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Trump'tan 5 bin dolarlık seçim vaadi! Ama tek şartı var

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Trump'tan 5 bin dolarlık seçim vaadi! Ama tek şartı var

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 5 bin dolarlık seçim vaadini açıkladı.

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Foto - Trump'tan 5 bin dolarlık seçim vaadi! Ama tek şartı var

Trump'tan seçimlere kısa süre kala Amerikan seçmeninin cebini doğrudan ilgilendiren bir çıkış geldi. Cumhuriyetçilerin Kongre'nin iki kanadında da çoğunluğu korumasını isteyen Trump, 5 bin dolarlık ödeme sözünü bir kez daha tekrarladı.

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Foto - Trump'tan 5 bin dolarlık seçim vaadi! Ama tek şartı var

"HER BİRİNİZİN CEBİNDE 5 BİN DOLAR OLACAK" - Mobile'daki mitingde konuşan Trump, Cumhuriyetçilerin hem Temsilciler Meclisi'ni hem de Senato'yu kazanması halinde her yetişkin ABD vatandaşına 5 bin dolar ödeme yapacağını açıkladı. Trump aynı vaadi daha önce Cumhuriyetçilerin eylül ayındaki ara seçim kongresinde de dile getirmişti. Trump, "Cumhuriyetçiler kazanırsa her birinizin cebinde 5 bin dolar olacak ve ülkemiz daha önce hiç görmediğimiz bir ekonomik başarıya ulaşacak." ifadelerini kullandı.

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Foto - Trump'tan 5 bin dolarlık seçim vaadi! Ama tek şartı var

PARANIN HARCANMASINA ŞART KOYDU - Trump, 5 bin dolarlık vaatle ilgili yeni bir ayrıntıyı da açıkladı. Vatandaşlara verilecek paranın ABD sınırları içerisinde harcanması gerektiğini söyledi. Abd Başkanı, söz konusu ödemenin yaklaşık 1 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaşacağını belirtirken, bunun karşılanabilir olduğunu savundu. Daha önceki açıklamalarında ise finansman konusunda gümrük tarifelerinden elde edilen gelirlere işaret etmişti.

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