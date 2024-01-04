Seçil Erzan davasında sıcak gelişme! Eski sevgilisiyle yazışmaları ortaya çıktı: "Gel beni kaçır" Meğerse o da biliyormuş!

27 Şubat 2023’deki mesajlarda ise şu ifadeler yer aldı: "Gürol: Biz evleneceksek her şeyi söylememiz, bilmemiz gerekmez mi? Böyle olmaz ki Seçil. Böyle gizli saklı işler beni çok kırdı. Erzan: Ben seni kırmak istemiyorum. Gürol: Ama bilmediğim çok şey var aşkım. Tam bir sır küpüsün. Erzan: Aşkım detaylı konuşalım ne olur. Gürol: Ben açık açık söyleyeyim. Bu şartlarda ben senle evlenmem. Böyle yalan, dolan, gelemem aşkım. Sen bana güzel bir konuşma hazırla, zamana bırakalım. Her gün yeni bir yalan çıkıyor ve kariyerimi de riske edecek gibi duruyor bu durum. Gerçeği anlatana kadar ben bir adım atmayacağım. Evin, araban hepsi gitti bak. Çok emekle geldim inan ben buraya. Yalanların ve sen benden uzak durun".