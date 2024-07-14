2024-07-14 09:49:27 Şehit babasından İBB'ye bayrak tepkisi
15 Temmuz darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kalbinden tek kurşunla vurularak şehit olan 21 yaşındaki Batuhan Ergin'in acılı babası Ahmet Ergin, oğlunun kabri başındaki yıpranan Türk bayrağının değiştirilmesini istedi. Güvenlik görevlisi aracılığıyla Zincirlikuyu Mezarlıklar Müdürlüğüne başvuran acılı baba, “Bayrağı değiştirmek bizim görevimiz değil, onu da şehidin babası değiştirsin” yanıtıyla yıkıldı. Baba Ahmet Ergin İBB'ye tepki göstererek, “Oğlum 15 Temmuz şehidi olduğu için mi bu bayrağı değiştirmek zor geliyor” derken; yıpranan Türk bayrağı ise Beşiktaş Kaymakamlığı tarafından değiştirildi. Batuhan Ergin, bundan 8 yıl önce 15 Temmuz gecesi “Eve erzak almaya değil, vatana sahip çıkmaya geldik” diyerek ve tankların önünde darbeye direndi. Ergin kalbinden tek kurşunla vurularak şehit oldu. Ergin'in naaşı o kanlı gecenin ardından Ortaköy Mezarlığına defnedildi.