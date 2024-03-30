Seçimlere saatler kala Ahmet Hakan’dan “Yeniden Refah” ve “Süleymancılar” bombası! Şu işe bakın hele

- “Oyumu DEM’in İstanbul adayına vereceğim” diyen bir DEM’liye acayip tuhaf bir şey söylemiş gibi bakılıyor. Neden acaba? * - Oyunu İmamoğlu’na vereceğini açıklayan bir sanatçıyı göklere çıkaranlar, oyunu Kurum’a vereceğini söyleyen bir sanatçıyı alabildiğine aşağılıyorlar. Neden acaba?”