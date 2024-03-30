2024-03-30 13:47:00 Seçimlere saatler kala Ahmet Hakan’dan “Yeniden Refah” ve “Süleymancılar” bombası! Şu işe bakın hele
Ahmet Hakan, seçimlere artık saatler kala Türk siyasetinde yaşanan birtakım ikiyüzlülükleri gözler önüne serdi. Hürriyet gazetesindeki yazısında, “Tarikat, cemaat falan dendiğinde tüyleri diken diken olanlar, Süleymancılar konusunda dut yemiş bülbül oluyorlar. Neden acaba? Geçen seçim DEVA’yı, Gelecek’i, Saadet’i ekranlarına çıkaranlar, bu seçim Yeniden Refah’ı ekranlarından indirmiyorlar. Neden acaba?” diye soran Hakan, şunları kaydetti: