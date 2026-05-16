  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sebze ve meyveler iyi yıkanmalı: Anne babalar dikkat! Çocuklarda ishale yol açabilir Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi'den tarihin en iyi kadrosu sözü! Tek şarjlar 600 km yol gidiyor! İşte en yüksek menzile sahip modeller 40 dakikalık yol 25 dakikaya düşüyor! Yılda 1,5 milyar TL tasarruf Tüm dünyanın yakın takibinde! ASELSAN’dan EFES tatbikatında bir ilk İstanbul’da gizemli hat: 3 kilometrelik boru balıkçılar tarafından tespit edildi Bir kere koklamak yetiyor! İşte iştah kapatan sebze! 7 yıl aradan sonra kapaklar açıldı Keban fazla suyunu bıraktı Kilosu 59 bin liradan başlıyor! Dünyanın en pahalısı!
Spor
8
Yeniakit Publisher
Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi'den tarihin en iyi kadrosu sözü!
AA Giriş Tarihi:

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi'den tarihin en iyi kadrosu sözü!

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi'den tarihin en iyi kadrosu sözü geldi.

#1
Foto - Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi'den tarihin en iyi kadrosu sözü!

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi, tarihin en değerli ve en iddialı kadrosunu kuracağının sözünü verdi.

#2
Foto - Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi'den tarihin en iyi kadrosu sözü!

Safi, Denizci Fenerbahçeliler Derneğinin, Dalyan Club'ta düzenlediği organizasyonda açıklamalarda bulundu.

#3
Foto - Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi'den tarihin en iyi kadrosu sözü!

Fenerbahçe'ye yöneticilik döneminde hizmet ettiği için eleştirildiğini belirten Safi, "Fenerbahçe'ye hizmet etmeye çalıştım. Parası var pulu var diye itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Sadece paradan ibaret olduğumu düşünenleri yanıltacağım. Para harcayacağım doğru ama para biriktirip forma alan, bilet için zorlanan öğrencileri düşününce bu benim boynumun borcu. Ne gerekiyorsa hep birlikte yapacağız. Biliyorum herkes merak ediyor herkes isim bekliyor. Zamanı gelince bunu da açıklayacağız. Stratejimiz var, çok kişiyle görüştük, görüşmeye devam ediyoruz. İş dünyasında bulunduğum tecrübelerden çok faydalanıyorum. Biraz daha sabredin, hepsinin zamanı var. Sizlere vereceğim en güzel haber, tarihin en değerli en iddialı kadrosunu kuracağız, kimsenin şüphesi olmasın. Yolumuz, ufkumuz açık. Boş vaatlere karnımız tok, onu da biliyorum. Kongreye kadar söylediklerimde ne kadar ciddi olduğumu tüm camiamız görecek." diye konuştu.

#4
Foto - Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi'den tarihin en iyi kadrosu sözü!

Çocukluk aşkı Fenerbahçe'ye başkan olmak için koşulsuz adaylığını açıkladığını hatırlatan Safi, şöyle devam etti:

#5
Foto - Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi'den tarihin en iyi kadrosu sözü!

"Hedefler iyidir ancak onları gerçekleştirmek daha da önemlidir. Hedefe ulaşmak ancak herkesin önünde, herkesin şahitliğinde, 'ne istersen iste benden' diyebilmekle olur. Ben de 'Fenerbahçem ne istersen iste' benden diyorum. Fenerbahçe'nin kimseye ihtiyacı ya da borcu yok. Bizim, benim Fenerbahçe'ye borcumuz var. Ona hizmet etmek bizim için onurdur. Onunla mutlu olmaya, ona layık olmaya ihtiyacımız var. Söz veriyorum ben dahil kimse kahramanlık taslamayacak. Fenerbahçe'nin sahibi gibi davranmayacak, patron olmayacak. Hepimiz Fenerbahçe'nin emrinde olacağız. Biz kendini bu şanlı kulübün üstünde görenlerden çok çektik. Tüm enerji ve heyecanımızla Fenerbahçe'nin hakları için her alanda mücadele edeceğiz."

#6
Foto - Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi'den tarihin en iyi kadrosu sözü!

Hakan Safi, Fenerbahçe'nin kendi DNA'sını hatırlamaya ihtiyaç duyduğunu aktardı. Safi, 'Ben Fenerbahçeliyim' diyen herkesin takımdaşına saygı duyması gerektiğini aktararak "Bu kulübün DNA'sını hatırlamaya ihtiyacımız var. Söz konusu Fenerbahçe olunca hepimiz için akan sular duruyor. Fenerbahçe'ye bir tuğla koyandan Allah razı olsun. Fakat kimsenin kimseye yaptıklarını hatırlatmasına ya da aşağılamasına gerek yok. Fenerbahçeli kadir kıymet bilir, unutmaz. Fenerbahçe'nin vefası sorgulanmaz. Taraftarın aşkı azalacak çoğalacak bir şey değildir. Az aşk çok aşk diye bir şey olmaz. Taraftar ister haklıdır, istemelidir. Fenerbahçeli sevdası için en iyisini ister, en iyisini hak eder. Değişmeyen tek şey değişimdir. Eskiden yeni olmaz. Futbol değişirken, taraftar buna uyum sağlarken biz yerimizde sayamayız. İşlerimden dolayı dünyada 80'den fazla ülkeyle ticaret yapıyorum. Futbol dilinin ne kadar faydalı olduğunu gördüm. Yaptığımız sohbetlerin hepsinde dünyada ilk önce 4'te 3'ünü futbol kaplıyor. Bizde bunun çok faydasını görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

#7
Foto - Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi'den tarihin en iyi kadrosu sözü!

Parayı doğru harcamanın önemine değinen Safi, sözlerini şöyle tamamladı: "Mesele sadece para harcamak değil, doğru harcamak. Dünyanın en büyük spor kulübüne layık olabilmemizin ilk şartı sevgimizi aklımızla buluşturmak. Sabrımız yok, farkındayım. Hiçbir yönetim Fenerbahçe'mizin kötülüğünü istemez. Bu iş iştah, cesaret işi. Taraftarımız üzülür, kırılır, kızar ve haklılar ama yönetici olmak başka bir şey. Yönetici kimin ne söylediğine bakmaz, cesur olur, iddialı olur. Kariyer peşinde değil başarı peşinde koşar. Fenerbahçeli hayal etmez, hayal ettirir. Her Fenerbahçelinin hayal ettiği kadroyu kuracak oyuncular getireceğiz. İddialı olmak benim karakterim, özelliğim. Biz dışarda iddialıyız. Enerjimizi tüm arkadaşlarımıza veriyoruz. Fenerbahçe'nin başkanı olmanın gereği iddialı olmak. Bundan başka seçeneğimiz yok. Söz veriyorum, saha içinde ben ve arkadaşlarım en iddialı kadroyu kuracağız. Yönetim kurulumuzla dinamik, enerjik, her masada lobi faaliyetlerini yapabilecek, yönetimsel aklı ortaya koyabilecek bir yönetim oluşturacağız. Saha içi, saha dışı herkesle her platformda mücadele edeceğiz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

serhat

karşıda denenmiş ve başarısız olmuş aziz yıldırım olduğu için mecburen safi diyoruz
TÜM YORUMLARA GİT
İnfiale neden olan yıkıma CHP'den komik savunma
Gündem

İnfiale neden olan yıkıma CHP'den komik savunma

CHP'li Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'in; "Sökülmesi talimatını ben verdim" dediği ilçedeki ay yıldızlı saat kulesinin altındaki ge..
Kırmızı bültenle aranıyordu! Türkiye'ye iade edildi
Gündem

Kırmızı bültenle aranıyordu! Türkiye'ye iade edildi

Adana'daki depremde 40 kişinin vefat ettiği binanın kırmızı bültenle aranan firari müteahhidi Abdullah Aybaba Türkiye'ye iade edildi...
ABD duyurdu! Ateşkes 45 gün uzatıldı
Dünya

ABD duyurdu! Ateşkes 45 gün uzatıldı

Amerika Birleşik Devletleri, terör devleti İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkesin 45 gün daha uzatıldığını duyurdu.
Ahmet Hakan’dan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında şok iddia: Bu sefer yırtması mümkün değil
Gündem

Ahmet Hakan’dan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında şok iddia: Bu sefer yırtması mümkün değil

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü köşesinde dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Rasim Ozan Kütahyalı’nın banka hesaplarında..
Giden mühendisler Türkiye için teker teker geri dönüyor! Tersine beyin göçünde rekor başvuru!
Gündem

Giden mühendisler Türkiye için teker teker geri dönüyor! Tersine beyin göçünde rekor başvuru!

Türkiye’nin stratejik projelerinde görev almak üzere yurt dışına giden Türk mühendisler, savunma sanayii ve teknoloji hamleleriyle birlikte ..
Özgür Özel çok sıkıştı: CHP içinde Özkan Yalım sessizliği
Gündem

Özgür Özel çok sıkıştı: CHP içinde Özkan Yalım sessizliği

Sabah Gazetesi yazarı Salih Tuna, bugünkü köşesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içinde yaşanan son gelişmeleri, Uşak Belediye Başkanı Özka..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23