Meral Akşener emekli askerin aracına haciz koydurdu

“2018 yılı Temmuz ayında bir haber sitesindeki haberin altına yorum yapmaktan dolayı, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener hakkımda dava açtı. Hakkımda tazminat davası açmıştı, neticelendi. Ancak bu süreçte ne kadar ödeyeceğimi bilmiyorum. Bana karar tebliğ edilmeden arabama haciz geldiğini öğrendim. Buradaki olayı anlayamıyorum. Bu acele nedir Sayın Akşener, kaçıyor muyuz? Bir emekli paramız var, ödeyeceğim paranızı. Siz her seferinde demokrasinden, adaletten bahsediyorsunuz. Kavala’ya, Demirtaş’a, Canan Kaftancıoğlu’na sahip çıkıyorsunuz. Onların Türk devlet yöneticilerine yaptığı büyük hakaretlerini demokrasi olarak algılıyorsunuz, fikir özgürlüğünden bahsediyorsunuz. Benim 3 kelimelik yorumumdan dolayı yıllarca yordunuz, aracıma haciz koydurdunuz. Sizin taraftarınız olunca fikir özgürlüğü, biz olunca değil. Biz bu ülkenin insanı değil miyiz”