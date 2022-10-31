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Hayat-Aktüel
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Şehirde birçok aracın üstü tozla kaplandı

2022-10-31 16:07:51
Şehirde birçok aracın üstü tozla kaplandı

Hatay’da sabah saatlerinden bu yana etkili olan toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi.

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Foto - Şehirde birçok aracın üstü tozla kaplandı

Toz bulutu nedeniyle birçok aracın üstü tozla kaplandı.

#2
Foto - Şehirde birçok aracın üstü tozla kaplandı

Hatay'ın başta merkez ilçeleri Antakya ve Defne olmak üzere tüm ilçelerinde sabah saatlerinden bu yana toz bulutu etkili oldu.

#3
Foto - Şehirde birçok aracın üstü tozla kaplandı

İl genelinde toz bulutu nedeniyle düşen görüş mesafesi, trafiği de olumsuz etkiliyor.

#4
Foto - Şehirde birçok aracın üstü tozla kaplandı

Araçları tozla kaplı vatandaşlar araçlarını temizletmek için oto yıkamacılara götürdü.

#5
Foto - Şehirde birçok aracın üstü tozla kaplandı

Oto yıkamacılar da yoğunluk yaşadı.

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