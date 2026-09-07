“SDG silah bırakmaz” diyenler ne diyecek? Teslimat başladı: 1 milyar dolarlık cephanelik!
Suriye'de dengeleri değiştiren silah teslim süreci başladı. PKK'nın Suriye uzantısı SDG/YPG'nin Suriye ordusuna devrettiği envanter arasında Kalaşnikofların yanı sıra tanklar, zırhlı araçlar, Humvee'ler ve ağır silahlar bulunuyor. Silahların tamamının tahmini değerinin 1 milyar doları bulabileceği belirtilirken, gelişme Türkiye'de aylarca “SDG silah bırakmaz” değerlendirmeleri yapan çevreleri de yeniden gündeme taşıdı. Halk TV daha önce SDG'nin silah bırakmayacağını duyururken, aynı yayın kuruluşu Ağustos 2026'da örgütün feshedildiğini ve silahların Şam'a devredildiğini aktardı.