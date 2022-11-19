Sebze ve meyvede büyük tehlike! Hepsinde tespit edildi

Bakanlık talimatı uyarınca gıda işletmelerinde de üretim, depolama ve nakliye gibi aşamaların yanı sıra resmi denetim ve numune alım aşamalarında da sigara kısıtlamasına gidilecek. Sigara kullanımına bağlı nikotin bulaşının önlenmesi amacıyla üretici, nakliyeci, gıda işletmecisi, ihracatçı ve resmi kontrol görevlileri sigara kullanmayacak. Ayrıca, sigara kullanan kişiler, kişisel temizliğini yapmadan, işletmelerin üretim ve işleme aşamasının yapıldığı birimlere geçmeyecek. Bu kapsamda üretici ve yetkililer uyarılacak, sigarayla ilgili uyarı levhaları hazırlanarak işletmelerin görünür yerlerine asılacak.