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Şehit eşi sandığa böyle taşındı

2023-05-28 10:08:35
Şehit eşi sandığa böyle taşındı

Kıbrıs şehidinin eşi 72 yaşındaki yürüme engeli bulunan Hanım Tekin, kolluk kuvvetleri ve vatandaşların yardımıyla sandık başına taşındı.

#1
Foto - Şehit eşi sandığa böyle taşındı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 2. Tur için oy kullanma işlemleri başladı. Kalabalıkta sıra beklemek istemeyen vatandaşlar oylarını kullanmak için sabah erkenden kayıtlı oldukları okullara gitti.

#2
Foto - Şehit eşi sandığa böyle taşındı

Eskişehir’de yaşayan Kıbrıs şehidinin eşi Hanım Tekin, yürüme engeline rağmen vatandaşlık görevini yerine getirebilmek için tekerlekli sandalyesi ile oy kullanacağı Eti Maden İşletmeleri İlkokulu’na geldi.

#3
Foto - Şehit eşi sandığa böyle taşındı

Kolluk kuvvetleri ve çevredeki vatandaşların yardımıyla ikinci kata kadar çıkarılan Tekin, oy kullandıktan sonra tekrar okul bahçesine kadar indirildi.

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Foto - Şehit eşi sandığa böyle taşındı

Yardımcı olan herkese teşekkür eden Tekin, seçimlerin ülkemize hayırlı olmasını temenni ettiğini belirtti.

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