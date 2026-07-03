Ahlaksızlığa İslam tokadı: Sosyal medyada “öpüşme” rezaletine sert ceza

Banda Aceh kentinde bir otomobil içerisinde sergiledikleri gayri meşru tavırları canlı yayında milyonlara pazarlamaya çalışan o gençler, mahkeme salonunda yaptıklarının hesabını verdi. İslam hukukunu hiçe sayan bu cüretkâr tavır karşısında sessiz kalmayan yetkililer, verilen 21'er kırbaç cezasını halkın gözü önünde bizzat infaz etti. Yaklaşık 100 kişinin huzurunda gerçekleşen bu ceza, İslami yaşam tarzının her türlü ahlaksızlığa karşı nasıl çelikten bir kale olduğunu gözler önüne serdi.