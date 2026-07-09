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Pentagon'un 3, NATO’nun 4 katı büyüklüğünde! İşte yapımı süren Ay Yıldız Karargâhı

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AA Giriş Tarihi:

Pentagon'un 3, NATO’nun 4 katı büyüklüğünde! İşte yapımı süren Ay Yıldız Karargâhı

Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile kuvvet komutanlıklarını tek çatı altında toplayacak Ay Yıldız Müşterek Karargâhı, 12 milyon metrekarelik alanıyla Pentagon'dan 3, NATO Karargâhı’ndan 4 kat büyük olacak. Çevre duvarı 6,5 kilometre uzunluğunda olan karargâhın, 3 bin 200 kişilik 5 konferans salonu, 1 yılda inşası tamamlanan 10 bin metrekare alana kurulu Yıldız binası, 6 bin 400 kapasiteli 6 kapalı otoparkı bulunuyor.

#1
Foto - Pentagon'un 3, NATO’nun 4 katı büyüklüğünde! İşte yapımı süren Ay Yıldız Karargâhı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ay yıldızlı Türk bayrağından ilham alınarak tasarlanan Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nın detayları belli oldu.

#2
Foto - Pentagon'un 3, NATO’nun 4 katı büyüklüğünde! İşte yapımı süren Ay Yıldız Karargâhı

Buna göre, karargâh, toplam 12 milyon metrekare ile 1680 futbol sahası büyüklüğünde alanda yer alıyor.

#3
Foto - Pentagon'un 3, NATO’nun 4 katı büyüklüğünde! İşte yapımı süren Ay Yıldız Karargâhı

Toplam 2 milyon metrekare inşaat alanı bulunan karargâhın, 1 milyon metrekaresi bitti. Karargâh tamamlandığında Pentagon'un 3, NATO Karargâhı’nın 4 katı büyüklüğünde olacak.

#4
Foto - Pentagon'un 3, NATO’nun 4 katı büyüklüğünde! İşte yapımı süren Ay Yıldız Karargâhı

Çevre duvarı 6,5 kilometre uzunluğunda olan karargâhın, 3 bin 200 kişilik 5 konferans salonu, 1 yılda inşası tamamlanan 10 bin metrekare alana kurulu Yıldız binası, 6 bin 400 kapasiteli 6 kapalı otoparkı bulunuyor.

#5
Foto - Pentagon'un 3, NATO’nun 4 katı büyüklüğünde! İşte yapımı süren Ay Yıldız Karargâhı

Toplam 19 milyon metreküp kazı hacmi bulunan proje sonunda Keops Piramidi'nin yaklaşık hacmi olan 2 milyon metreküp beton, Eyfel Kulesi'ndeki çeliğin 22 katına denk gelen 125 bin ton çelik kullanılmış olacak. Alanda, 25 kilometre kışla içi yol uzunluğu bulunacak.

#6
Foto - Pentagon'un 3, NATO’nun 4 katı büyüklüğünde! İşte yapımı süren Ay Yıldız Karargâhı

Ayrıca, Londra Hyde Park'ın 1,5 katı büyüklüğünde 1 milyon bitki ve ağaç, 2 milyon metrekare yeşil alan, 44 bin 800 kilometre kablo, 168 bin aydınlatma, 25 bin fiber optik kablo kapasitesi de yerleşkede bulunacak.

#7
Foto - Pentagon'un 3, NATO’nun 4 katı büyüklüğünde! İşte yapımı süren Ay Yıldız Karargâhı

Yapımı süren Ay Yıldız Karargâhı’ndan kareler…

#8
Foto - Pentagon'un 3, NATO’nun 4 katı büyüklüğünde! İşte yapımı süren Ay Yıldız Karargâhı

Yapımı süren Ay Yıldız Karargâhı’ndan kareler…

#9
Foto - Pentagon'un 3, NATO’nun 4 katı büyüklüğünde! İşte yapımı süren Ay Yıldız Karargâhı

Yapımı süren Ay Yıldız Karargâhı’ndan kareler…

#10
Foto - Pentagon'un 3, NATO’nun 4 katı büyüklüğünde! İşte yapımı süren Ay Yıldız Karargâhı

Yapımı süren Ay Yıldız Karargâhı’ndan kareler…

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