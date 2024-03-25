2024-03-25 11:29:25 Seçimlere günler kala karar aldılar! O parti, AK Parti’yi desteklemek için adaylarını geri çekti
Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, yaptığı basın açıklamasında, Malatya'da da mevcut belediye başkan adaylarını, AK Parti'nin adaylarını desteklemek için geri çektiklerini duyurdu. "Sayın Cumhurbaşkanımızın imajını zedelemek isteyen siyasi partiler kazanamayacağı seçimlerde aday çıkararak Türkiye'ye karşı düşmanlık ettiklerini düşünüyoruz." diyen Canpolat, bunun diğer partilere örnek olmasını ümit ettiklerini belirtti.