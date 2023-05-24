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Yaşam
10
Sedir Adası pırıl pırıl oldu

2023-05-24 22:11:14
Sedir Adası pırıl pırıl oldu

Altın rengi kumuyla ünlü Sedir Adası’nda kıyı ve deniz dibi temizliği yapıldı.

#1
Foto - Sedir Adası pırıl pırıl oldu

Koruma altında bulunan altın sarısı kumuyla ünlü Gökova Körfezi'ndeki Sedir Adası ile Kleopatra Plajı çevresinde ekipler tarafından kıyı ve deniz dibi temizliği gerçekleştirildi.

#2
Foto - Sedir Adası pırıl pırıl oldu

Apollon Tapınağı, tiyatro ve nekropol (mezarlık) kalıntılarıyla da dikkati çeken Sedir Adası'nın kuzey kıyısındaki kalker damlacıklarından oluşan kumlar, Ege ve Akdeniz'de burası dışında sadece Girit Adası'nda görülüyor.

#3
Foto - Sedir Adası pırıl pırıl oldu

Koruma altındaki bölgede, Müzeler Haftası etkinlikleri kapsamında Muğla Müze Müdürlüğü, Akdeniz Koruma Derneği, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Merkezi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile çalışanlar tarafından hem kıyıda hem de dalgıçlar tarafından su altında temizlik yapılarak, toplanan atıklar çuvallara konuldu.

#4
Foto - Sedir Adası pırıl pırıl oldu

Muğla Müze Müdürü Gülnaz Savran, bu yıl temalarının "Müzeler, Sürdürülebilirlik ve Refah" olduğunu, bu kapsamda Sedir Adası'nda kıyı ve deniz dibi temizlik çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi.

#5
Foto - Sedir Adası pırıl pırıl oldu

Akdeniz Koruma Derneği Doğa Koruma Yöneticisi Funda Kök ise 2012'den bu yana Akdeniz havzasının denizel alanları ve kültürel değerlerinin korunmasına yönelik çalışma yürüttüklerini kaydetti.

#6
Foto - Sedir Adası pırıl pırıl oldu

Sedir Adası'nın kültürel değerleriyle çok önemli bir yer olduğunu vurgulayan Kök, "Yürüttüğümüz çalışmayla bölgenin çok güzel korunmuş olduğunu gördük. Temizlik çalışmasında çok fazla atık çıkmadı. Çok daha küçük bölgelerde çok daha fazla atık topladık ancak burası gerçekten korunan temiz bir alan." dedi.

#7
Foto - Sedir Adası pırıl pırıl oldu

Sedir Adası ve Kedrai Antik Kenti Bilimsel Danışmanı Adnan Diler ise alanda yürütülen çalışmanın çok önemli olduğunu belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

#8
Foto - Sedir Adası pırıl pırıl oldu

Kıyıya çıkarılan atıklar, ayrıştırılarak belediye geri dönüşüm tesisine götürüldü.

#9
Foto - Sedir Adası pırıl pırıl oldu

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