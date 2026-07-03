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SDG ilk kez mantıklı bir iş yaptı

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SDG ilk kez mantıklı bir iş yaptı

Terör örgütü PKK’nın Suriye ayağı olan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) bölgede uzun süre İsrail ve ABD’nin desteğini bekleyip Şam yönetimiyle anlaşmaya yanaşmıyordu. Özellikle 2025’te ayaklanıp saldırılar gerçekleştiren ve hem Şam güçlerine hem de sivillere kayıp yaşatan SDG sonunda Türkiye’nin sözünü dinlemeye başladı. SDG mensuplarının Suriye Ordusu’na entegrasyonu için yapılan anlaşmanın gereğinin yerine getirildiği ve şimdiden 6 bin kişinin orduya girdiği öğrenildi.

#1
Foto - SDG ilk kez mantıklı bir iş yaptı

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) mensuplarının, bu yılın başında Suriye hükümeti ile SDG arasında imzalanan anlaşma kapsamında Suriye ordusuna entegrasyonunun sürdüğü bildirildi. Enab Baladi'nin bir hükümet kaynağına dayandırdığı haberine göre, Haseke ve Ayn el Arab'da (Kobani) yaklaşık 6 bin SDG mensubu ve subayı Suriye ordusu saflarına entegre edildi ve bu kişiler maaşlarını almaya başladı.

#2
Foto - SDG ilk kez mantıklı bir iş yaptı

Kaynak, 1170 SDG mensubunun Şam kırsalındaki Nebek kampında askeri eğitimlerini tamamladıktan sonra Kamışlı'daki askeri üslerine geri döndüğüne dair haberleri teyit etti. Kaynak, Suriye ordusuna entegre edilen güçlerin yeniden organize edilmesi planı kapsamında Haseke ve Malikiye'de yeni tugaylar oluşturmak için hazırlıkların sürdüğünü de ekledi.

#3
Foto - SDG ilk kez mantıklı bir iş yaptı

Suriye hükümeti rakamlara ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. Suriye ordusuna katılacak SDG mensuplarının sayısının önümüzdeki dönemde artması bekleniyor.

#4
Foto - SDG ilk kez mantıklı bir iş yaptı

Aktarılan bilgilere göre, üyelik listeleri Şam'a gönderilen tugayların oluşumunun tamamlanması yaklaşık 3 ay sürecek. Bu tugayların mensupları Şam yakınlarındaki bir askeri akademide eğitim alıyor. Tugay ve tabur komutanları ise Suriye'nin orta kesimindeki Humus kentinde bulunan Harp Okulu'nda eğitim kurslarından geçiyor.

#5
Foto - SDG ilk kez mantıklı bir iş yaptı

Öte yandan Enab Baladi, bölgedeki SDG askeri unsurlarının sayısının yaklaşık 20 bine ulaştığını bildirdi. Habere göre 4 bin kişi İç Güvenlik Güçleri, 5 bin kişi ise şu anda oluşturulmakta olan üç askeri tugaya dahil oldu. Afrin'den yaklaşık 1000 silahlı SDG üyesi aileleriyle birlikte şehirlerine dönerken, yaklaşık 2 bin SDG üyesi daha dönüş prosedürlerinin tamamlanmasını bekliyor. (Kaynak: Mepa News, Enab Baladi)

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