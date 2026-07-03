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Ahlaksızlığa İslam tokadı: Sosyal medyada "öpüşme" rezaletine sert ceza

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Ahlaksızlığa İslam tokadı: Sosyal medyada “öpüşme” rezaletine sert ceza

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Foto - Ahlaksızlığa İslam tokadı: Sosyal medyada "öpüşme" rezaletine sert ceza

İslami hassasiyetlerin merkez üssü olan bu bölgede, Allah’ın emirlerini hiçe sayarak toplumu ifsat etmeye çalışanlara karşı uygulanan bu ceza, şeriatın adaletini bir kez daha dosta düşmana gösterdi.

#2
Foto - Ahlaksızlığa İslam tokadı: Sosyal medyada "öpüşme" rezaletine sert ceza

Banda Aceh kentinde bir otomobil içerisinde sergiledikleri gayri meşru tavırları canlı yayında milyonlara pazarlamaya çalışan o gençler, mahkeme salonunda yaptıklarının hesabını verdi. İslam hukukunu hiçe sayan bu cüretkâr tavır karşısında sessiz kalmayan yetkililer, verilen 21'er kırbaç cezasını halkın gözü önünde bizzat infaz etti. Yaklaşık 100 kişinin huzurunda gerçekleşen bu ceza, İslami yaşam tarzının her türlü ahlaksızlığa karşı nasıl çelikten bir kale olduğunu gözler önüne serdi.

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Foto - Ahlaksızlığa İslam tokadı: Sosyal medyada "öpüşme" rezaletine sert ceza

Endonezya'nın şeriatla yönetilen tek bölgesi olan Açe, İslami değerlerin çiğnenmesine müsamaha göstermeyen tavrıyla dünyaya örnek oluyor. 2006 yılından bu yana uygulanan bu kutlu nizam, bugün de gençlerimizi ve toplumumuzu sosyal medyanın yozlaştırıcı etkilerinden korumaya devam ediyor.

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