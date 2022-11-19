  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
9
Sebze ve meyvede büyük tehlike! Hepsinde tespit edildi

2022-11-19 09:09:20
Sebze ve meyvede büyük tehlike! Hepsinde tespit edildi

Üreticilerin sigara alışkanlığı nedeniyle gıda ürünlerine nikotin bulaştığı ortaya çıktı, Tarım Bakanlığı’ndan üreticilere uyarı geldi.

#1
Foto - Sebze ve meyvede büyük tehlike! Hepsinde tespit edildi

Üreticinin sigara alışkanlığı nedeniyle gıda ürünlerine nikotin bulaştığı ortaya çıktı. Gıda ürünlerine bulaşan nikotin, analizlerde “kalıntı” olarak tespit edilince, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan üreticilere uyarı geldi. Bakanlık, tarım ürünlerinin toplanması, taşınması, depolanması; gıda işletmelerindeki üretim, depolama, taşıma ile resmi denetim ve numune alım işlemlerinde sigara içilmemesini istedi.

#2
Foto - Sebze ve meyvede büyük tehlike! Hepsinde tespit edildi

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre; Tarım ve Orman Bakanlığı’nın konuyla ilgili yazısında, bazı gıdaların doğal yapısında bulunan nikotin dışında, üretimden başlayarak gıdanın depolanması, taşınması ve satış yerlerinde sigara içilmesine bağlı olarak gıdada nikotin bulaşısı oluştuğu bildirildi.

#3
Foto - Sebze ve meyvede büyük tehlike! Hepsinde tespit edildi

Sigaranın neden olduğu bulaşmanın analizlerde nikotin olarak tespit edilebildiği ifade edilen yazıda, bu durumun “iyi üretim” ve “hijyen” uygulamalarına da aykırılık teşkil ettiği ve “gıdada kalıntı” olarak kabul edildiği kaydedildi.

#4
Foto - Sebze ve meyvede büyük tehlike! Hepsinde tespit edildi

GÖREVLİLER DE UYACAK Bu duruma yönelik tedbirler alındığı ifade edilen yazıda, nikotinin yaş meyve ve sebzede, gıdanın doğasından kaynaklanan bir sorun oluşturmayacağı ancak diğer gıdalar, ürünler için önlem alınması gerektiği vurgulandı. Bakanlık bu kapsamda tarımdaki birincil üretimde; ürünlerin toplanması, taşınması, depolanması ve benzeri aşamalarda sigara içilmemesini istedi.

#5
Foto - Sebze ve meyvede büyük tehlike! Hepsinde tespit edildi

Bakanlık talimatı uyarınca gıda işletmelerinde de üretim, depolama ve nakliye gibi aşamaların yanı sıra resmi denetim ve numune alım aşamalarında da sigara kısıtlamasına gidilecek. Sigara kullanımına bağlı nikotin bulaşının önlenmesi amacıyla üretici, nakliyeci, gıda işletmecisi, ihracatçı ve resmi kontrol görevlileri sigara kullanmayacak. Ayrıca, sigara kullanan kişiler, kişisel temizliğini yapmadan, işletmelerin üretim ve işleme aşamasının yapıldığı birimlere geçmeyecek. Bu kapsamda üretici ve yetkililer uyarılacak, sigarayla ilgili uyarı levhaları hazırlanarak işletmelerin görünür yerlerine asılacak.

#6
Foto - Sebze ve meyvede büyük tehlike! Hepsinde tespit edildi

‘PESTİSİT’ KABUL EDİLİYOR Halihazırda tarımdaki bakteri ve haşere gibi zararlılarla mücadelede “pestisit” adı verilen çok çeşitli ilaçlar kullanılıyor. Pestisitlerin insan sağlığına zararlı bir çok türü, dünyada yasaklı ürün olarak kabul edilirken, bazı pestisitlerin içeriğinde nikotin de yer alıyor. Özellikle Avrupa’ya yapılan ihracatlarda, belli miktarın üzerinde nikotin kalıntısı da pestisit olarak kabul edilebiliyor. Avrupa Birliği’nin “Pestisit Tüzüğü”nde de nikotin için MRL (tarımsal ürünlerde yasal olarak bulunmasına izin verilen azami pestisit kalıntı miktarı) düzenlemesi yer alıyor.

#7
Foto - Sebze ve meyvede büyük tehlike! Hepsinde tespit edildi

AB’DEN TÜRK ÜRÜNLERİNE İADE

#8
Foto - Sebze ve meyvede büyük tehlike! Hepsinde tespit edildi

Nikotinin AB’de ve Türkiye’de ruhsatlı bir pestisit olmaması nedeniyle, bu uluslararası mevzuat, gıdalarda doğal olarak bulunan nikotine göre ayarlanıyor. Bu yüzden de sigara içilmesiyle oluşan nikotin, AB’ye yapılan ihracatlarda normalin üzerinde tespit edilerek, “gıda kalıntısı” ve “pestisit” olarak görülebiliyor. Gıda ürünlerinin ithalatında hassas olan AB, daha önce çok miktarda Türk menşeli ürünü limit üstü pestisit gerekçesiyle iade etmişti. AB’nin iade kararlarında daha çok, gıdalarda tespit edilen farklı türde zararlı pestisitler ile aflotoksin gibi kanserojen maddeler etkili oluyor.

Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor! Bunu yapan, hapı yutar
Ekonomi

Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor! Bunu yapan, hapı yutar

Zorunlu trafik sigortalarında artan fiyatları kendilerince fırsata çeviren dolandırıcılar, sigorta yaptırmak isteyenlere gerçeklikten uzak d..
ABD açıkladı: Türkiye buna hazırlanıyor! O iddia gündeme bomba gibi düştü
Dünya

ABD açıkladı: Türkiye buna hazırlanıyor! O iddia gündeme bomba gibi düştü

ABD Erbil Başkonsolosluğu'nun resmi sitesinden yayınlanan açıklamada, "açık kaynak raporlarına" dayanılarak, ABD vatandaşları Suriye'nin kuz..
İsmail Demir ilk kez anlattı: Türkiye'ye bir şeyler satmak isterken şaşkına döndü
Gündem

İsmail Demir ilk kez anlattı: Türkiye'ye bir şeyler satmak isterken şaşkına döndü

Batman'da öğrencilerle bir araya gelen Savunma Sanayii Başkanı Demir, "Geçenlerde bir ülkede bir bakanla konuşurken 'Ne tür savunma sanayi i..
Ersan Şen de utanma yok! MEB canlı yayında yalanladı, o ısrar etti
Siyaset

Ersan Şen de utanma yok! MEB canlı yayında yalanladı, o ısrar etti

Ersan Şen'in uzaktan eğitime ilişkin iddiası MEB tarafından canlı yayında yalanlandı. Şen, MEB tarafından gelen bilgilere rağmen yalanını sü..
Muğla'da şiddetli deprem
Aktüel

Muğla'da şiddetli deprem

Muğla'nın Datça ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu vefat etti
Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu vefat etti

Kocaeli'de yaşayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu evinde aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23