Yunan basınından itiraf gibi manşet: Dün PKK’ya sarılmışlardı, bugün İsrail’e tapıyorlar
Yunan basını, Atina hükümetinin Türkiye'yi hedef alan hamlelerinin ülkeyi felakete sürüklediğini belirterek geçmişteki PKK'ya destek stratejisiyle bugünkü İsrail yakınlaşmasını aynı mantıkta buldu. Türkiye'yi kışkırtmaktan başka bir işe yaramayan sözde projelerin ve denizaltı elektrik kablosu maceralarının tamamen provokasyon amaçlı olduğunu itiraf eden medya, bu tehlikeli politikanın ülkeyi belirsiz bir kaosa gömdüğünü yazdı. Yunanistan'ın Avrupa'daki zeminini kaybedip Doğu Akdeniz'in en güvenilmez oyuncusuna boyun eğdiğini vurgulayan analizler, skandal kararları "ulusal siyaset felaketi" olarak nitelendirdi.