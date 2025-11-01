Seçim protestolarında ortalık karıştı: En az 100 ölü!

SOKAKLAR SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ, SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ Tanzanya’da 29 Ekim’de gerçekleştirilen genel ve parlamento seçimleri sırasında seçim reformları ve özgür siyasi faaliyetler isteyen binlerce kişi, ülkenin çeşitli kentlerinde sokaklara çıkmıştı. Ülkenin bağımsızlığından bu yana iktidarda olan Devrim Partisi'nin (CCM) adayı ve mevcut Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan'ın bir kez daha yarıştığı seçimde halk oy kullanırken, 7 milyon nüfuslu Darüsselam kentinde protestocular araçları ve binaları ateşe vermişti. Sokakların savaş alanına döndüğü kentte sokağa çıkma yasağı ilan eden polis, sokağa çıkma yasağının yerel saatle 18.00’de başlayacağını açıklamıştı.