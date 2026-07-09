'Şehit oldu' sanılan isim bir yıl sonra ailesini aradı: Babası 'yalan söylüyorsun' diyerek inanmadı

Anne Veddad el-Benna ise oğlunun ölüm haberini almalarına rağmen sürekli "Oğlumun hayatta mı yoksa şehit mi olduğunu bana bildirsin diye" dua ettiğini söyledi. Veddad, öldüğünü sandığı çocuğunun hayatta olduğunu öğrendiği günü şöyle aktardı: "O gün öğle vakti oğlum Hamade'nin yattığı yerde uyurken telefon çaldı ve 'Hamade arıyor' dediler. Tüm ümidimi kaybetmiştim, tamamen bitmiştim; hatta onun için taziye çadırı kurup duasını bile okutmuştuk. 'Benimle eğleniyor musunuz lütfen dalga geçmeyin' dedim. Telefondan bir ses, 'Alo anne benim' dedi. Olduğum yere yığılıverdim. Zaten bende şeker hastalığı var; o an her yerim titremeye başladı ve bayılmışım." Karşılamaya gitmek istediğini ama götürmediklerini söyleyen Veddad, "Sokakta beklemeye başladım. Derken bir otobüsün içinde çıkageldi. Ah, o sevincin güzelliğini bir bilseniz! Alemlerin Rabbine hamdolsun. Böyle uzun boylu, beyazlar içinde. Baksanız ya öyle güzel, nur yüzlüydü ki." ifadelerini kullandı.