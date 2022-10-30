Scooter’la seyahat 'kabus' oldu! ‘Karıncalarda saklı’ deyip çözümü açıkladı

Özellikle gençlerin kısa mesafe ulaşımda çok sık kullandığı scooter’lar artık çok tehlikeli bir hal almaya başladı. Ölüm kaza sayısı her geçen gün artıyor. Son olarak Antalya'da yaşayan lise öğrencileri 18 yaşındaki Mahmut Yağız Balcı ile 17 yaşındaki Ada Kayahan, scooter kazası sonrası hayatını kaybetti. 6 kişi binerek yol almaya çalışan gençlerin görüntüsü; “Bu kadar da olmaz” dedirtti. Art arda gelen haberlerin sonrası ise kazaların önüne geçebilmek için çalışma yapıldığını söyleyen Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, “Kuralı, kaidesi var ama uyan yok. Belediye ve emniyet güçlerinin çok sık denetim yapması lazım” dedi. Scooter kazası geçiren mağdurlar yetkililere ‘denetim yapın’ çağrısı yaparken, uzmanlar da sorunun çözümüne ilişkin gazetevatan.com’a özel açıklamalarda bulundu.