kültürel değerlere önem veren yaklaşımını eleştirirken, Mavi Vatan doktrininin ders kitaplarında yer almasını da "endişe verici" buldu.

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Foto - Avrupa Birliği’nin iki kabusu skandal rapora yansıdı! Mavi vatan ve İHL nesli Avrupa’yı korkutuyor!

AB Komisyonu'nun raporunda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne özel bir bölüm ayrıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2024 yılında hazırlanan ve 2024-2025 eğitim öğretim yılında kademeli olarak uygulanmaya başlanan model, yalnızca ders içeriklerini yenileyen bir müfredat değişikliği olarak değil, öğrencinin çok yönlü gelişimini hedefleyen bütüncül bir eğitim yaklaşımı olarak tanımlanıyor. MEB'in "Köklerden Geleceğe" anlayışıyla oluşturduğu modelin temelinde "yetkin ve erdemli insan" profili bulunuyor.

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Foto - Avrupa Birliği’nin iki kabusu skandal rapora yansıdı! Mavi vatan ve İHL nesli Avrupa’yı korkutuyor!

Öğrencilerin zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki gelişimini birlikte ele alan model; öğretim programlarının temel yaklaşımının yanı sıra öğrenci profili, Erdem-Değer-Eylem Çerçevesi ve Beceriler Çerçevesi'nden oluşuyor. Modelde adalet, saygı ve sorumluluk temel değerler arasında gösteriliyor. Sevgi, vatanseverlik, yardımseverlik, dürüstlük, aile birliğine önem verme, merhamet, sabır, çalışkanlık ve özgürlük gibi değerler de eğitim sürecinin parçası olarak ele alınıyor. Türkçe, matematik ve fen bilimleri gibi temel alan becerilerinin yanında dijital, finansal, kültürel, vatandaşlık ve sürdürülebilirlik okuryazarlıklarına da yer veriliyor. Komisyon ise raporunda, yeni müfredatın milli, ahlaki ve kültürel değerlere yaptığı güçlü vurgunun bilimsel ve kanıta dayalı öğrenmenin önüne geçtiğini savundu. "2024 yılında uygulamaya konulan beceri temelli bir müfredat olan 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli', kademeli olarak hayata geçirilmiş ve 2, 6 ve 9. sınıflara uygulanmaya başlanmıştır. Yeni müfredatın milli, ahlaki ve kültürel değerlere yaptığı güçlü vurgu, bilimsel ve kanıta dayalı öğrenmenin önüne geçmektedir."

#5
Foto - Avrupa Birliği’nin iki kabusu skandal rapora yansıdı! Mavi vatan ve İHL nesli Avrupa’yı korkutuyor!

Raporun 26. bölümünde yer alan "Eğitim ve kültür" alt başlığında İmam-Hatip okulları ile meslek liselerine değiniliyor. Türkiye'deki ortaöğretim kayıt oranının yüzde 40,6'sının meslek liseleri ve İmam-Hatiplerden oluştuğuna dikkat çekiliyor. Komisyon raporunda, meslek liseleri ve İmam-Hatiplere yönelik "cinsiyet dengesizliğinin devam ettiği" eleştirisi yapılıyor. “Mesleki eğitim ve öğretim veren okullar ile din eğitimi veren okullar, Türkiye'deki ortaöğretim kayıtlarının yaklaşık yüzde 40,6'sını oluşturmaktadır. Bu okullarda cinsiyet dengesizlikleri devam etmektedir."

#6
Foto - Avrupa Birliği’nin iki kabusu skandal rapora yansıdı! Mavi vatan ve İHL nesli Avrupa’yı korkutuyor!

Metinde, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler değerlendirilirken Mavi Vatan doktrininin müfredata eklenmesi eleştiriliyor. Raporda, Mavi Vatan'ın ders kitaplarına dahil edilmesinin endişe kaynağı olduğu ve devam eden diyaloğu ve bölgesel iş birliğini etkileme riski taşıdığı savunuldu. Komisyon, bu değerlendirmesini Türkiye ile Yunanistan arasında kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgeler konusundaki anlaşmazlıkların sürdüğü bir dönemde öne çıkarıyor. (Kaynak: Haber7)

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Yorumlar

eyyüp

demekki Sayın bakanım Doğru yol üzerindesin Allah bahtınıda yolunu da açık eylesin

Blue homeland

They are interfering in domestic policies. While remaining silent about Gaza genocide. EU leaders needs to educate themselves about supporting a genocide and not act like barbarians
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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