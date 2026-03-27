'Dolar 8 lira değişecek' diyen ünlü banka Türkiye tahminini değiştirdi
Geçtiğimiz Aralık ayında dolar kurunun 52 lira olacağı yönünde tahminde bulunan Deutche Bank, Türkiye tahminini güncelledi.
Geçtiğimiz Aralık ayında dolar kurunun 52 lira olacağı yönünde tahminde bulunan Deutche Bank, Türkiye tahminini güncelledi.
Deutsche Bank "Türkiye: Daha zorlu makro patika" isimli bir rapor paylaştı. Artan maliyetler ve dış talepteki zayıflama sebebiyle enflasyon beklentileri yukarı yönlü revize edilirken, büyüme tahminlerinde bir miktar yavaşlama öngörüldü.
İran'daki çatışmanın beklenenden daha uzun sürdüğü belirtilen raporda, Türkiye ekonomisinin enerji fiyatlarına olan yüksek hassasiyeti nedeniyle enflasyon ve cari dengenin doğrudan etkilere maruz kaldığı ifade edildi.
Bloomberght'de yer alan haberde, büyümenin zayıf dış talep ve sıkılaşan finansal koşullar karşısında kırılgan bir yapı sergilediği dile getirildi. 2026 yıl sonu büyüme tahmini yüzde 4,2'den yüzde 3,2'ye revize edildi.
Dezenflasyon sürecinin daha zorlu geçeceği tahmin belirtilen raporda enerji fiyatlarındaki baskılar ve hizmet enflasyonundaki riskler nedeniyle 2026 sonu enflasyon tahmini yüzde 25'ten yüzde 27,5'e yükseltildi.
Kurum nisan ayında faiz indirimi ihtimalinin masadan kalktığını, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sıkı para politikasını bir süre daha koruyacağını öngördü. Banka ana senaryosunda, (Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve enerji fiyatlarının gevşemesi varsayımıyla), TCMB'nin nisan toplantısında mevcut duruşunu koruyarak politika faizini yüzde 37'de sabit tutmasını bekliyor.
Politika faizi tahmini 2026 sonu için yüzde 31'den yüzde 33,5 seviyesine yükseltildi. Notta çatışmanın uzaması ve enflasyon beklentilerinin bozulması durumunda ek sıkılaşma riskleri bulunduğu belirtildi.
