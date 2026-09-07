Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünde 15 yıllık sır perdesi aralanıyor! FETÖ’cü gardiyan izi
FETÖ’nün Ergenekon kumpası kapsamında tutuklandıktan sonra Silivri Cezaevi’nde şüpheli şekilde hayatını kaybeden MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı. SABAH’ın ulaştığı bilgilere göre Kozinoğlu fenalaştığında acil durum butonuna basılmasına rağmen koğuştan sorumlu gardiyan Ferhat Veysi Gül’ün müdahale etmek yerine radyonun sesini açtığı kamera kayıtlarıyla belirlendi. Gül’ün daha sonra Türkiye’den kaçarak Fransa’ya gittiği ve hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunduğu bildirildi.