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Çok sıcak açıklama: Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı vurduk

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AA Giriş Tarihi:

Çok sıcak açıklama: Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı vurduk

Yemen'deki Husiler yaptığı açıklamada "Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Aramco'yu füze ve İHA'larla hedef aldık" ifadelerine yer verdi.

#1
Foto - Çok sıcak açıklama: Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı vurduk

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın son 24 saatte kontrollerindeki başkent Sana ve diğer bazı bölgelere 60 hava saldırısı düzenlediğini iddia etti. Suudi Arabistan'ın 3 Eylül'den beri Yemen'e düzenlediği hava saldırısı sayısının 1410'a ulaştığını öne süren Seri, Husilerin de Riyad'daki Aramco şirketini çok sayıda balistik füze ve İHA'yla​​​​​​​ hedef aldıklarını ifade etti.

#2
Foto - Çok sıcak açıklama: Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı vurduk

Aramco şirketini vurduklarını ve hedef alınan yerlerde çıkan yangın sonucu dumanların yükseldiğini ileri süren Seri, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını sürdürme tehdidinde bulundu.

#3
Foto - Çok sıcak açıklama: Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı vurduk

Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor. Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

#4
Foto - Çok sıcak açıklama: Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı vurduk

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken, İran destekli Husiler kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'a balistik füze ve İHA'larla saldırıyor.

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