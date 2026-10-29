'Kardeş ülke' deyip acımasızca eleştiriyorlardı! Azerbaycan basınından dikkat çeken Türkiye mesajı

Azerbaycan basınındaki değerlendirmelerde iki ülkenin ekonomik ilişkileri de önemli bir yer tuttu. AzerNEWS'te yayımlanan başka bir analizde, Türkiye'nin Azerbaycan'ın başlıca ticaret ortaklarından biri olduğu belirtilirken, 2025 yılında ikili ticaret hacminin yaklaşık 5,72 milyar dolara ulaştığı bilgisi paylaşıldı. Her iki ülkenin ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarma hedefi bulunduğu da hatırlatıldı. Enerji yatırımları, sanayi, ulaştırma ve turizm gibi alanlarda gelişen iş birliğinin iki ülkenin ekonomilerini birbirine daha fazla bağladığı ifade edildi. Azerbaycan'ın Türkiye'deki yatırımları ve Türkiye'nin Azerbaycan'daki ekonomik faaliyetleri, stratejik ortaklığın somut göstergeleri arasında sıralandı. Analizde, Haziran 2021'de imzalanan Şuşa Beyannamesi'nin de iki ülke arasındaki müttefiklik ilişkilerinin temel çerçevesini oluşturduğu belirtildi. Belgenin egemenlik, toprak bütünlüğü, güvenlik ve çeşitli alanlarda iş birliği ilkelerini öne çıkardığı hatırlatıldı.