'Şehit oldu' sanılan isim bir yıl sonra ailesini aradı: Babası 'yalan söylüyorsun' diyerek inanmadı

Hamade, İsrail askerlerinin daha sonra kendisini serbest bırakmaya karar verdiğini, Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkilileriyle görüştüğünde ailesiyle görüşme isteğini aktardığını belirtti. Filistinli genç, aylar sonra babasıyla geçen ilk görüşmesini şöyle aktardı: "Babamı aradım. 'Baba, ben oğlun Hamade' dedim. Babam 'Sen de kimsin, yalancısın, Hamade değilsin. Biz oğlumuzun taziye çadırını kurduk, duasını ettik' dedi. 'Baba, ben Hamade'yim, hayattayım, nasıl cenaze töreni yaparsınız?' diye sordum. Babam 'Söyle bana, sen kimsin' diyerek telefonu yüzüme kapattı, inanmadı. Tekrar aradım, 'Baba valla ben Hamade'yim, inan bana. Teslimat noktasına beni almaları için birilerini gönder' dedim. Kızılhaç ile gelmekte olduğumu söyledim." Ailesinin kendisi için taziye çadırı kurduğunu; üç gün boyunca taziye dileklerini kabul ettiğini söyleyen Hamade, "Yani resmen ölümden döndüm. Kardeşim Ethem'in naaşını ise bulup defnetmişler. Benim için ise kayıp demişler ve bir avukat onlara benim öldüğümü söylemiş." dedi.