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Yaşam
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Şeftali yüklü kamyon devrildi:1 yaralı

2022-07-27 23:27:27
Şeftali yüklü kamyon devrildi:1 yaralı

Tokat’ta şeftali yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

#1
Foto - Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat - Sivas kara yolu Gökçe Köyü kavşağında meydana geldi. Kazım D. idaresindeki (35) 23 BU 440 plakalı kamyonun sürücüsü önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırarak manevra yaptı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat - Sivas kara yolu Gökçe Köyü kavşağında meydana geldi. Kazım D. idaresindeki (35) 23 BU 440 plakalı kamyonun sürücüsü önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırarak manevra yaptı.

#2
Foto - Bu sırada yol kenarında arıza yapan B. A’ya ait hafif ticari araca çarpan kamyon şarampole yan yattı. Kazada hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü ambulansla Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi.

Bu sırada yol kenarında arıza yapan B. A’ya ait hafif ticari araca çarpan kamyon şarampole yan yattı. Kazada hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü ambulansla Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi.

#3
Foto - Kamyon sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Tokat’tan Elazığ’a şeftali ile yeşillik götürdüğü öğrenilen kamyonun kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kamyon sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Tokat’tan Elazığ’a şeftali ile yeşillik götürdüğü öğrenilen kamyonun kaldırılması için çalışma başlatıldı.

#4
Foto - Kamyonda bulunan ürünler hal çalışanları tarafından boşaltılarak başka tıra yüklendi. Kazayla ilgili jandarma ve polis ekipleri inceleme başlattı.

Kamyonda bulunan ürünler hal çalışanları tarafından boşaltılarak başka tıra yüklendi. Kazayla ilgili jandarma ve polis ekipleri inceleme başlattı.

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