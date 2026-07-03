SDG ilk kez mantıklı bir iş yaptı

Terör örgütü PKK’nın Suriye ayağı olan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) bölgede uzun süre İsrail ve ABD’nin desteğini bekleyip Şam yönetimiyle anlaşmaya yanaşmıyordu. Özellikle 2025’te ayaklanıp saldırılar gerçekleştiren ve hem Şam güçlerine hem de sivillere kayıp yaşatan SDG sonunda Türkiye’nin sözünü dinlemeye başladı. SDG mensuplarının Suriye Ordusu’na entegrasyonu için yapılan anlaşmanın gereğinin yerine getirildiği ve şimdiden 6 bin kişinin orduya girdiği öğrenildi.