Atina’nın karanlık oyunu ayağına dolandı! “Türkiye’ye karşı müttefik aramak tarihi bir ahmaklık” dediler
Siyaset bilimci Theodoros Tsikas, Yunanistan'ın "Aşil Kalkanı" ve İsrail ortaklığıyla bölgeyi militarize etmesinin Atina'ya hiçbir şey kazandırmayacağını, aksine büyük bir stratejik hata olduğunu açıkladı. Türkiye'nin etrafında ittifaklar kurarak ülkenin izole edilemeyeceğini, tam tersine Ankara'nın kendi karşı ağırlıklarını harekete geçirerek tehlikeli bir rekabet döngüsü yaratacağını belirtti. Netanyahu'nun çatışmacı atmosferine alet olmamaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunan Tsikas, Doğu Akdeniz'in yeni rakip kamp̧lara değil, acilen siyasi çözümlere ihtiyacı olduğunun altını çizdi.