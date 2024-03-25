Seçimlere günler kala karar aldılar! O parti, AK Parti’yi desteklemek için adaylarını geri çekti

Bazı siyasi partilerin seçimi kazanamayacak olmasına rağmen belediye başkan adayı çıkararak Türkiye'nin imajını zedelediklerini dile getiren Canpolat, "Bakın biz bugün hiçbir pazarlık sonucu hiçbir ittifak girişiminde bulunmadan ülkemizi, Malatya'yı, düşündüğümüz için bu bölgenin ve bu ülkenin önünde engel teşkil etmemek adına belediye başkan adaylarımızı geri çektik.