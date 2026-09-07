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Yunan basınından itiraf gibi manşet: Dün PKK’ya sarılmışlardı, bugün İsrail’e tapıyorlar

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Yunan basınından itiraf gibi manşet: Dün PKK’ya sarılmışlardı, bugün İsrail’e tapıyorlar

Yunan basını, Atina hükümetinin Türkiye'yi hedef alan hamlelerinin ülkeyi felakete sürüklediğini belirterek geçmişteki PKK'ya destek stratejisiyle bugünkü İsrail yakınlaşmasını aynı mantıkta buldu. Türkiye'yi kışkırtmaktan başka bir işe yaramayan sözde projelerin ve denizaltı elektrik kablosu maceralarının tamamen provokasyon amaçlı olduğunu itiraf eden medya, bu tehlikeli politikanın ülkeyi belirsiz bir kaosa gömdüğünü yazdı. Yunanistan'ın Avrupa'daki zeminini kaybedip Doğu Akdeniz'in en güvenilmez oyuncusuna boyun eğdiğini vurgulayan analizler, skandal kararları "ulusal siyaset felaketi" olarak nitelendirdi.

#1
Foto - Yunan basınından itiraf gibi manşet: Dün PKK’ya sarılmışlardı, bugün İsrail’e tapıyorlar

Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de tuzağa düştüğünü dile getiren Yunan basını, Atina hükümetinin ülkeyi belirsiz bir geleceğe doğru sürüklediğini yazdı. Yunan siyasetçilerinin Türk karşıtı bir yol izlemesinin rasyonel olmadığı vurgulanan analizde 90'lı yıllarda Yunanistan'da farklı siyasi kesimlerin bir araya gelmeyi başardığı ortak akıl cephesinin kaybolduğu belirtildi. Türkiye ile çatışmaya odaklanan Yunan politikasının düşmanın düşmanını kucaklama mantığına yol açtığı bunun 2000'lerin başında Atina'nın terör örgütü PKK'yı destekleyen tutumuyla aynı olduğundan bahsedildi. Şimdi de aynı mantığın İsrail'le yakınlaşmaya girmek olduğu dile getirildi.

#2
Foto - Yunan basınından itiraf gibi manşet: Dün PKK’ya sarılmışlardı, bugün İsrail’e tapıyorlar

İsrail'le yakınlaşma PKK'yı kucaklamaktan daha tehlikeli ve daha ahlaksız bulundu. İsrail-Güney Kıbrıs-Yunanistan arasındaki denizaltı elektrik kablosunun inşasına yönelik analiz yazısında, "Örneğin, Yunanistan-Güney Kıbrıs-İsrail kablo bağlantısı... Ne işe yarıyor? Kıbrıs'ın elektriğe ihtiyacı var mı? Elbette yok, fazlasıyla arzı var. Yunanistan'ın buna ihtiyacı var mı? Onun da yok, çünkü kendi enerjisini ihraç ediyor. Bu bağlantıya kimin ihtiyacı var? Ve bu bağlantının İsrail'i de içermesi nasıl mümkün oldu?

#3
Foto - Yunan basınından itiraf gibi manşet: Dün PKK’ya sarılmışlardı, bugün İsrail’e tapıyorlar

Türkiye'yi kabloların geçmesine izin vermeye zorlamak için mi? Saçma bir argüman. O halde, Yunanistan ve Kıbrıs neden bu aptalca ama tehlikeli maceraya giriyor. Kablo bağlantısının, tıpkı 2022'de Doğu Akdeniz doğalgaz boru hattı EastMed'in başarısız olması gibi, başarısız olacağını tahmin etmek için özel bir kehanet yeteneğine gerek yok. Geriye ne kalacak? Bu bağlantının asıl amacı: provokasyon ve çatışma" ifadeleri yer aldı.

#4
Foto - Yunan basınından itiraf gibi manşet: Dün PKK’ya sarılmışlardı, bugün İsrail’e tapıyorlar

Yunanistan'ın Avrupa'daki konumunu terk ederek Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'nun çatışmalarına katıldığı vurgulanan analizde, "Bunu ne güçlü bir arabulucu olarak, ne de uluslararası hukuka saygı ve meşruiyet iddiasında bulunan evrensel bir gücün temsilcisi olarak değil, Doğu Akdeniz'deki en güvenilmez ve saldırgan oyuncuya bağımlı bir şekilde yapıyor. Bundan daha büyük bir ulusal siyaset felaketi hayal etmek zor olurdu" denildi.

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