Mahkeme kararını vermişti! Melih Gökçek’ten, oğlu ve geliniyle ilgili açıklama

Kararın ardından Melih Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, soruşturma aşamasında bu tür adli kontrol tedbirlerine sıklıkla başvurulduğunu belirterek, verilen kararı “olağan, makul ve soruşturma sürecinin doğal bir parçası” olarak değerlendirdi. Gökçek, adli kontrol kararının kişinin suçlu olduğu anlamına gelmediğini ifade ederek, sürecin tüm yönleriyle araştırılmasına ve nihai değerlendirmenin yargı tarafından yapılmasına saygı duyduklarını kaydetti.