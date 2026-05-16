Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi'den tarihin en iyi kadrosu sözü!

"Hedefler iyidir ancak onları gerçekleştirmek daha da önemlidir. Hedefe ulaşmak ancak herkesin önünde, herkesin şahitliğinde, 'ne istersen iste benden' diyebilmekle olur. Ben de 'Fenerbahçem ne istersen iste' benden diyorum. Fenerbahçe'nin kimseye ihtiyacı ya da borcu yok. Bizim, benim Fenerbahçe'ye borcumuz var. Ona hizmet etmek bizim için onurdur. Onunla mutlu olmaya, ona layık olmaya ihtiyacımız var. Söz veriyorum ben dahil kimse kahramanlık taslamayacak. Fenerbahçe'nin sahibi gibi davranmayacak, patron olmayacak. Hepimiz Fenerbahçe'nin emrinde olacağız. Biz kendini bu şanlı kulübün üstünde görenlerden çok çektik. Tüm enerji ve heyecanımızla Fenerbahçe'nin hakları için her alanda mücadele edeceğiz."