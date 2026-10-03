Trump'tan 5 bin dolarlık seçim vaadi! Ama tek şartı var

"HER BİRİNİZİN CEBİNDE 5 BİN DOLAR OLACAK" - Mobile'daki mitingde konuşan Trump, Cumhuriyetçilerin hem Temsilciler Meclisi'ni hem de Senato'yu kazanması halinde her yetişkin ABD vatandaşına 5 bin dolar ödeme yapacağını açıkladı. Trump aynı vaadi daha önce Cumhuriyetçilerin eylül ayındaki ara seçim kongresinde de dile getirmişti. Trump, "Cumhuriyetçiler kazanırsa her birinizin cebinde 5 bin dolar olacak ve ülkemiz daha önce hiç görmediğimiz bir ekonomik başarıya ulaşacak." ifadelerini kullandı.