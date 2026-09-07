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"SDG silah bırakmaz" diyenler ne diyecek? Teslimat başladı: 1 milyar dolarlık cephanelik!

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Yücel Kaya Giriş Tarihi:

“SDG silah bırakmaz” diyenler ne diyecek? Teslimat başladı: 1 milyar dolarlık cephanelik!

Suriye'de dengeleri değiştiren silah teslim süreci başladı. PKK'nın Suriye uzantısı SDG/YPG'nin Suriye ordusuna devrettiği envanter arasında Kalaşnikofların yanı sıra tanklar, zırhlı araçlar, Humvee'ler ve ağır silahlar bulunuyor. Silahların tamamının tahmini değerinin 1 milyar doları bulabileceği belirtilirken, gelişme Türkiye'de aylarca “SDG silah bırakmaz” değerlendirmeleri yapan çevreleri de yeniden gündeme taşıdı. Halk TV daha önce SDG'nin silah bırakmayacağını duyururken, aynı yayın kuruluşu Ağustos 2026'da örgütün feshedildiğini ve silahların Şam'a devredildiğini aktardı.

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#1
Foto - "SDG silah bırakmaz" diyenler ne diyecek? Teslimat başladı: 1 milyar dolarlık cephanelik!

Suriye'de uzun süredir tartışılan SDG/YPG'nin silahsızlandırılması ve Suriye ordusuna entegrasyonu konusunda sahada yeni dönem başladı. Suriye hükümeti ile PKK'nın Suriye uzantısı SDG/YPG arasında varılan mutabakat doğrultusunda silah teslimatının 3-4 Eylül itibarıyla başladığı bildirildi. Sadece Ayn el-Arab'da (Kobani) 1.170 Kalaşnikof tipi tüfeğin yanı sıra tank, top ve zırhlı araçların Suriye ordusuna devredildiği belirtildi.

#2
Foto - "SDG silah bırakmaz" diyenler ne diyecek? Teslimat başladı: 1 milyar dolarlık cephanelik!

TANKLAR, ZIRHLI ARAÇLAR, HUMVEE'LER... Teslim edilen askeri envanterin boyutu dikkat çekiyor. Aktarılan bilgilere göre SDG/YPG'nin elindeki yaklaşık 30 tank ile 50'den fazla zırhlı aracın teslim sürecine dahil olduğu kaydedildi. ABD tarafından örgüte verilen yaklaşık 80 Humvee tipi aracın da Suriye ordusunun envanterine girdiği belirtildi. Envanterin yalnızca ABD'nin geçmiş yıllarda sağladığı askeri yardımlardan oluşmadığı; DEAŞ'tan ele geçirilen ve devrik Esad rejimi döneminden kalan silahların da örgütün elindeki cephaneliğin önemli bölümünü meydana getirdiği aktarılıyor.

#3
Foto - "SDG silah bırakmaz" diyenler ne diyecek? Teslimat başladı: 1 milyar dolarlık cephanelik!

SİLAHLARIN DEĞERİ 1 MİLYAR DOLARI BULABİLİR Suriyeli uzman Abdurrahman Dede'nin verdiği bilgilere göre, teslim edilen tanklar, BTR tipi zırhlı personel taşıyıcılar, Humvee'ler, askeri kamyonlar, kundak motorlu toplar, havanlar, ağır makineli tüfekler, uçaksavarlar, mühimmat ve diğer ekipmanların mevcut değerinin yaklaşık 200 milyon dolar seviyesinde olduğu değerlendiriliyor. Dede, Rakka-Deyrizor operasyonunda SDG/YPG'den ele geçirilen silah ve mühimmatın değerinin ise 500 milyon doları geçtiğini belirtti. Örgütün elindeki bütün askeri envanterin teslim edilmesi halinde rakamın 1 milyar dolar civarına çıkabileceği değerlendiriliyor.

#4
Foto - "SDG silah bırakmaz" diyenler ne diyecek? Teslimat başladı: 1 milyar dolarlık cephanelik!

PEKİ “SDG SİLAH BIRAKMAZ” DİYENLER? Sahadaki son gelişmeler Türkiye'de aylar boyunca yürütülen tartışmaları da yeniden gündeme getirdi. SDG yöneticileri 2025'te açıkça silah bırakmayacaklarını söylüyordu. Sözcü, 24 Temmuz 2025'te SDG Sözcüsü Ferhad Şami'nin silah bırakmayı “kırmızı çizgi” olarak nitelendirdiği açıklamasını okuyucularına duyurdu. Halk TV de aynı gün SDG'nin silah bırakmasının söz konusu olmadığını aktardı. Bu açıklamalar Türkiye'deki tartışmalarda SDG/YPG'nin silah bırakmayacağı ve Suriye'de bağımsız silahlı yapısını koruyacağı yönündeki değerlendirmelere dayanak oluşturdu. Ancak sahadaki tablo 2026'da önemli ölçüde değişti.

#5
Foto - "SDG silah bırakmaz" diyenler ne diyecek? Teslimat başladı: 1 milyar dolarlık cephanelik!

HALK TV DE FESİH KARARINI DUYURDU Halk TV, 25 Ağustos 2026'da Mazlum Abdi'nin Şam'da yaptığı açıklamayla SDG/YPG'nin bağımsız askeri yapı olarak faaliyetlerine son verdiğini duyurduğunu aktardı. Haberde sürecin Suriye ordusuna entegrasyon çerçevesinde yürütüldüğü belirtildi. Üstelik Halk TV bundan birkaç gün önce, 17 Ağustos'ta SDG'nin Kobani sorumlusu Mahmut Berhudan'ın elindeki silah envanterinin Şam'dan gelen resmi heyet tarafından kayıt altına alındığını ve silahlar üzerindeki tasarruf yetkisinin Suriye ordusuna geçeceğini söylediğini de haberleştirmişti. Dolayısıyla “SDG hiçbir şekilde silah bırakmayacak” şeklindeki kesin öngörüler ile bugün ortaya çıkan saha tablosu arasında belirgin bir fark oluştu.

#6
Foto - "SDG silah bırakmaz" diyenler ne diyecek? Teslimat başladı: 1 milyar dolarlık cephanelik!

ANKARA: “TEK DEVLET, TEK ORDU” Türkiye ise süreci yakından izliyor. Milli Savunma Bakanlığı 3 Eylül'deki açıklamasında SDG'nin fesih sürecinin Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve “tek devlet, tek ordu” anlayışının güçlendirilmesi kapsamında titizlikle takip edildiğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da fesih açıklamasının ardından temkinli bir yaklaşım sergileyerek asıl meselenin kararın “alandaki karşılığını kontrol etmek” olduğunu vurguladı. Bu nedenle sürecin tamamlandığını söylemek için henüz erken. Ancak silahların fiilen Suriye ordusuna devredilmeye başlanması, tartışmayı söylem düzeyinden çıkarıp sahaya taşımış durumda.

#7
Foto - "SDG silah bırakmaz" diyenler ne diyecek? Teslimat başladı: 1 milyar dolarlık cephanelik!

TESLİMAT 1,5 YILA YAYILABİLİR Silahsızlanmanın kısa sürede tamamlanması ise beklenmiyor. SDG içerisinde sürece karşı çıkan grupların bulunduğu, bazı silah depolarının henüz resmi envantere girmediği ve örgütün farklı bölgelerde gizli cephaneliklere sahip olabileceği belirtiliyor. SDG bileşenlerinden Suvvar Rakka Grubu Komutanı Ebu İsa da bütün silahların teslim edilmesinin aylar, hatta daha uzun bir süre alabileceğini ifade etti. Bu nedenle önümüzdeki dönemin en kritik başlığı, açıklanan fesih ve silah teslim kararının SDG/YPG'nin elindeki bütün ağır silahları, mühimmatı ve gizli depoları kapsayıp kapsamayacağı olacak.

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Yorumlar

Ali

Silah bırakmaz diyenler burnunun ucunu göremeyen zerzevat.. hiç tutturduklarini gördünüz mü komutan eskilerinden TV ve gazetelerine hep aynı tayfa.... İçlerinden dua da etmişlerdir ama maalesef..
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