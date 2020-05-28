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Şehirler arası seyahat sınırlaması tamamen kalkıyor İşte tarihi...

2020-05-28 20:29:53
Şehirler arası seyahat sınırlaması tamamen kalkıyor İşte tarihi...

Seyahat yasağının ne zaman kaldırılacağı merakla bekleniyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada seyahat kısıtlamasının kaldırılacağı tarihi açıkladı.

#1
Foto - Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısında yeni normalleşme kararları aldı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısında yeni normalleşme kararları aldı.

#2
Foto - Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

#3
Foto - 15 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta sonu da devam edecek. Yasağın bu hafta sonu için son kez uygulanacağı düşünülüyor. 1 Haziran pazartesi itibariyle Türkiye normale dönüş için köklü adımlar atacak. Restoranlardan müzelere, plajlardan hipodromlara kadar her yer kapılarını açacak.

15 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta sonu da devam edecek. Yasağın bu hafta sonu için son kez uygulanacağı düşünülüyor. 1 Haziran pazartesi itibariyle Türkiye normale dönüş için köklü adımlar atacak. Restoranlardan müzelere, plajlardan hipodromlara kadar her yer kapılarını açacak.

#4
Foto -

#5
Foto - Alınan yeni kararlar içinde en dikkat çekici olanı ise seyahat kısıtlamasına ilişkin oldu. 1 Haziran pazartesi günü itibariyle şehirler arası kısıtlama kalkıyor. Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere 15 ile giriş ve çıkış yasağı vardı.

Alınan yeni kararlar içinde en dikkat çekici olanı ise seyahat kısıtlamasına ilişkin oldu. 1 Haziran pazartesi günü itibariyle şehirler arası kısıtlama kalkıyor. Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere 15 ile giriş ve çıkış yasağı vardı.

#6
Foto - İşte alınan kararlar...

İşte alınan kararlar...

#7
Foto - - Şehirler arası seyahat kısıtlaması 1 Haziran'dan itibaren kaldırıldı. - 1 Haziran itibariyle kamu personelleri iş başı yapacaklar - Kronik hastalığı bulunan kamu hastalarının durumları değerlenecek - 65 yaş üstünün sokağa çıkma sınırlandırılması devam edecek. Pazar günleri 14:00-20.00 saatleri arasında dışarı çıkmaya devam edecekler. -İşletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşlarımız maske, mesafe, temizlik şartına riayet şartıyla işinin başında bulunabilecektir. - 20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulamasını 18 yaşa indirildi. 0-18 yaş grubu çarşamba ve cuma günleri 14 ve 20 arasında çıkmaya tabi olmayacak

- Şehirler arası seyahat kısıtlaması 1 Haziran'dan itibaren kaldırıldı. - 1 Haziran itibariyle kamu personelleri iş başı yapacaklar - Kronik hastalığı bulunan kamu hastalarının durumları değerlenecek - 65 yaş üstünün sokağa çıkma sınırlandırılması devam edecek. Pazar günleri 14:00-20.00 saatleri arasında dışarı çıkmaya devam edecekler. -İşletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşlarımız maske, mesafe, temizlik şartına riayet şartıyla işinin başında bulunabilecektir. - 20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulamasını 18 yaşa indirildi. 0-18 yaş grubu çarşamba ve cuma günleri 14 ve 20 arasında çıkmaya tabi olmayacak

#8
Foto - -Restoran, kafe, pastane, çay bahçeleri ve kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran'da açılacak ve saat 20'ye kadar hizmet vermeye başlayacak. -Eğlence ve nargile mekanları bu kapsamın dışındadır. -Plajlar milli parklar, müzeler, mesire yerleri, bahçeler belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran itibariyle açılacak. -Hipodromlar 10 Haziran'dan itibaren faaliyete geçecek. -Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığı belirli kurallar dahilinde kaldırılmıştır. -Gençlik merkezleri, kütüphaneler 1 Haziran'dan itibaren şartlar dahilinde açılacaktır. -Sürücü ve benzeri kurslar 1 Haziran'dan itibaren hizmete başlayacak. -Hayvan satış yerleri 1 Haziran'da faaliyete geçecek. -Bireysel sporlara yönelik kısıtlamalar kaldırılacak. -Açık havada konserler, yine saat 24.00 ile sınırlı olmak üzere başlayabilecektir.

-Restoran, kafe, pastane, çay bahçeleri ve kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran'da açılacak ve saat 20'ye kadar hizmet vermeye başlayacak. -Eğlence ve nargile mekanları bu kapsamın dışındadır. -Plajlar milli parklar, müzeler, mesire yerleri, bahçeler belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran itibariyle açılacak. -Hipodromlar 10 Haziran'dan itibaren faaliyete geçecek. -Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığı belirli kurallar dahilinde kaldırılmıştır. -Gençlik merkezleri, kütüphaneler 1 Haziran'dan itibaren şartlar dahilinde açılacaktır. -Sürücü ve benzeri kurslar 1 Haziran'dan itibaren hizmete başlayacak. -Hayvan satış yerleri 1 Haziran'da faaliyete geçecek. -Bireysel sporlara yönelik kısıtlamalar kaldırılacak. -Açık havada konserler, yine saat 24.00 ile sınırlı olmak üzere başlayabilecektir.

#9
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