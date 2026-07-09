Kaybeden İsrail, kazanan Türkiye! NATO Zirvesi dünyada manşetlerde

İsrail merkezli elektronik gazete Times of Israel, "NATO Zirvesi ve Trump’ın F-35 satışına verdiği destek, Türkiye’nin konumunu güçlendirirken, gerileyen İsrail’in nüfuzunu zayıflatıyor" başlıklı bir yorum yayımladı. Haberde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun açıklamalarının ABD Başkanı Trump’ın Türkiye’ye gelişmiş savaş uçakları satma isteğini zayıflatmadığı vurgulanarak, "NATO zirvesi için dünya liderlerine ev sahipliği yapan Türkiye, bölgede ve ötesinde konumunu sağlamlaştırırken, İsrail ise ters yönde ilerliyor" denildi. Haberde Trump’ın ABD’ye Türkiye’nin birçok müttefikten daha vefalı davrandığı açıklamalarına da dikkat çekildi ve çeşitli İsrailli uzmanların, "Türkiye’nin yeniden ayağa kalkarak bölgedeki konumunu başarıyla yeniden inşa ettiğini görüyoruz", "Erdoğan, sonuç alabilen bir lider olarak öne çıkıyor" ve "Trump ve Trump yönetimi şu anda Türkiye’yi istikrar sağlayıcı, İsrail’i ise istikrarsızlaştırıcı bir unsur olarak görüyor" şeklindeki değerlendirmelerine yer verildi.