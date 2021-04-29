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Türkiye
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Sebebi bilinmiyor! 80 tanesi birden öldü... İnceleme başlatıldı

2021-04-29 16:00:27
Sebebi bilinmiyor! 80 tanesi birden öldü... İnceleme başlatıldı

Uşak'ta merada otlayan 80 koyun henüz belirlenmeyen nedenle telef oldu.

#1
Foto - Çınarcık köyünde yaşayan Mehmet Tuna, torunu Gökhan Tuna ile dün saat 15.30 sularında 354 küçükbaş hayvanını otlatmak için meraya götürdü.

Çınarcık köyünde yaşayan Mehmet Tuna, torunu Gökhan Tuna ile dün saat 15.30 sularında 354 küçükbaş hayvanını otlatmak için meraya götürdü.

#2
Foto - Köye yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki Çöğürlük mevkisinde koyunlar otlanırken bazılarının ağız ve burunlarından kan ve köpük gelmeye başladı.

Köye yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki Çöğürlük mevkisinde koyunlar otlanırken bazılarının ağız ve burunlarından kan ve köpük gelmeye başladı.

#3
Foto - Hayvanlardan bazıları otlandığı alanda, bazıları da tedavi için getirildikleri ağılda telef oldu.

Hayvanlardan bazıları otlandığı alanda, bazıları da tedavi için getirildikleri ağılda telef oldu.

#4
Foto - Tuna'nın haber vermesi üzerine belirtilen adrese jandarma ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Uşak İl Tarım Müdürlüğü ekiplerince telef olan koyunlardan alınan numuneler, araştırılması için İzmir Bornova Araştırma Enstitüsü'ne gönderildi.

Tuna'nın haber vermesi üzerine belirtilen adrese jandarma ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Uşak İl Tarım Müdürlüğü ekiplerince telef olan koyunlardan alınan numuneler, araştırılması için İzmir Bornova Araştırma Enstitüsü'ne gönderildi.

#5
Foto - Telef olan koyunlar kireçlenen çukura gömüldü. Hayvanlarını kaybettikleri için üzgün olduğunu söyleyen Gökhan Tuna, ekonomik olarak büyük kayıp yaşadıklarını söyledi.

Telef olan koyunlar kireçlenen çukura gömüldü. Hayvanlarını kaybettikleri için üzgün olduğunu söyleyen Gökhan Tuna, ekonomik olarak büyük kayıp yaşadıklarını söyledi.

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