2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler açıklandı! İşte Türkiye’nin çok konuşulacak sırası
Orta Doğu'da gerginliğin arttığı bu dönemde 2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler açıklandı. Peki 2050 yılının en güçlü ülkeleri hangileri olacak?
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Orta Doğu'da gerginliğin arttığı bu dönemde 2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler açıklandı. Peki 2050 yılının en güçlü ülkeleri hangileri olacak?
İran ile ABD arasında tırmanan gerilim, bölgede çatışmaların şiddetini artırırken ateşkese rağmen savaşın seyri hâlâ belirsizliğini koruyor. Uzmanlar, Orta Doğu’daki bu kırılgan tablonun daha geniş çaplı bir savaşa dönüşme riskine dikkat çekerken, küresel güç dengelerinin geleceği yeniden tartışma konusu haline geldi.
Tam da bu ortamda 2050 yılına yönelik güç projeksiyonları merak uyandırıyor. Hazırlanan kapsamlı rapor, önümüzdeki yıllarda hangi ülkelerin küresel sahnede belirleyici rol üstleneceğini ortaya koyarken, dengelerin köklü şekilde değişebileceğine işaret ediyor. Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi PwC tarafından yayımlanan “The World in 2050” raporu, küresel ekonominin geleceğine dair çarpıcı tahminler sunuyor.
Raporda, satın alma gücü paritesi (SGP) temel alınarak yapılan analizlere göre, dünya ekonomisinin 2050’ye kadar iki kattan fazla büyüyebileceği vurgulanıyor. İşte 2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler:
15) MISIR
14) NİJERYA
13) SUUDİ ARABİSTAN
12) FRANSA
11) TÜRKİYE
10) BİRLEŞİK KRALLIK
9) ALMANYA
8) JAPONYA
7) MEKSİKA
6) RUSYA
5) BREZİLYA
4) ENDONEZYA
3) ABD
2) HİNDİSTAN
1) ÇİN
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