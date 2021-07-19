Şehit ailelerinin hüzünlü bayram arifesi

Kumartaşlı, ülkenin bağımsızlığı, bayrağın dalgalanabilmesi için canlarını veren aziz şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileyerek, "Bizler, şehit anne babalarının bir evladı olarak, bu ziyaretlerde hem kandillerde hem de bayramlarda şehit kabirlerimize çiçek ve kendi hazırladığımız notları bırakıyoruz." dedi.