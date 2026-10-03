Çok sıcak açıklama: Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı vurduk

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın son 24 saatte kontrollerindeki başkent Sana ve diğer bazı bölgelere 60 hava saldırısı düzenlediğini iddia etti. Suudi Arabistan'ın 3 Eylül'den beri Yemen'e düzenlediği hava saldırısı sayısının 1410'a ulaştığını öne süren Seri, Husilerin de Riyad'daki Aramco şirketini çok sayıda balistik füze ve İHA'yla​​​​​​​ hedef aldıklarını ifade etti.