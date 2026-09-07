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Atina’nın karanlık oyunu ayağına dolandı! "Türkiye’ye karşı müttefik aramak tarihi bir ahmaklık" dediler

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Atina’nın karanlık oyunu ayağına dolandı! “Türkiye’ye karşı müttefik aramak tarihi bir ahmaklık” dediler

Siyaset bilimci Theodoros Tsikas, Yunanistan'ın "Aşil Kalkanı" ve İsrail ortaklığıyla bölgeyi militarize etmesinin Atina'ya hiçbir şey kazandırmayacağını, aksine büyük bir stratejik hata olduğunu açıkladı. Türkiye'nin etrafında ittifaklar kurarak ülkenin izole edilemeyeceğini, tam tersine Ankara'nın kendi karşı ağırlıklarını harekete geçirerek tehlikeli bir rekabet döngüsü yaratacağını belirtti. Netanyahu'nun çatışmacı atmosferine alet olmamaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunan Tsikas, Doğu Akdeniz'in yeni rakip kamp̧lara değil, acilen siyasi çözümlere ihtiyacı olduğunun altını çizdi.

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Foto - Atina’nın karanlık oyunu ayağına dolandı! "Türkiye’ye karşı müttefik aramak tarihi bir ahmaklık" dediler

Yunan basınına konuşan siyaset bilimci Theodoros Tsikas, Atina'nın Türkiye'ye yönelik politikalarını eleştirdi. "Aşil Kalkanı" anlaşmasının bölge güvenliğini militarize etmenin bir parçası olduğunu dile getiren Tsikas, "Yunanistan için en önemli soru, bu ortaklıkların belirli bir stratejiye hizmet edip etmediği veya yavaş yavaş kendilerinin bir strateji haline gelip gelmediğidir. Silahlanma dış politika değildir. Caydırıcılık diplomasi için zaman kazandırabilir, ancak diplomasinin yerini alamaz. Bu durum özellikle Türkiye örneğinde önemlidir. Her Türk hamlesine daha güçlü bir ittifak veya daha fazla teçhizatla karşılık verilmesi gerektiği mantığı, karşılıklı güvensizliğin kısır döngüsüne kolayca yol açar" dedi.

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Foto - Atina’nın karanlık oyunu ayağına dolandı! "Türkiye’ye karşı müttefik aramak tarihi bir ahmaklık" dediler

Yunanistan-GKRY-İsrail ve Yunanistan-GKRY-Mısır üçlü işbirliğinin Türkiye'yi izole etme mekanizması olarak işlev görebileceği fikrini sorunlu bulduğunu açıklayan Yunan uzman, "Türkiye, NATO üyesi, Rusya ve Arap dünyasıyla önemli ilişkileri olan ve şimdi de Suriye'de özel bir rolü bulunan büyük bir bölgesel güçtür. Yunanistan ve GKRY'nin onun etrafında daha fazla işbirliği planı oluşturması nedeniyle izole edilmeyecektir. Tam tersi de olabilir: Bir ülke ne kadar çok kuşatılmış hissederse, o kadar çok kendi karşı ağırlıklarını arar. Böylece, kendi kendini güçlendiren bir rekabet oluşur" ifadelerini kullandı.

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Foto - Atina’nın karanlık oyunu ayağına dolandı! "Türkiye’ye karşı müttefik aramak tarihi bir ahmaklık" dediler

Türkiye-İsrail gerilimine dikkat çeken Tsikas, "Netanyahu kendi nedenleriyle çatışmacı bir atmosfer aradığı için biz de işin içine dahil olabiliriz. Ve bundan kaçınmalıyız" uyarısında bulundu.

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Foto - Atina’nın karanlık oyunu ayağına dolandı! "Türkiye’ye karşı müttefik aramak tarihi bir ahmaklık" dediler

Kıbrıs sorununun Türkiye-İsrail geriliminin bir parçası haline gelme riski bulunduğunu aktaran Yunan uzman, Kıbrıs'ın yabancı jeopolitik stratejilerin bir parçası haline gelmemesi gerektiğini dile getirdi.

#5
Foto - Atina’nın karanlık oyunu ayağına dolandı! "Türkiye’ye karşı müttefik aramak tarihi bir ahmaklık" dediler

"Yunanistan ve GKRY'nin yapabileceği en büyük stratejik hata nedir?" sorusuna Tsikas, "Sorunlarını Türkiye'ye karşı daha fazla müttefik edinerek çözebileceklerine inanmak" cevabını verdi. Türkiye'yi çevrelemek amacıyla ittifak kurma fikrini benimsemediğini dile getiren Tsikas, "Doğu Akdeniz'in daha fazla rakip kampa ihtiyacı yok. Daha fazla siyasi çözüme ihtiyacı var" dedi.

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Foto - Atina’nın karanlık oyunu ayağına dolandı! "Türkiye’ye karşı müttefik aramak tarihi bir ahmaklık" dediler

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