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Seçimlere saatler kala Ahmet Hakan’dan "Yeniden Refah" ve "Süleymancılar" bombası! Şu işe bakın hele

2024-03-30 13:47:00
Seçimlere saatler kala Ahmet Hakan’dan “Yeniden Refah” ve “Süleymancılar” bombası! Şu işe bakın hele

Ahmet Hakan, seçimlere artık saatler kala Türk siyasetinde yaşanan birtakım ikiyüzlülükleri gözler önüne serdi. Hürriyet gazetesindeki yazısında, “Tarikat, cemaat falan dendiğinde tüyleri diken diken olanlar, Süleymancılar konusunda dut yemiş bülbül oluyorlar. Neden acaba? Geçen seçim DEVA’yı, Gelecek’i, Saadet’i ekranlarına çıkaranlar, bu seçim Yeniden Refah’ı ekranlarından indirmiyorlar. Neden acaba?” diye soran Hakan, şunları kaydetti:

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#1
Foto - Seçimlere saatler kala Ahmet Hakan’dan "Yeniden Refah" ve "Süleymancılar" bombası! Şu işe bakın hele

“- Tarikat, cemaat falan dendiğinde tüyleri diken diken olanlar, Süleymancılar konusunda dut yemiş bülbül oluyorlar. Neden acaba?

#2
Foto - Seçimlere saatler kala Ahmet Hakan’dan "Yeniden Refah" ve "Süleymancılar" bombası! Şu işe bakın hele

* - Geçen seçim DEVA’yı, Gelecek’i, Saadet’i ekranlarına çıkaranlar, bu seçim Yeniden Refah’ı ekranlarından indirmiyorlar. Neden acaba? *

#3
Foto - Seçimlere saatler kala Ahmet Hakan’dan "Yeniden Refah" ve "Süleymancılar" bombası! Şu işe bakın hele

- “Oyumu DEM’in İstanbul adayına vereceğim” diyen bir DEM’liye acayip tuhaf bir şey söylemiş gibi bakılıyor. Neden acaba? * - Oyunu İmamoğlu’na vereceğini açıklayan bir sanatçıyı göklere çıkaranlar, oyunu Kurum’a vereceğini söyleyen bir sanatçıyı alabildiğine aşağılıyorlar. Neden acaba?”

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Yorumlar

BAYBURT SEVDALISI

Hepsi avuclarınıyalayacaklar
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