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Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünde 15 yıllık sır perdesi aralanıyor! FETÖ’cü gardiyan izi

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Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünde 15 yıllık sır perdesi aralanıyor! FETÖ’cü gardiyan izi

FETÖ’nün Ergenekon kumpası kapsamında tutuklandıktan sonra Silivri Cezaevi’nde şüpheli şekilde hayatını kaybeden MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı. SABAH’ın ulaştığı bilgilere göre Kozinoğlu fenalaştığında acil durum butonuna basılmasına rağmen koğuştan sorumlu gardiyan Ferhat Veysi Gül’ün müdahale etmek yerine radyonun sesini açtığı kamera kayıtlarıyla belirlendi. Gül’ün daha sonra Türkiye’den kaçarak Fransa’ya gittiği ve hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunduğu bildirildi.

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Foto - Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünde 15 yıllık sır perdesi aralanıyor! FETÖ’cü gardiyan izi

Türkiye’nin yıllardır tartıştığı MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu’nun Silivri Cezaevi’ndeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada dikkat çeken yeni ayrıntılar gün yüzüne çıktı. FETÖ’nün Ergenekon kumpası kapsamında tutuklanan ve mahkemede yapacağı açıklamalara günler kala, 12 Kasım 2011’de koğuşunda fenalaşarak hayatını kaybeden Kozinoğlu’nun son dakikalarına ilişkin kamera kayıtları ve istihbarat raporları yeniden mercek altına alındı. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre soruşturmanın merkezinde, olay tarihinde Kozinoğlu’nun bulunduğu bölümde görev yapan infaz koruma memuru Ferhat Veysi Gül bulunuyor.

#2
Foto - Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünde 15 yıllık sır perdesi aralanıyor! FETÖ’cü gardiyan izi

KOZİNOĞLU FENALAŞTI, ACİL BUTONUNA BASILDI Haberde yer alan bilgilere göre Mayıs 2011'de göreve başlayan Gül, Kozinoğlu'nun bulunduğu koğuşa görevlendirildi. 12 Kasım günü Kozinoğlu'nun fenalaşmasının ardından koğuştaki acil durum butonuna basıldı. Ancak soruşturma kapsamında incelenen kamera görüntülerinde Gül'ün alarmın ardından yardım için koğuşa yönelmediği belirlendi.

#3
Foto - Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünde 15 yıllık sır perdesi aralanıyor! FETÖ’cü gardiyan izi

KAMERALARDAKİ RADYO AYRINTISI Dosyanın en çarpıcı ayrıntılarından biri kamera kayıtlarından çıktı. Habere göre merkezi panoda uyarının görülmesinin ardından Gül, Kozinoğlu'nun bulunduğu koğuşun aksi yönüne ilerledi. Ardından odadaki radyonun sesini yükseltti. Bu hareket nedeniyle diğer görevlilerin alarmı duymasının engellendiği değerlendiriliyor. Gül'ün daha sonra mescide yöneldiği, Kozinoğlu'nun durumunun ise yaklaşık 15 dakika sonra diğer görevliler tarafından fark edildiği belirtildi.

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Foto - Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünde 15 yıllık sır perdesi aralanıyor! FETÖ’cü gardiyan izi

15 KRİTİK DAKİKA Kozinoğlu'nun yardım beklediği kritik dakikaların ardından görevliler koğuşa ulaştı. Soruşturmadaki bilgilere göre Gül de diğer görevlilerle birlikte koğuşa girdi. Kozinoğlu hastaneye sevk edildi ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kamera kayıtlarında ortaya çıkan bu zaman dilimi, Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen yeni soruşturmanın en kritik başlıklarından biri haline geldi.

#5
Foto - Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünde 15 yıllık sır perdesi aralanıyor! FETÖ’cü gardiyan izi

DOSYA BAŞSAVCIVEKİLİ EBU BEKİR EFE'DE Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmayı Silivri Cumhuriyet Başsavcıvekili Ebubekir Efe'nin yürüttüğü bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında Cumhuriyet savcısı olarak görev yapan Efe, haziran kararnamesiyle Silivri Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine atanmıştı.

#6
Foto - Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünde 15 yıllık sır perdesi aralanıyor! FETÖ’cü gardiyan izi

Kamera kayıtları, istihbarat raporları ve olayın ardından yaşanan gelişmelerin soruşturma kapsamında yeniden değerlendirildiği belirtildi.

#7
Foto - Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünde 15 yıllık sır perdesi aralanıyor! FETÖ’cü gardiyan izi

ÖLÜMDEN SONRA CEZAEVİ DEĞİŞTİ Ferhat Veysi Gül'ün Kozinoğlu'nun ölümünün ardından yaşadıkları da soruşturma dosyasındaki dikkat çekici başlıklar arasında yer aldı. Gül'ün bir süre İstanbul'da sabit ikamet göstermeden yaşadığı ve Kozinoğlu'nun ölümünden yaklaşık bir ay sonra Bakırköy Kadın Cezaevi'ne nakledildiği bildirildi.

#8
Foto - Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünde 15 yıllık sır perdesi aralanıyor! FETÖ’cü gardiyan izi

FATİH ÜNİVERSİTESİ AYRINTISI Gül'ün 2012 yılında daha sonra FETÖ bağlantısı nedeniyle kapatılan Fatih Üniversitesi'nin Uluslararası İlişkiler Bölümü'ne kayıt yaptırdığı belirtildi. 2013 yılında infaz koruma memurluğundan istifa eden Gül'ün Türkiye'den ayrılmasına kadar geçen dönemde resmi sigorta kaydının bulunmadığı bilgisi de dosyada yer aldı. Bu durumun, Gül'ün geçimini nasıl sağladığı ve örgütsel bağlantıları açısından soruşturulduğu aktarıldı.

#9
Foto - Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünde 15 yıllık sır perdesi aralanıyor! FETÖ’cü gardiyan izi

15 TEMMUZ'DAN 17 GÜN SONRA FRANSA'YA GİTTİ Gül'ün Türkiye'den ayrıldığı tarih de dikkat çekti.

#10
Foto - Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünde 15 yıllık sır perdesi aralanıyor! FETÖ’cü gardiyan izi

15 Temmuz 2016'daki FETÖ darbe girişiminden yalnızca 17 gün sonra, 2 Ağustos 2016 tarihinde Atatürk Havalimanı üzerinden Fransa'ya çıktığı belirlendi. Gül'ün o tarihten bu yana yurt dışında bulunduğu bildirildi.

#11
Foto - Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünde 15 yıllık sır perdesi aralanıyor! FETÖ’cü gardiyan izi

HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN KARARI Ferhat Veysi Gül hakkında 2021 yılında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklamaya yönelik kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldığı belirtildi. Firari Gül'ün Türkiye'ye iadesine yönelik uluslararası adli sürecin devam ettiği bildirildi.

#12
Foto - Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünde 15 yıllık sır perdesi aralanıyor! FETÖ’cü gardiyan izi

KOZİNOĞLU MAHKEMEDE KONUŞACAKTI Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili şüpheleri artıran en önemli ayrıntılardan biri de zamanlamaydı. MİT'in kritik görevlerinde bulunan Kozinoğlu, Ergenekon kumpası kapsamında tutuklanmıştı. Mahkemede ifade vermesine kısa süre kala cezaevinde hayatını kaybetmesi yıllardır tartışılıyordu.

#13
Foto - Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünde 15 yıllık sır perdesi aralanıyor! FETÖ’cü gardiyan izi

Bosna'da “Fedai”, Azerbaycan'da “Köroğlu”, Afganistan'da “Türk General”, Türkistan'da ise “Hayalet” olarak tanınan Kozinoğlu'nun ölümünün ardındaki bütün bağlantıların ortaya çıkarılması için yürütülen soruşturma sürüyor.

#14
Foto - Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünde 15 yıllık sır perdesi aralanıyor! FETÖ’cü gardiyan izi

Ortaya çıkan kamera kayıtları ve firari gardiyanın sonraki yıllardaki bağlantıları, 12 Kasım 2011'de Silivri'de yaşanan o kritik dakikaları yeniden soruşturmanın merkezine taşıdı.

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