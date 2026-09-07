Yunan basınından itiraf gibi manşet: Dün PKK’ya sarılmışlardı, bugün İsrail’e tapıyorlar

İsrail'le yakınlaşma PKK'yı kucaklamaktan daha tehlikeli ve daha ahlaksız bulundu. İsrail-Güney Kıbrıs-Yunanistan arasındaki denizaltı elektrik kablosunun inşasına yönelik analiz yazısında, "Örneğin, Yunanistan-Güney Kıbrıs-İsrail kablo bağlantısı... Ne işe yarıyor? Kıbrıs'ın elektriğe ihtiyacı var mı? Elbette yok, fazlasıyla arzı var. Yunanistan'ın buna ihtiyacı var mı? Onun da yok, çünkü kendi enerjisini ihraç ediyor. Bu bağlantıya kimin ihtiyacı var? Ve bu bağlantının İsrail'i de içermesi nasıl mümkün oldu?