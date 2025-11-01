  • İSTANBUL
Seçim protestolarında ortalık karıştı: En az 100 ölü!

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Seçim protestolarında ortalık karıştı: En az 100 ölü!

Tanzanya'da düzenlenen seçimlerde oyların 97,66'sını alan Samia Suluhu Hassan yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

#1
Foto - Seçim protestolarında ortalık karıştı: En az 100 ölü!

Seçim Komisyonunun açıkladığı resmi sonuçlara göre, 2021'de kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden dönemin Cumhurbaşkanı John Magufuli'nin yerine göreve gelen Hassan, ilk kez katıldığı genel seçimlerde ülkenin tüm bölgelerinde galip geldi.

#2
Foto - Seçim protestolarında ortalık karıştı: En az 100 ölü!

MUHALEFETE GÖRE CAN KAYBI 700 Birleşmiş Milletler, Tanzanya’da 29 Ekim’de gerçekleştirilen genel ve parlamento seçimleri sırasında patlak veren protestolarda en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken, ana muhalefet partisi ise protestolarda 700 kişinin hayatını kaybettiğini iddia etti.

#3
Foto - Seçim protestolarında ortalık karıştı: En az 100 ölü!

Tanzanya’da 29 Ekim’de gerçekleştirilen genel ve parlamento seçimlerinde ana muhalefetteki Demokrasi ve Kalkınma Partisi (Chadema) Genel Başkanı Tundu Lissu ile ikinci büyük muhalefet partisi Değişim ve Şeffaflık İttifakı'ndan (ACT-Wazalendo) Luhaga Mpina'nın adaylıklarının yasaklanması üzerine ülke genelinde protestolar gerçekleştirildi. Protestocuların araçları ve binaları ateşe verdiği Darüsselam kentinde sokaklar savaş alanına döndü. Ana muhalefet partisi tarafından bugün yapılan açıklamada, protestolarda 700 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

#4
Foto - Seçim protestolarında ortalık karıştı: En az 100 ölü!

"EN AZ 100 CAN KAYBI VAR" Birleşmiş Milletler tarafından yapılan açıklamada ise seçimler sırasında ülkenin üç kentinde yaşanan şiddet olaylarında en az 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Hükümet tarafından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Uluslararası Af Örgütü ise, en az 100 can kaybının doğrulandığını açıkladı.

#5
Foto - Seçim protestolarında ortalık karıştı: En az 100 ölü!

SOKAKLAR SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ, SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ Tanzanya’da 29 Ekim’de gerçekleştirilen genel ve parlamento seçimleri sırasında seçim reformları ve özgür siyasi faaliyetler isteyen binlerce kişi, ülkenin çeşitli kentlerinde sokaklara çıkmıştı. Ülkenin bağımsızlığından bu yana iktidarda olan Devrim Partisi'nin (CCM) adayı ve mevcut Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan'ın bir kez daha yarıştığı seçimde halk oy kullanırken, 7 milyon nüfuslu Darüsselam kentinde protestocular araçları ve binaları ateşe vermişti. Sokakların savaş alanına döndüğü kentte sokağa çıkma yasağı ilan eden polis, sokağa çıkma yasağının yerel saatle 18.00’de başlayacağını açıklamıştı.

#6
Foto - Seçim protestolarında ortalık karıştı: En az 100 ölü!

TANZANYA’DA SEÇİM 2015-2021 yılları arasında ilk kadın cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev yapan Samia Suluhu Hassan, dönemin Cumhurbaşkanı John Magufuli'nin 2021'de kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından yerine gelmiş ve ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı olmuştu. Tanzanya’nın bağımsızlığından bu yana iktidarda olan Devrim Partisi'nin (CCM) adayı ve mevcut Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan'ın seçimleri kazanması beklenirken, Hassan’ın yanı sıra 16 aday yarıştı. Ana muhalefetteki Demokrasi ve Kalkınma Partisi (Chadema) Genel Başkanı Tundu Lissu ile ikinci büyük muhalefet partisi Değişim ve Şeffaflık İttifakı'ndan (ACT-Wazalendo) Luhaga Mpina'nın adaylıklarının yasaklanması seçimlerde bomba etkisine neden oldu. Muhalefet partilerinin seçim günü protesto çağrısı yapmasının ardından ülkede protestolar patlak verdi. / kaynak: haber7

