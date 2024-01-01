  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel
7
Şehirler arası otobüsler için yeni dönem

2024-01-01 09:06:02
Şehirler arası otobüsler için yeni dönem

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca uygulamaya alınan şehirler arası otobüslerde araç takip cihazının kullanımına başlandı.

#1
Foto - Şehirler arası otobüsler için yeni dönem

Sistem, Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde yürürlüğe girdi. Cihaz ile Bakanlık araçların anlık hareketlerini görebilecek.

#2
Foto - Şehirler arası otobüsler için yeni dönem

Şehirler arası otobüs şoförü Erhan Elibol, araçlarına yaklaşık 4 gün önce takip sisteminin montaj edildiğini söyledi.

#3
Foto - Şehirler arası otobüsler için yeni dönem

Uygulamayı çok yerinde bulduğunu ifade eden Elibol, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının tüm araçların hareketlerini anlık kontrol edeceğini belirtti.

#4
Foto - Şehirler arası otobüsler için yeni dönem

Bakanlığın, personelin çalışma ve dinlenme saatlerini rahatlıkla denetleyebileceğini anlatan Elibol, "Sistem sayesinde aracın hız sınırı, şoförün kaç saat dinlendiği, çalıştığı, yolcu indirme bindirme hepsi denetlenecek. En önemlisi yolcuların can güvenliği. Bu nedenle bu sistem önemli." diye konuştu.

#5
Foto - Şehirler arası otobüsler için yeni dönem

Şoförlerden Emin Ona ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yaptığı bu çalışmanın çok önemli olduğunu vurguladı.

#6
Foto - Şehirler arası otobüsler için yeni dönem

Araçların artık nerede olduğunun ve hızının kontrol edileceğini dile getiren Ona, kendilerinin de çok memnun olduğunu kaydetti.

Bir dönemin ünlü işletmecisi iflas etti
Ekonomi

Bir dönemin ünlü işletmecisi iflas etti

Küresel ekonomik kriz etkisini devam ederken bu kez ünlü Türk firmasından iflas haberi resmen geldi. Memet Koçarslan, bir ara Galatasaray'a ..
İlber Ortaylı'nın yılbaşı programı şaşırttı! Bakın o gece ne yapıyormuş?
Sosyal Medya

İlber Ortaylı'nın yılbaşı programı şaşırttı! Bakın o gece ne yapıyormuş?

Candaş Tolga Işık'ın Kafa Dergisi’nin YouTube kanalına konuk olan Prof. Dr. İlber Ortaylı, yılbaşı itirafıyla herkesi şaşırttı...
Bunları vergilerimizle beslemeyin! Skandal İHA ve SİHA sözleri
Gündem

Bunları vergilerimizle beslemeyin! Skandal İHA ve SİHA sözleri

Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonlarından rahatsız olan DEM Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları, 'İHA'lara SİHA'la..
İYİ Parti’de bir istifa daha! Ama bu çok farklı
Siyaset

İYİ Parti’de bir istifa daha! Ama bu çok farklı

Kırşehir’in Kaman ilçesinin İYİ Partili İlçe Başkanı Hüseyin Karaboğaz, “İlçemde oylarımızın düştüğü ve bir başarısızlığın olduğu aşikar. Ne..
1 Ocak 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

1 Ocak 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (1 Ocak 2024) sunuyoruz...

Kızıldeniz'de sıcak saatler! ABD savaş gemisi müdahale etti
Dünya

Kızıldeniz'de sıcak saatler! ABD savaş gemisi müdahale etti

ABD tarafından yapılan açıklamada, Kızıldeniz'de bir ticari gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait "küçük teknelerin" imha edildiği kayde..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23