2022-10-30 07:22:37 Scooter’la seyahat 'kabus' oldu! ‘Karıncalarda saklı’ deyip çözümü açıkladı
Hızlı bir şekilde yaygınlaşan elektrikli scooter’lar, ulaşımda kolaylığın yanı sıra pek çok sorunu da beraberinde getirdi. Art arda yaşanan ölümlü kazalardan sonra denetimler artarken, bakanlık yeni tedbirlerin sinyalini verdi. Scooter kazasında yaralanan vatandaşlar ise; ‘önlem alınmalı’ çağrısında bulunurken, Uluslararası Yol ve Sürüş Güvenliği Uzmanı Mert İntepe’den dikkat çeken çözüm önerileri geldi.