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Scooter’la seyahat 'kabus' oldu! ‘Karıncalarda saklı’ deyip çözümü açıkladı

2022-10-30 07:22:37
Scooter’la seyahat 'kabus' oldu! ‘Karıncalarda saklı’ deyip çözümü açıkladı

Hızlı bir şekilde yaygınlaşan elektrikli scooter’lar, ulaşımda kolaylığın yanı sıra pek çok sorunu da beraberinde getirdi. Art arda yaşanan ölümlü kazalardan sonra denetimler artarken, bakanlık yeni tedbirlerin sinyalini verdi. Scooter kazasında yaralanan vatandaşlar ise; ‘önlem alınmalı’ çağrısında bulunurken, Uluslararası Yol ve Sürüş Güvenliği Uzmanı Mert İntepe’den dikkat çeken çözüm önerileri geldi.

#1
Foto - Scooter’la seyahat 'kabus' oldu! ‘Karıncalarda saklı’ deyip çözümü açıkladı

Özellikle gençlerin kısa mesafe ulaşımda çok sık kullandığı scooter’lar artık çok tehlikeli bir hal almaya başladı. Ölüm kaza sayısı her geçen gün artıyor. Son olarak Antalya'da yaşayan lise öğrencileri 18 yaşındaki Mahmut Yağız Balcı ile 17 yaşındaki Ada Kayahan, scooter kazası sonrası hayatını kaybetti. 6 kişi binerek yol almaya çalışan gençlerin görüntüsü; “Bu kadar da olmaz” dedirtti. Art arda gelen haberlerin sonrası ise kazaların önüne geçebilmek için çalışma yapıldığını söyleyen Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, “Kuralı, kaidesi var ama uyan yok. Belediye ve emniyet güçlerinin çok sık denetim yapması lazım” dedi. Scooter kazası geçiren mağdurlar yetkililere ‘denetim yapın’ çağrısı yaparken, uzmanlar da sorunun çözümüne ilişkin gazetevatan.com’a özel açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - Scooter’la seyahat 'kabus' oldu! ‘Karıncalarda saklı’ deyip çözümü açıkladı

“BENİ MANCINIK GİBİ FIRLATTI” Scooter’ları ilk çıktığı günden bu yana kullandığını ifade eden Muhammed Kıratlı, “İşe bazen scooter’la giderim. Yokuş aşağı inerken karşıdan bir araba geldiğini görünce, hafif sağa yanaştım ve frene bastım. Olay anını tam hatırlamıyorum ama beni adeta bir mancınık gibi fırlattı. Bu sırada elimin üstüne düştüm. Çok sert düştüğüm için de bileğim kırıldı” dedi.

#3
Foto - Scooter’la seyahat 'kabus' oldu! ‘Karıncalarda saklı’ deyip çözümü açıkladı

Yaklaşık 2-3 haftadır alçıda olduğunu ve 1,5 ay daha alçıda kalacağını belirten Kıratlı, “Dizimde ciddi yaralanma oldu. Kıyafetler zaten yırtıldı. Tekerleri ufak olduğu için küçük bir çukura girse bile sizi atabiliyor. Ucuz atlattığımı düşünüyorum çünkü son günlerde ölümlü kaza oranları hayli arttı” ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Scooter’la seyahat 'kabus' oldu! ‘Karıncalarda saklı’ deyip çözümü açıkladı

“CİDDİ DENETİM LAZIM” Kıratlı, kaza öncesi scooter’ları güvenli bir ulaşım aracı olarak gördüğünü ama bu olayı yaşadıktan sonra tehlikenin sonradan farkına vardığını belirterek şu uyarılarda bulundu: “Koruması yok, tekeri çok küçük. En ufak bir kayganlıkta frene de bassan tutmuyor. Ciddi denetim mekanizması oluşturulması lazım.”

#5
Foto - Scooter’la seyahat 'kabus' oldu! ‘Karıncalarda saklı’ deyip çözümü açıkladı

“30 SANİYE HAYATIMI ALTÜST ETTİ” Scooter kazası yaşayan bir başka vatandaş Can Arslan ise “Her şey 30 saniye içerinde oldu. Tam olarak ne olduğunu bile anlayamadım. Uzun süredir motorlu araç ve bisiklet kullanmış olmanın vermiş olduğu deneyimle, kolaylıkla scooter da kullanabileceğimi düşündüm. Ancak beklediğim gibi olmadı. Denge sağlamada yaşadığım sorun nedeniyle hızla giderken bir anda yere düştüm.30 saniye hayatımı altüst etti” dedi.

#6
Foto - Scooter’la seyahat 'kabus' oldu! ‘Karıncalarda saklı’ deyip çözümü açıkladı

ÇÖZÜM ‘KARINCA SAYGISI’NDA Trafikteki kaosa ‘karınca saygısı’ çözümü öneren İntepe, “Biz karınca trafiklerini inceliyoruz. Dünyada iki tip canlı var gidiş geliş trafiğini kullanan; biri insanlar diğeri de karıncalar. Karıncaların hızına ve hareketlerine bakarsanız hiç birbirleri ile çarpışmıyor. Hatta kendinden daha büyük yükleri taşıyan karıncalar arkadaki gelen tarafından asla ve asla sıkıştırılmıyor. Kalabalıklaştıkça hızlanıyorlar. Çünkü takip mesafesini çok iyi biliyorlar. Karıncaları örnek alsak trafikte her şeyi düzelir” dedi.

#7
Foto - Scooter’la seyahat 'kabus' oldu! ‘Karıncalarda saklı’ deyip çözümü açıkladı

“HER 10 SANİYEDE BİR SAĞ AYNAYA BAKIN” Uluslararası Yol ve Sürüş Güvenliği Uzmanı Mert İntepe, tüm ailelerin çocuklarını dikkatli olmaları konusunda uyarması gerektiğine dikkati çekerek, “Mutlaka koruyucu ekipman kullandırılmalıdır. Tüm araç kullanıcılarına da şöyle bir önerim var; her on saniyede bir sağ aynanıza bakın. Şehirdeki riskleri göreceksiniz” çağrısında bulundu. Hem yetkililere hem de scooter firmalarına denetim çağrısında bulunana İntepe, esas çözümün trafiğin mimarisinin yeniden yapılandırılması ile getirilmiş olacağını söyledi.

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