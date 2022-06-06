2022-06-06 13:24:27 Meral Akşener emekli askerin aracına haciz koydurdu
Şehit ailesine küfür eden sözde vekile sahip çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisiyle ilgili haberin altına 3 kelimelik yorum yapan emekli askerin aracına haciz koydurdu. Akşener'in rezil hamlesiyle ilgili konuşan emekli asker, “Kavala’ya, Demirtaş’a, Canan Kaftancıoğlu’na sahip çıkıyorsunuz. Sizin taraftarınız olunca fikir özgürlüğü, biz olunca değil. Biz bu ülkenin insanı değil miyiz? Bu acele nedir Sayın Akşener, kaçıyor muyuz? Bir emekli paramız var, ödeyeceğim paranızı” diyerek, yaşananlara tepki gösterdi.