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2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler açıklandı! İşte Türkiye’nin çok konuşulacak sırası

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler açıklandı! İşte Türkiye’nin çok konuşulacak sırası

Orta Doğu'da gerginliğin arttığı bu dönemde 2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler açıklandı. Peki 2050 yılının en güçlü ülkeleri hangileri olacak?

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#1
Foto - 2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler açıklandı! İşte Türkiye’nin çok konuşulacak sırası

İran ile ABD arasında tırmanan gerilim, bölgede çatışmaların şiddetini artırırken ateşkese rağmen savaşın seyri hâlâ belirsizliğini koruyor. Uzmanlar, Orta Doğu’daki bu kırılgan tablonun daha geniş çaplı bir savaşa dönüşme riskine dikkat çekerken, küresel güç dengelerinin geleceği yeniden tartışma konusu haline geldi.

#2
Foto - 2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler açıklandı! İşte Türkiye’nin çok konuşulacak sırası

Tam da bu ortamda 2050 yılına yönelik güç projeksiyonları merak uyandırıyor. Hazırlanan kapsamlı rapor, önümüzdeki yıllarda hangi ülkelerin küresel sahnede belirleyici rol üstleneceğini ortaya koyarken, dengelerin köklü şekilde değişebileceğine işaret ediyor. Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi PwC tarafından yayımlanan “The World in 2050” raporu, küresel ekonominin geleceğine dair çarpıcı tahminler sunuyor.

#3
Foto - 2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler açıklandı! İşte Türkiye’nin çok konuşulacak sırası

Raporda, satın alma gücü paritesi (SGP) temel alınarak yapılan analizlere göre, dünya ekonomisinin 2050’ye kadar iki kattan fazla büyüyebileceği vurgulanıyor. İşte 2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler:

#4
Foto - 2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler açıklandı! İşte Türkiye’nin çok konuşulacak sırası

15) MISIR

#5
Foto - 2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler açıklandı! İşte Türkiye’nin çok konuşulacak sırası

#6
Foto - 2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler açıklandı! İşte Türkiye’nin çok konuşulacak sırası

14) NİJERYA

#7
Foto - 2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler açıklandı! İşte Türkiye’nin çok konuşulacak sırası

13) SUUDİ ARABİSTAN

#8
Foto - 2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler açıklandı! İşte Türkiye’nin çok konuşulacak sırası

12) FRANSA

#9
Foto - 2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler açıklandı! İşte Türkiye’nin çok konuşulacak sırası

11) TÜRKİYE

#10
Foto - 2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler açıklandı! İşte Türkiye’nin çok konuşulacak sırası

10) BİRLEŞİK KRALLIK

#11
Foto - 2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler açıklandı! İşte Türkiye’nin çok konuşulacak sırası

9) ALMANYA

#12
Foto - 2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler açıklandı! İşte Türkiye’nin çok konuşulacak sırası

8) JAPONYA

#13
Foto - 2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler açıklandı! İşte Türkiye’nin çok konuşulacak sırası

7) MEKSİKA

#14
Foto - 2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler açıklandı! İşte Türkiye’nin çok konuşulacak sırası

6) RUSYA

#15
Foto - 2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler açıklandı! İşte Türkiye’nin çok konuşulacak sırası

5) BREZİLYA

#16
Foto - 2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler açıklandı! İşte Türkiye’nin çok konuşulacak sırası

4) ENDONEZYA

#17
Foto - 2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler açıklandı! İşte Türkiye’nin çok konuşulacak sırası

3) ABD

#18
Foto - 2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler açıklandı! İşte Türkiye’nin çok konuşulacak sırası

2) HİNDİSTAN

#19
Foto - 2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler açıklandı! İşte Türkiye’nin çok konuşulacak sırası

1) ÇİN

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Yorumlar

Vatandaş

Rabbim hiçbir zaman göstermesin( Amin),chp ve ittifak ettikleri başta olursa bu sıralamayı rüyamızda bile göremeyiz.Hatta bir vatanımız olmaz,sadece kavga ettikleri bir sandalye kalır oda kim kaparsa.

Yorum

Önce pk. yı bitirin sonra dünyayı yönetirsiniz!
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