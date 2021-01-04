2021-01-04 08:36:50 Şehit olmadan önce Hulusi Akar'a verdiği 'topraklarını kurtarma' sözünü tuttu
Azerbaycan'ın, Ermeni işgali altındaki bölgeleri kurtardığı savaşta ağır yaralanarak şehit düşen Tankçı Üsteğmen Valeh Memiyev, ülkesine ait toprakları kurtaracağına dair Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a verdiği sözü tuttu. Azerbaycan'da düzenlenen Türkiye-Azerbaycan Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı'nda başarılı olduğu için ödül aldığı Akar'a "Topraklarımızı kurtaracağız" sözü veren Üsteğmen Memiyev, 27 Eylül-10 Kasım'da devam eden 44 günlük savaşta Gubadlı iline bağlı çok sayıda yerleşim biriminin Ermenistan işgalinden kurtarılmasında yer aldıktan sonra şehit oldu.