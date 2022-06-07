Sebzeden sonra meyve fiyatları da düşüşe geçti!

Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan “Kamuoyunda uzun süre meyve ve sebze fiyatlarındaki artışı birçok yere bağlayanlar oldu. Spekülasyon yapıldığı ve stok ürün tutulduğu söylenildi. Her sektörde olduğu gibi burada da bu tür durumlar oluşabilir. Ancak fiyatları en çok artıran durum, girdi maliyetlerindeki artış ve akaryakıt fiyatları diyebiliriz. Şimdi görüyoruz ki fiyatlar düşmeye başladı. Çünkü üretim arttı, ürün pazara gelmeye başladı. Hava şartları uygun. Dolasıyla sebze fiyatlarının normale döndüğünü söyleyebiliriz. Bir tek uzun süre domatesin direndiğini gördük, o da şu sıralar kendini saldı. Salatalık, biber, patlıcan, kabak gibi ürünlerin fiyatı iki ay öncesine göre yarı yarıya geriledi. Şimdi de sırada meyve var” dedi.