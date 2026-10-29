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Sırtları açsalar da neyse ki bu yıl etekleri uzatmışlar! Haçlıların dansıyla cumhuriyet kutlaması

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Sırtları açsalar da neyse ki bu yıl etekleri uzatmışlar! Haçlıların dansıyla cumhuriyet kutlaması

İzmir Atatürk Lisesi öğrencilerinin Cumhuriyet Bayramı'nda sergilediği vals gösterisi sosyal medyada tepki çekti. Türkiye’nin milli bayramında neden haçlılıların kıyafetleri ve dansıyla kutlama yapıldığını soran binlerce kullanıcı, cumhuriyetin Anadolu insanının imkansızlıklar içinde yazdığı bir destan olduğunun altını çizerek böyle bir günün kutlanmasında Haçlı Avrupa aristokrasisinin dansının sergilemesinin tam bir kültürel yabancılaşma örneği olduğuna dikkat çekti. Bir kullanıcının “Sonra Yusuf Tekin hocamıza kızıyorlar! Yahu bu dansların milli şuur ile milli bilinçle, milli kültür ile ne alakası var?” yorumu büyük beğeni aldı.

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Foto - Sırtları açsalar da neyse ki bu yıl etekleri uzatmışlar! Haçlıların dansıyla cumhuriyet kutlaması

İzmir Atatürk Lisesi öğrencileri Cumhuriyet Bayramını okul bahçesinde siyah kıyafetler içinde vals gösterisiyle kutladı. Önceki yıllarda liseli kızların neredeyse çıplak görüntüsünden uzaklaşılsa da milli bir bayramda yine Haçlı dansının sergilenmesine tepki yağdı.

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Foto - Sırtları açsalar da neyse ki bu yıl etekleri uzatmışlar! Haçlıların dansıyla cumhuriyet kutlaması

Sosyal medyada paylaşılan videonun altına yapılan yorumlarda şu ifadeler öne çıktı: “Vals, Avusturya ve Almanya kökenli kültürel bir balo dansıdır. 18. yüzyılın sonlarına doğru özellikle Avusturya'nın başkenti viyana ile özdeşleşmiş ve zamanla Avusturya'nın en önemli kültürel kimlik parçalarından biri haline gelmiştir. Vals ile Cumhuriyet kutlamak bana kalırsa Cumhuriyet'in ruhunu hiç anlamamaktır.”

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Foto - Sırtları açsalar da neyse ki bu yıl etekleri uzatmışlar! Haçlıların dansıyla cumhuriyet kutlaması

“Cumhuriyet, Anadolu insanının imkansızlıklar içinde yazdığı bir destandır. O destan illa bir dans ile kutlanacaksa o dans da bu toprakların asil danslarından biri olmalıdır. Avrupa aristokrasisinin dansının sergilemesi tam bir kültürel yabancılaşma örneğidir.”

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Foto - Sırtları açsalar da neyse ki bu yıl etekleri uzatmışlar! Haçlıların dansıyla cumhuriyet kutlaması

“Cumhuriyet töreninde vals görmek beni heyecanlandırmıyor. Bayram milli bayram ve dans milli olmayınca oturmuyor!” “Sonra da Yusuf Tekin hocamıza kızıyorlar! Yahu bu dansların milli şuur ile milli bilinçle, milli kültür ile ne alakası var?”

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Foto - Sırtları açsalar da neyse ki bu yıl etekleri uzatmışlar! Haçlıların dansıyla cumhuriyet kutlaması

“Tamam anladık en modern en ileri görüşlü sizsiniz” “Şanlı tarihimizle kültürümüzle, Anadolu medeniyeti ile zerre alakası olmayan bir gösteri!”

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Yorumlar

Eziklerden osuruktan teyyare

Milletin 12 milyar lirasını o haçlılar gelecek diye Ankara sokaklarında boca edenler, ziyafet verenler kimlerdi? Papa geldiğinde izzeti ikramda kusur etmeyenler kimlerdi?

Osman Gazi

Allahım boyle bir fiili benim cocuklarıma yaşatma. Bunlar bu kültüre bu dine bu millete ait kişiler olamaz. Bu topraklar Alparslan'dan Ertuğrul Gazi'den Osman Gazi'den kaldı bize. O zaman dünyaya Islam'in gucüyle hakim olduk.Simdi dinimizi suçlayanlar bize yobaz diyenlerin bir başarını göremedik.
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