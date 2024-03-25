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Siyaset
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Seçimlere günler kala karar aldılar! O parti, AK Parti’yi desteklemek için adaylarını geri çekti

2024-03-25 11:29:25
Seçimlere günler kala karar aldılar! O parti, AK Parti’yi desteklemek için adaylarını geri çekti

Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, yaptığı basın açıklamasında, Malatya'da da mevcut belediye başkan adaylarını, AK Parti'nin adaylarını desteklemek için geri çektiklerini duyurdu. "Sayın Cumhurbaşkanımızın imajını zedelemek isteyen siyasi partiler kazanamayacağı seçimlerde aday çıkararak Türkiye'ye karşı düşmanlık ettiklerini düşünüyoruz." diyen Canpolat, bunun diğer partilere örnek olmasını ümit ettiklerini belirtti.

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Foto - Seçimlere günler kala karar aldılar! O parti, AK Parti’yi desteklemek için adaylarını geri çekti

Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, Malatya'da il parti teşkilatı ve parti adayları ile basın toplantısı düzenledi. Canpolat, daha önce aldıkları karar kapsamında Malatya'da da mevcut belediye başkan adaylarını geri çekerek AK Parti'nin adaylarını destekleyeceklerini söyledi.

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Foto - Seçimlere günler kala karar aldılar! O parti, AK Parti’yi desteklemek için adaylarını geri çekti

￼Malatya'da siyasi depremlerin olmaması için bu kararı aldıklarını belirten Canpolat, "Biz yine Malatya'da da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın elini kaldırdığı adayları destekleyerek mevcut belediye başkan adaylarımızı geri çekiyoruz. Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olmasını dilerim." dedi.

#3
Foto - Seçimlere günler kala karar aldılar! O parti, AK Parti’yi desteklemek için adaylarını geri çekti

Bazı siyasi partilerin seçimi kazanamayacak olmasına rağmen belediye başkan adayı çıkararak Türkiye'nin imajını zedelediklerini dile getiren Canpolat, "Bakın biz bugün hiçbir pazarlık sonucu hiçbir ittifak girişiminde bulunmadan ülkemizi, Malatya'yı, düşündüğümüz için bu bölgenin ve bu ülkenin önünde engel teşkil etmemek adına belediye başkan adaylarımızı geri çektik.

#4
Foto - Seçimlere günler kala karar aldılar! O parti, AK Parti’yi desteklemek için adaylarını geri çekti

Bunun diğer siyasi partilere de örnek olmasını ümit ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın imajını zedelemek isteyen siyasi partiler kazanamayacağı seçimlerde aday çıkararak Türkiye'ye karşı düşmanlık ettiklerini düşünüyoruz. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Biz Osmanlı Ocakları'nın çatısı altında Ocak Partisi'yle bu milletin, devletin yanında. Sonuna kadar mücadele edeceğiz." diye konuştu.

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Yorumlar

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10 tane oy hayirlı olsun AKP ye.Ama 100 bin oy gerideler.Nasıl olucak acaba
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