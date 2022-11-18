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Şehirde 5 bin köpeğe kuduz aşısı yapıldı

2022-11-18 16:33:05
Şehirde 5 bin köpeğe kuduz aşısı yapıldı

Van Büyükşehir Belediyesince kent genelinde 5 bin sahipsiz köpeğe kuduz aşısı uygulandı.

#1
Foto - Şehirde 5 bin köpeğe kuduz aşısı yapıldı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi görevlileri, Van ve ilçelerinde sahipsiz hayvanlarına yönelik aşılama çalışması başlattı.

#2
Foto - Şehirde 5 bin köpeğe kuduz aşısı yapıldı

Belirlenen bölgelere giderek köpekleri kontrollü şekilde yakalayan görevliler, kuduz, iç ve dış parazit aşılarını yaptıkları köpekleri tekrar bulundukları alanlara bıraktı.

#3
Foto - Şehirde 5 bin köpeğe kuduz aşısı yapıldı

Görevliler, yaralı, bitkin ve hasta durumdaki hayvanları da merkeze götürerek tedavi edilmelerini sağladı.

#4
Foto - Şehirde 5 bin köpeğe kuduz aşısı yapıldı

Sağlık İşleri Daire Başkanı Adil Allahverdi, bugüne kadar yapılan kontrollerde il genelinde kuduz vakası ile karşılaşmadıklarını söyledi.

#5
Foto - Şehirde 5 bin köpeğe kuduz aşısı yapıldı

Merkez olarak aşılama çalışmalarını yıl boyunca sürdüreceklerini belirten Allahverdi, "Merkezimizde sokak hayvanlarına yönelik kısırlaştırma, mikroçip, küpe, cerrahi operasyonlar yapılıyor. Kuduz vakalarının yaşanmasıyla çalışmalarımıza hız verdik. Şimdiye kadar 5 bin köpeğe kuduz aşısı yaptık." dedi.

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