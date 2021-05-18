Şehit kızı nikahtan önce babasının mezarını ziyaret etti

Aksak, nikah masasına Cebeloğlu'nun kolunda geldi. Çiftin nikahını Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör kıyarken, şahitleri de Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu oldu. Kübra Nur Aksak, hem evlendiği hem de en mutlu gününde babasının silah arkadaşlarının kendisini yalnız bırakmadığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Aksak, "Gönlü isterdi ki babam da burada olsun. Onun yerini aratmadıkları için o kadar çok mutluyum ki. Hepsiyle gurur duyuyorum. Tabi o beni şu an bir yerlerden izliyordur, görüyordur. Gönül isterdi ki yanımda olsun ama her zaman yüFurkan Korkmaz ise, nikah töreninde kendilerini yalnız bırakmayan emniyet teşkilatına teşekkür ederek, "Ben de emniyet mensubuyum ve çok da gurur duyarak yaptığım bir meslek. Kayın babamın izinden gidiyorum bende. Onların sayesinde biz buralardayız. Onları hiçbir zaman unutmayacağız, onlar için yapabileceğimiz en güzel şey onların unutulmamasıdır" diye konuştu. Vali Ömer Faruk Coşkun da her zaman şehitlerin emanetlerinin yanında olduklarını belirtip genç çifte mutluluk diledi.