Sırtları açsalar da neyse ki bu yıl etekleri uzatmışlar! Haçlıların dansıyla cumhuriyet kutlaması

İzmir Atatürk Lisesi öğrencilerinin Cumhuriyet Bayramı'nda sergilediği vals gösterisi sosyal medyada tepki çekti. Türkiye’nin milli bayramında neden haçlılıların kıyafetleri ve dansıyla kutlama yapıldığını soran binlerce kullanıcı, cumhuriyetin Anadolu insanının imkansızlıklar içinde yazdığı bir destan olduğunun altını çizerek böyle bir günün kutlanmasında Haçlı Avrupa aristokrasisinin dansının sergilemesinin tam bir kültürel yabancılaşma örneği olduğuna dikkat çekti. Bir kullanıcının “Sonra Yusuf Tekin hocamıza kızıyorlar! Yahu bu dansların milli şuur ile milli bilinçle, milli kültür ile ne alakası var?” yorumu büyük beğeni aldı.