CHP'nin logosu değişti!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dizginleri iyiden iyiye eline aldı. Dün genel merkezde bir basın toplantısı düzenleyerek gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Ancak dikkatler CHP’nin logosundaydı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dizginleri iyiden iyiye eline aldı. Dün genel merkezde bir basın toplantısı düzenleyerek gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Ancak dikkatler CHP’nin logosundaydı.
Ancak Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından daha çok dikkat çeken bir detay oldu. 31 Mart seçimlerinden sonra genel merkezde basın açıklamalarının yapıldığı salondaki arka plana "Türkiye'nin birinci partisi" yazısı yazılmıştı. Geçen haftaya kadar aynı arka planın kullanıldığı salonda, bugün büyük bir değişiklik olduğu görüldü.
Kılıçdaroğlu'nun açıklama yaptığı anlarda arkadaki "Türkiye'nin birinci partisi" ibaresinin kaldırıldığı görüldü.
Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi logosunun da Özgür Özel döneminde kullanılanın aksine Kılıçdaroğlu'nun geçmişte onay verdiği logoyla değiştirilmesi dikkat çekti.
Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan kararının ardından genel merkezdeki ilk basın toplantısı için yapılan bu değişiklikler sosyal medyada da gündem oldu. Kılıçdaroğlu yönetiminin onayladığı logonun, partinin resmi hesaplarından yapılan paylaşımlarda da kullanılmaya başlandığı görüldü.
İşte logolar arasındaki fark...
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23