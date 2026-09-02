Türkiye'yi oyalayıp Macaristan'ı seçmişlerdi: Budapeşte'den Çinli BYD büyük şok
Türkiye'yi oyalayıp Macaristan'a yatırım yapma kararı alan Çinli otomobil üreticisi BYD, güvenlik riskleri nedeniyle üretimi durdurmak zorunda kaldı. İşte detaylar...
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Türkiye'yi oyalayıp Macaristan'a yatırım yapma kararı alan Çinli otomobil üreticisi BYD, güvenlik riskleri nedeniyle üretimi durdurmak zorunda kaldı. İşte detaylar...
Dünyanın en büyük batarya üreticilerinden CATL'nin Macaristan'ın Debrecen kentinde inşa ettiği 7,34 milyar euroluk tesisinde pil üretim projesi, resmi makamlarca durduruldu.
Hajdu-Bihar Bölgesi hükümet ofisi, tesisteki işçilerin nikel maruziyeti yaşaması ve yetersiz koruyucu ekipman bulunması sebebiyle bu yaptırımın uygulandığını açıkladı.
Yapılan denetimlerde dokuz personelde yüksek seviyede nikel tespit edilmesi üzerine lazer kesim, sarım ve kurutma atölyelerindeki faaliyetler derhal askıya alındı. Şirketin, güvenlik eksikliklerini tamamlayana kadar yalnızca ekipman hata ayıklaması yapmasına izin veriliyor.
Fabrika sahasındaki çevre ihlalleri ve yetersiz atık kontrolleri nedeniyle şirkete ayrıca 10 milyon forint para cezası kesildi. Tesisin ikinci aşamasına ait üretim ruhsatı başvurusu da yerleşim planındaki hatalı etiketlemeler gerekçesiyle reddedildi.
Yaşanan aksama nedeniyle CATL, Mercedes-Benz'e yönelik batarya tedarikini sürdürebilmek için diğer fabrikalarından ek maliyetle ürün sağlamaya başladı. BMW tarafında ise batarya üretimi henüz başlamadığı için süreçten olumsuz bir etki görülmedi.
Ülkedeki yeni yönetimin çevre muafiyetlerini kaldırmasıyla benzer cezalar alan otomotiv devi BYD'nin tesis üretimi de 2026'nın dördüncü çeyreğine ertelendi.
Sıkılaştırılan yasal denetimlerden bölgede faaliyet gösteren Samsung ve SK-On gibi diğer küresel üreticiler de etkileniyor.
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