“SDG silah bırakmaz” diyenler ne diyecek? Teslimat başladı: 1 milyar dolarlık cephanelik!

TESLİMAT 1,5 YILA YAYILABİLİR Silahsızlanmanın kısa sürede tamamlanması ise beklenmiyor. SDG içerisinde sürece karşı çıkan grupların bulunduğu, bazı silah depolarının henüz resmi envantere girmediği ve örgütün farklı bölgelerde gizli cephaneliklere sahip olabileceği belirtiliyor. SDG bileşenlerinden Suvvar Rakka Grubu Komutanı Ebu İsa da bütün silahların teslim edilmesinin aylar, hatta daha uzun bir süre alabileceğini ifade etti. Bu nedenle önümüzdeki dönemin en kritik başlığı, açıklanan fesih ve silah teslim kararının SDG/YPG'nin elindeki bütün ağır silahları, mühimmatı ve gizli depoları kapsayıp kapsamayacağı olacak.