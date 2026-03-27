Uzmanı ‘bunu asla yapmayın’ dedi! Saç dökülmesi sorunu yaşayanlar dikkat Ege'den dünyaya yayılıyor! Japonlar onun için sıraya giriyor! “Bu işin kralı sizsiniz” deyip hakkımızı teslim ettiler! Türkiye’nin savunma harikaları için ülkeler sıraya girdi Amerikalılar Türkiye'nin ünlü enerji devinin peşine düştü! 768,9 milyon dolar ödeyecekler Türkiye’nin yeni altın üssü belli oldu! O ilimizde tam 500 bin ons rezerv tespit edildi Bakanlık duyurdu: Doğalgazda tarife değişikliği! “Hiç kimse koşmasa biz yardıma koşarız” diyerek sinyali verdiler: İran’ın yanında savaşa katılacağız 'Dolar 8 lira değişecek' diyen ünlü banka Türkiye tahminini değiştirdi Ne İsrail, ne ABD... İran, 4 ülkeyi BM’ye şikayet etti, her biri olay oldu İsrail ordusunda büyük kaos! Genelkurmay Başkanı açık açık itiraf etti, çıra gibi tutuşan Netanyahu hemen harekete geçti
'Dolar 8 lira değişecek' diyen ünlü banka Türkiye tahminini değiştirdi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

'Dolar 8 lira değişecek' diyen ünlü banka Türkiye tahminini değiştirdi

Geçtiğimiz Aralık ayında dolar kurunun 52 lira olacağı yönünde tahminde bulunan Deutche Bank, Türkiye tahminini güncelledi.

Foto - 'Dolar 8 lira değişecek' diyen ünlü banka Türkiye tahminini değiştirdi

Deutsche Bank "Türkiye: Daha zorlu makro patika" isimli bir rapor paylaştı. Artan maliyetler ve dış talepteki zayıflama sebebiyle enflasyon beklentileri yukarı yönlü revize edilirken, büyüme tahminlerinde bir miktar yavaşlama öngörüldü.

Foto - 'Dolar 8 lira değişecek' diyen ünlü banka Türkiye tahminini değiştirdi

İran'daki çatışmanın beklenenden daha uzun sürdüğü belirtilen raporda, Türkiye ekonomisinin enerji fiyatlarına olan yüksek hassasiyeti nedeniyle enflasyon ve cari dengenin doğrudan etkilere maruz kaldığı ifade edildi.

Foto - 'Dolar 8 lira değişecek' diyen ünlü banka Türkiye tahminini değiştirdi

Bloomberght'de yer alan haberde, büyümenin zayıf dış talep ve sıkılaşan finansal koşullar karşısında kırılgan bir yapı sergilediği dile getirildi. 2026 yıl sonu büyüme tahmini yüzde 4,2'den yüzde 3,2'ye revize edildi.

Foto - 'Dolar 8 lira değişecek' diyen ünlü banka Türkiye tahminini değiştirdi

Dezenflasyon sürecinin daha zorlu geçeceği tahmin belirtilen raporda enerji fiyatlarındaki baskılar ve hizmet enflasyonundaki riskler nedeniyle 2026 sonu enflasyon tahmini yüzde 25'ten yüzde 27,5'e yükseltildi.

Foto - 'Dolar 8 lira değişecek' diyen ünlü banka Türkiye tahminini değiştirdi

Kurum nisan ayında faiz indirimi ihtimalinin masadan kalktığını, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sıkı para politikasını bir süre daha koruyacağını öngördü. Banka ana senaryosunda, (Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve enerji fiyatlarının gevşemesi varsayımıyla), TCMB'nin nisan toplantısında mevcut duruşunu koruyarak politika faizini yüzde 37'de sabit tutmasını bekliyor.

Foto - 'Dolar 8 lira değişecek' diyen ünlü banka Türkiye tahminini değiştirdi

Politika faizi tahmini 2026 sonu için yüzde 31'den yüzde 33,5 seviyesine yükseltildi. Notta çatışmanın uzaması ve enflasyon beklentilerinin bozulması durumunda ek sıkılaşma riskleri bulunduğu belirtildi. PATRONLAR DÜNYASI

Vay vay

8 lira artarsa yandık.. dolar 1 lira arttığında dış borcumuz 560 milyar lira artıyor demektir..öde öde bitmez 8 lira artarsa...
Yerlikaya'dan uzun süre sonra zehir zemberek açıklama
Gündem

Yerlikaya'dan uzun süre sonra zehir zemberek açıklama

Eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ABB Başkanı Mansur Yavaş'a imarda yeşil alan olan bir bölgeyi bir kişi için ticari alan olarak göstermes..
Camide namaz kılarken öldürdü: Yenge hakkını helal etsin!
Gündem

Camide namaz kılarken öldürdü: Yenge hakkını helal etsin!

Kayseri’de tartıştığı komşusunu camide namaz kılarken bıçaklayarak öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılandığı davada “tah..
CHP’li Tanju 41 yıllık esnafa kan kusturmuş
Gündem

CHP’li Tanju 41 yıllık esnafa kan kusturmuş

"İrtikap" soruşturması kapsamında tutuklanan CHP'li Tanju Özcan’ın haraç vermediği için Bolu’daki esnafa kan kusturduğu ortaya çıktı...
Ekrem İmamoğlu: Ben basiretsiz bir suç örgütü lideriyim!
Gündem

Ekrem İmamoğlu: Ben basiretsiz bir suç örgütü lideriyim!

‘Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü' davasında duruşmanın 11. oturumunda Ekrem İmamoğlu, görevinden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet..
Karadeniz'de Türk tankerine sinsi saldırı: 27 mürettebat dehşeti yaşadı!
Gündem

Karadeniz'de Türk tankerine sinsi saldırı: 27 mürettebat dehşeti yaşadı!

Karadeniz'in huzuruna kasteden karanlık odaklar, İstanbul Boğazı girişinde Türk işletenli ham petrol tankerini hedef aldı. "ALTURA" isimli d..
Danışmanı intihar eden DEM’li vekil hakkında şok iddialar!
Gündem

Danışmanı intihar eden DEM’li vekil hakkında şok iddialar!

DEM Parti Milletvekili Saliha Aydeniz'in danışmanı Dilan Karaman, 27 Kasım 2025'te kendi canına son vermişti. Dilan Karaman'ın gerçeği yansı..
