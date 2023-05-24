Sedir Adası pırıl pırıl oldu

Sedir Adası'nın kültürel değerleriyle çok önemli bir yer olduğunu vurgulayan Kök, "Yürüttüğümüz çalışmayla bölgenin çok güzel korunmuş olduğunu gördük. Temizlik çalışmasında çok fazla atık çıkmadı. Çok daha küçük bölgelerde çok daha fazla atık topladık ancak burası gerçekten korunan temiz bir alan." dedi.