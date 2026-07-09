Pentagon'un 3, NATO’nun 4 katı büyüklüğünde! İşte yapımı süren Ay Yıldız Karargâhı
Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile kuvvet komutanlıklarını tek çatı altında toplayacak Ay Yıldız Müşterek Karargâhı, 12 milyon metrekarelik alanıyla Pentagon'dan 3, NATO Karargâhı’ndan 4 kat büyük olacak. Çevre duvarı 6,5 kilometre uzunluğunda olan karargâhın, 3 bin 200 kişilik 5 konferans salonu, 1 yılda inşası tamamlanan 10 bin metrekare alana kurulu Yıldız binası, 6 bin 400 kapasiteli 6 kapalı otoparkı bulunuyor.