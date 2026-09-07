Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünde 15 yıllık sır perdesi aralanıyor! FETÖ’cü gardiyan izi

KAMERALARDAKİ RADYO AYRINTISI Dosyanın en çarpıcı ayrıntılarından biri kamera kayıtlarından çıktı. Habere göre merkezi panoda uyarının görülmesinin ardından Gül, Kozinoğlu'nun bulunduğu koğuşun aksi yönüne ilerledi. Ardından odadaki radyonun sesini yükseltti. Bu hareket nedeniyle diğer görevlilerin alarmı duymasının engellendiği değerlendiriliyor. Gül'ün daha sonra mescide yöneldiği, Kozinoğlu'nun durumunun ise yaklaşık 15 dakika sonra diğer görevliler tarafından fark edildiği belirtildi.