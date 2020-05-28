Şehirler arası seyahat sınırlaması tamamen kalkıyor İşte tarihi...

-Restoran, kafe, pastane, çay bahçeleri ve kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran'da açılacak ve saat 20'ye kadar hizmet vermeye başlayacak. -Eğlence ve nargile mekanları bu kapsamın dışındadır. -Plajlar milli parklar, müzeler, mesire yerleri, bahçeler belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran itibariyle açılacak. -Hipodromlar 10 Haziran'dan itibaren faaliyete geçecek. -Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığı belirli kurallar dahilinde kaldırılmıştır. -Gençlik merkezleri, kütüphaneler 1 Haziran'dan itibaren şartlar dahilinde açılacaktır. -Sürücü ve benzeri kurslar 1 Haziran'dan itibaren hizmete başlayacak. -Hayvan satış yerleri 1 Haziran'da faaliyete geçecek. -Bireysel sporlara yönelik kısıtlamalar kaldırılacak. -Açık havada konserler, yine saat 24.00 ile sınırlı olmak üzere başlayabilecektir.