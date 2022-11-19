Sebze ve meyvede büyük tehlike! Hepsinde tespit edildi

Nikotinin AB’de ve Türkiye’de ruhsatlı bir pestisit olmaması nedeniyle, bu uluslararası mevzuat, gıdalarda doğal olarak bulunan nikotine göre ayarlanıyor. Bu yüzden de sigara içilmesiyle oluşan nikotin, AB’ye yapılan ihracatlarda normalin üzerinde tespit edilerek, “gıda kalıntısı” ve “pestisit” olarak görülebiliyor. Gıda ürünlerinin ithalatında hassas olan AB, daha önce çok miktarda Türk menşeli ürünü limit üstü pestisit gerekçesiyle iade etmişti. AB’nin iade kararlarında daha çok, gıdalarda tespit edilen farklı türde zararlı pestisitler ile aflotoksin gibi kanserojen maddeler etkili oluyor.