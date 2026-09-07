Atina’nın karanlık oyunu ayağına dolandı! “Türkiye’ye karşı müttefik aramak tarihi bir ahmaklık” dediler

Yunanistan-GKRY-İsrail ve Yunanistan-GKRY-Mısır üçlü işbirliğinin Türkiye'yi izole etme mekanizması olarak işlev görebileceği fikrini sorunlu bulduğunu açıklayan Yunan uzman, "Türkiye, NATO üyesi, Rusya ve Arap dünyasıyla önemli ilişkileri olan ve şimdi de Suriye'de özel bir rolü bulunan büyük bir bölgesel güçtür. Yunanistan ve GKRY'nin onun etrafında daha fazla işbirliği planı oluşturması nedeniyle izole edilmeyecektir. Tam tersi de olabilir: Bir ülke ne kadar çok kuşatılmış hissederse, o kadar çok kendi karşı ağırlıklarını arar. Böylece, kendi kendini güçlendiren bir rekabet oluşur" ifadelerini kullandı.