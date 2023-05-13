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Avrupa
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Seçim cinayeti planlı çıktı

2023-05-13 13:58:28
Seçim cinayeti planlı çıktı

Almanya’da işlenen seçim cinayetinde, AK Parti ve Erdoğan düşmanı zanlının, planlı hareket ettiği ve aracında getirdiği tabancayı 9 kez ateşlediği ortaya çıktı

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Foto - Seçim cinayeti planlı çıktı

SORUNLU BİR KİŞİLİK Görgü tanıkları, sık sık molada siyasi tartışmaya giren Demir'in mesai arkadaşlarına dokuz kurşun sıktığını anlattı. Karagözlü'ye altı, Balki'ye ise üç kez ateş edildiği dile getirildi. Teşeron firmada çalışan Demir'in sorunlu ve farklı bir kişi olduğunu söyleyen işyerindeki çalışanlar, "Sürekli AK Parti'yi kötülüyor, sosyal medyada yayın yapıyordu. Husumet beslediği iki mesai arkadaşını gözünü kırpmadan öldürdü" şeklinde konuştu.

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Foto - Seçim cinayeti planlı çıktı

SAVCILIK SUSPUS Demir, çıkarıldığı nöbetçi hakim tarafından tutuklanıp cezaevine gönderilirken, savcılığın hiçbir açıklamada bulunmaması tepki çekti. Türkler, "Almanya'nın seçim öncesi siyasi tutumu ortada. Durum tersi olsaydı, yani bir AK Partili, iki CHP'liyi öldürseydi, bunu malzeme yapar Erdoğan'ı karalamak için taklalar atarlardı. Şimdi ise cinayetin nedenini ağızlarına bile almak istemiyorlar, Kılıçdaroğlu güzellemeleri yapıyorlar" dedi. SINDELFINGEN MERCEDES'İN Stuttgart kenti yakınlarındaki Sindelfingen fabrikasında işlenen cinayetin önceden planlandığı belli oldu. AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtı Murat Demir'in (53), AK Partili Ayhan Balki (44) ve Özkan Karagözlü'yü (44) öldürmek için hareket ettiği ifade edildi. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Demir silahını ateşledikten sonra yere düşen Balki ve Karagözlü'ye ateş açmayı sürdürdü.

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