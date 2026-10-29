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'Kardeş ülke' deyip acımasızca eleştiriyorlardı! Azerbaycan basınından dikkat çeken Türkiye mesajı

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'Kardeş ülke' deyip acımasızca eleştiriyorlardı! Azerbaycan basınından dikkat çeken Türkiye mesajı

Azerbaycan’daki başörtüsü yasağına Türk kamuoyundan yükselen tepkilere sert haberlerle karşılık veren Azeri basınından bu kez Bakü-Ankara ilişkilerine yönelik dikkat çekici bir analiz geldi.

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#1
Foto - 'Kardeş ülke' deyip acımasızca eleştiriyorlardı! Azerbaycan basınından dikkat çeken Türkiye mesajı

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler, ortak tarih, güvenlik, enerji ve ekonomik iş birliğiyle şekillenen stratejik bir ortaklığa dayanıyor. Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) Ankara Zirvesi öncesinde Azerbaycan basınında yayımlanan analizlerde de bu güçlü bağlara dikkat çekildi. Bakü-Ankara ilişkilerinde zaman zaman gündeme gelen görüş ayrılıklarının iki ülkenin uzun vadeli ortaklığını gölgelememesi gerektiğini vurgulayan yazılarda, Türk dünyasının geleceğinde Türkiye ve Azerbaycan'ın oynadığı belirleyici role işaret edildi.

#2
Foto - 'Kardeş ülke' deyip acımasızca eleştiriyorlardı! Azerbaycan basınından dikkat çeken Türkiye mesajı

Türk Devletleri Teşkilatının bugün Ankara'da başlayan 13. Zirvesi öncesinde Azerbaycan basınında yayımlanan analizlerde, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki stratejik ilişkiler öne çıktı. Azerbaycan merkezli AzerNEWS'te yayımlanan analizde, iki ülke arasındaki ilişkinin yalnızca diplomatik bir söylemden ibaret olmadığı vurgulandı. Yazıda, “İki devlet, tek millet” ifadesinin ortak tarihi deneyimleri, kültürel yakınlığı, ekonomik çıkarları ve son yıllarda gelişen stratejik ortaklığı yansıttığı belirtildi.

#3
Foto - 'Kardeş ülke' deyip acımasızca eleştiriyorlardı! Azerbaycan basınından dikkat çeken Türkiye mesajı

Analizde, iki ülkenin her konuda aynı görüşte olmasının beklenemeyeceği, asıl önemli olanın farklılıkların karşılıklı saygı ve doğrudan iletişim yoluyla yönetilmesi olduğu kaydedildi. Eğitim politikaları üzerinden gündeme gelen tartışmaların Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin bütününü gölgede bırakmaması gerektiği ifade edildi. Yazıda ayrıca Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin ticaret, enerji, savunma, yatırım ve ulaştırma gibi birçok alana yayıldığı hatırlatılarak ortaklığın tarihi yakınlığın ötesine geçtiğine dikkat çekildi.

#4
Foto - 'Kardeş ülke' deyip acımasızca eleştiriyorlardı! Azerbaycan basınından dikkat çeken Türkiye mesajı

Azerbaycan basınında öne çıkan bir diğer başlık ise Türk Devletleri Teşkilatının artan rolü oldu. Bakivaxti.az sitesinde 22 Ekim'de yayımlanan analizde, siyasi analist Əlisahib Hüseynov, Ankara Zirvesi'nin TDT'nin daha güçlü siyasi ve ekonomik iş birliği mekanizmaları geliştirmesi açısından önem taşıdığını belirtti. Hüseynov, zirvenin gündeminde güvenlik, ulaştırma bağlantıları, Orta Koridor ve ekonomik iş birliğinin öne çıkabileceğini değerlendirdi. Türk devletleri arasındaki koordinasyonun güçlenmesinin Azerbaycan'ın bölgesel konumuna da katkı sağlayacağını ifade etti. Analizde, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki stratejik hattın güçlenmesinin TDT içindeki iş birliğine de olumlu yansıyabileceği kaydedildi. Azerbaycan'ın Türk dünyası içinde yalnızca tarihi ve kültürel bağlarıyla değil, ulaştırma projeleri ve bölgesel bağlantılar açısından da önemli bir aktör olduğu vurgulandı.

#5
Foto - 'Kardeş ülke' deyip acımasızca eleştiriyorlardı! Azerbaycan basınından dikkat çeken Türkiye mesajı

Azerbaycan basınındaki değerlendirmelerde iki ülkenin ekonomik ilişkileri de önemli bir yer tuttu. AzerNEWS'te yayımlanan başka bir analizde, Türkiye'nin Azerbaycan'ın başlıca ticaret ortaklarından biri olduğu belirtilirken, 2025 yılında ikili ticaret hacminin yaklaşık 5,72 milyar dolara ulaştığı bilgisi paylaşıldı. Her iki ülkenin ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarma hedefi bulunduğu da hatırlatıldı. Enerji yatırımları, sanayi, ulaştırma ve turizm gibi alanlarda gelişen iş birliğinin iki ülkenin ekonomilerini birbirine daha fazla bağladığı ifade edildi. Azerbaycan'ın Türkiye'deki yatırımları ve Türkiye'nin Azerbaycan'daki ekonomik faaliyetleri, stratejik ortaklığın somut göstergeleri arasında sıralandı. Analizde, Haziran 2021'de imzalanan Şuşa Beyannamesi'nin de iki ülke arasındaki müttefiklik ilişkilerinin temel çerçevesini oluşturduğu belirtildi. Belgenin egemenlik, toprak bütünlüğü, güvenlik ve çeşitli alanlarda iş birliği ilkelerini öne çıkardığı hatırlatıldı.

#6
Foto - 'Kardeş ülke' deyip acımasızca eleştiriyorlardı! Azerbaycan basınından dikkat çeken Türkiye mesajı

Azerbaycan basınında yayımlanan değerlendirmelerde, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin geleceği açısından liderlerin siyasi iradesine de dikkat çekildi. 21 Ekim'de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılan telefon görüşmesi, iki ülke arasındaki temasların ve iş birliği gündeminin sürdüğünü gösteren gelişmelerden biri olarak öne çıktı. Görüşmede ikili ilişkilerin geliştirilmesi ele alınırken Aliyev, Ankara'da düzenlenecek TDT Zirvesi'ne davet edildi.

#7
Foto - 'Kardeş ülke' deyip acımasızca eleştiriyorlardı! Azerbaycan basınından dikkat çeken Türkiye mesajı

Report.az tarafından yayımlanan analizde, liderler arasındaki temasın ikili ilişkilerin gelişmesine yönelik karşılıklı siyasi iradeyi yansıttığı belirtildi. Yazıda, devlet başkanları düzeyinde ortaya konulan olumlu yaklaşımın yalnızca liderler arasında kalmaması, siyasi temsilcilerin ve kamuoyunun diline de yansıması gerektiği vurgulandı. Analizde ayrıca, iki ülke arasındaki yakınlığın karşılıklı saygı ve egemenlik ilkeleri üzerine kurulu olduğu hatırlatıldı. Ayrı siyasi aktörlerin açıklamalarının bütün bir ülkenin tutumu olarak değerlendirilmemesi gerektiğine de dikkat çekildi.

#8
Foto - 'Kardeş ülke' deyip acımasızca eleştiriyorlardı! Azerbaycan basınından dikkat çeken Türkiye mesajı

Azerbaycan basınında yer alan analizlerin ortak noktasını, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin dönemsel tartışmalardan daha geniş bir zemine dayanması oluşturdu. Ortak tarih ve kültürel bağların yanı sıra enerji, ticaret, savunma ve ulaştırma alanlarında gelişen iş birliği, iki ülkeyi birbirinin önemli stratejik ortakları haline getiriyor. Türk Devletleri Teşkilatının Ankara Zirvesi de bu ilişkilerin daha geniş bir Türk dünyası perspektifi içinde ele alınması açısından önem taşıyor. “İki devlet, tek millet” sözü, iki ülkenin aynı devlet olduğu anlamına değil ayrı egemenliklere sahip iki ülkenin ortak tarihini, dayanışmasını ve geleceğe dönük iş birliği iradesini ifade ediyor.

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