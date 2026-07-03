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CHP'nin logosu değişti!

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CHP'nin logosu değişti!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dizginleri iyiden iyiye eline aldı. Dün genel merkezde bir basın toplantısı düzenleyerek gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Ancak dikkatler CHP’nin logosundaydı.

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#1
Foto - CHP'nin logosu değişti!

Ancak Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından daha çok dikkat çeken bir detay oldu. 31 Mart seçimlerinden sonra genel merkezde basın açıklamalarının yapıldığı salondaki arka plana "Türkiye'nin birinci partisi" yazısı yazılmıştı. Geçen haftaya kadar aynı arka planın kullanıldığı salonda, bugün büyük bir değişiklik olduğu görüldü.

#2
Foto - CHP'nin logosu değişti!

Kılıçdaroğlu'nun açıklama yaptığı anlarda arkadaki "Türkiye'nin birinci partisi" ibaresinin kaldırıldığı görüldü.

#3
Foto - CHP'nin logosu değişti!

Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi logosunun da Özgür Özel döneminde kullanılanın aksine Kılıçdaroğlu'nun geçmişte onay verdiği logoyla değiştirilmesi dikkat çekti.

#4
Foto - CHP'nin logosu değişti!

Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan kararının ardından genel merkezdeki ilk basın toplantısı için yapılan bu değişiklikler sosyal medyada da gündem oldu. Kılıçdaroğlu yönetiminin onayladığı logonun, partinin resmi hesaplarından yapılan paylaşımlarda da kullanılmaya başlandığı görüldü.

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Foto - CHP'nin logosu değişti!

İşte logolar arasındaki fark...

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Yorumlar

ata

toptan zararlı hüklü ile sonlandırılmalı....

Basittim

Epey fark varmış... emekli 27 bin alırken, ev lirası 25 bin... millet ne yiyeceğini düşünürken, meşgale Ckp logosu
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