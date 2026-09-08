Avrupa ülkesi, yaşananlar karşısında şoke oldu: “Kurtarıcımız Ankara olacak”

Düzensiz göçün araçsallaştırılmasına karşı alınan önlemlere de değinen Kaikkonen, parlamentonun Temmuz 2024'te kabul ettiği ve geçerliliği 31 Aralık 2026'ya kadar uzatılan Sınır Güvenliği Yasası ile uluslararası koruma başvurularının kısıtlanabileceğinin ve yabancı bir devletin insanları istismar ederek Finlandiya üzerinde nüfuz kurma girişimlerine karşı koymanın amaçlandığının altını çizdi. Kaikkonen, Baltık Denizi'ndeki kritik altyapının korunması amacıyla NATO'nun askeri varlığı ve gözetimi artıran "Baltic Sentry" (Baltık Nöbetçisi) girişimini başlattığını, Finlandiya'nın da olası bir olay karşısında hızlı hareket edebileceğini kanıtladığını kaydetti.