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Avrupa ülkesi, yaşananlar karşısında şoke oldu: "Kurtarıcımız Ankara olacak"

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Avrupa ülkesi, yaşananlar karşısında şoke oldu: “Kurtarıcımız Ankara olacak”

Finlandiya'nın eski Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, Türkiye'nin Karadeniz, Avrupa ve Orta Doğu arasındaki benzersiz stratejik konumuna dikkat çekerek iki ülke arasında imzalanan savunma sanayisi işbirliğinin tarihin seyrini değiştireceğini vurguladı. Rusya'nın sınır hattındaki askeri yığınaklarını 80 bine çıkaracağı tehdidine karşı Türkiye'nin güçlü askeri kabiliyetlerini ve NATO çatısı altındaki ortaklığı hayati bir güvence olarak nitelendirdi. Baltık'tan gelen bu stratejik çağrı, Ankara'nın küresel güvenlik mimarisindeki kilit rolünü bir kez daha tescilledi.

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Foto - Avrupa ülkesi, yaşananlar karşısında şoke oldu: "Kurtarıcımız Ankara olacak"

Kaikkonen, Finlandiya'nın NATO üyeliği, Türkiye ile ilişkileri, Rusya ile 1300 kilometrelik kara sınırındaki güvenlik dinamikleri, Baltık Denizi'ndeki gelişmeler, hibrit tehditler ve Türkiye ile savunma sanayisi işbirliğine ilişkin açıklamada bulundu. Türkiye'nin güçlü askeri kabiliyetlere, önemli savunma sanayisine sahip bir ülke olduğuna işaret eden Kaikkonen, Ankara'nın Avrupa, Karadeniz ve Orta Doğu arasında benzersiz bir stratejik konuma sahip önemli bir müttefik olduğunu belirtti.

#2
Foto - Avrupa ülkesi, yaşananlar karşısında şoke oldu: "Kurtarıcımız Ankara olacak"

Kaikkonen, Türkiye ile ülkesi arasında imzalanan Savunma Sanayisi İşbirliği Mutabakat Muhtırası'nın ilişkilerin olumlu yönde gelişmesine katkı sağlayacağını vurgulayarak "NATO müttefikleri olarak Finlandiya ve Türkiye, savunma işbirliklerini daha da derinleştirmek için oldukça uygun bir konumda." ifadesini kullandı.

#3
Foto - Avrupa ülkesi, yaşananlar karşısında şoke oldu: "Kurtarıcımız Ankara olacak"

Baltık Denizi'nde farklı senaryolara hazırlıklı olduklarını bildiren Kaikkonen, bölgede gerilimin yükseldiğine dikkati çekti. Kaikkonen, Finlandiya'nın savunmasındaki caydırıcılık etkisinin NATO'ya katılım sonrası daha da arttığını aktararak Finlandiya'ya karşı askeri güç kullanılması halinde ülkenin kendisini güçlü milli savunma kuvvetleri ve İttifakın desteğiyle, önceden planlanmış ve tatbikatı yapılmış düzenlemeler çerçevesinde savunacağını ifade etti.

#4
Foto - Avrupa ülkesi, yaşananlar karşısında şoke oldu: "Kurtarıcımız Ankara olacak"

Düzensiz göçün araçsallaştırılmasına karşı alınan önlemlere de değinen Kaikkonen, parlamentonun Temmuz 2024'te kabul ettiği ve geçerliliği 31 Aralık 2026'ya kadar uzatılan Sınır Güvenliği Yasası ile uluslararası koruma başvurularının kısıtlanabileceğinin ve yabancı bir devletin insanları istismar ederek Finlandiya üzerinde nüfuz kurma girişimlerine karşı koymanın amaçlandığının altını çizdi. Kaikkonen, Baltık Denizi'ndeki kritik altyapının korunması amacıyla NATO'nun askeri varlığı ve gözetimi artıran "Baltic Sentry" (Baltık Nöbetçisi) girişimini başlattığını, Finlandiya'nın da olası bir olay karşısında hızlı hareket edebileceğini kanıtladığını kaydetti.

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Foto - Avrupa ülkesi, yaşananlar karşısında şoke oldu: "Kurtarıcımız Ankara olacak"

Rusya'nın Kuzey Avrupa ve NATO ile gelecekteki muhtemel ilişkilerinden bahseden Kaikkonen, ilişkilerin seyrinin Rusya'nın uluslararası hukuka ve anlaşmalara uyma tutumuna bağlı olacağını, bir noktada Avrupa ile Rusya arasında siyasi diyaloğun başlaması gerekeceğini ve Avrupa'nın birlik içinde hareket etmesinin hayati önem taşıdığını kaydetti.

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