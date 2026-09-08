Avrupa ülkesi, yaşananlar karşısında şoke oldu: “Kurtarıcımız Ankara olacak”
Finlandiya'nın eski Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, Türkiye'nin Karadeniz, Avrupa ve Orta Doğu arasındaki benzersiz stratejik konumuna dikkat çekerek iki ülke arasında imzalanan savunma sanayisi işbirliğinin tarihin seyrini değiştireceğini vurguladı. Rusya'nın sınır hattındaki askeri yığınaklarını 80 bine çıkaracağı tehdidine karşı Türkiye'nin güçlü askeri kabiliyetlerini ve NATO çatısı altındaki ortaklığı hayati bir güvence olarak nitelendirdi. Baltık'tan gelen bu stratejik çağrı, Ankara'nın küresel güvenlik mimarisindeki kilit rolünü bir kez daha tescilledi.