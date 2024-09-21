Sazıyla ekmeğini kazanıyor

"KEŞKE KÖYÜMÜ TERK ETMESEYDİM" Bu Aşıklarımızdan biri de Kars merkez Halefoğlu köyünde yıllar önce Kocaeli Darıca'ya göç ettiğini söyleyen Aşık Ercan Halefoğlu, Aşık Halefoğlu SABAH 'a yaptığı açıklamada şunları söyledi ,"ben saz çalmayı ustam Murat Çobanoğlu’mdan öğrendim o günden sonra da saz elimde hiç düşmedi. Köy köy, diyar diyar gezip saz çaldım, ekmeğimi bu yolla kazandım. Tek pişmanlığım ise keşke köyümde çıkmasaydım, göç etmeseydim. Köyümde kalıp da o yeşil coğrafyanın içinde sadece otursaydım, 1-2 tane inek, birkaç tane keçi ile bir de sazın teli ile ekmeğimi o şekilde kazansaydım, bu da benim hayattaki tek pişmanlığım oldu." diye konuştu. Aşık Ercan Halefoğlu sadece Türkçe söylemediğini, Kürtçe ‘de türkü söylediğini belirterek, Aşıklık geleneğinde koşma, doğaçlama, aşağı atışma ve lebdeğmez hikayelerin var olduğunu belirterek 1980 yılından beri bu sanatı sürdürdüğünü belirti. Aşık Halefoğlu sözlerine şöyle devam etti, " Ben 1967 doğumluyum, evliyim, 2 erkek 2 de kız babasıyım. Ata- dede toprakları beni çekti arabama binip buralara geldim. Kazandığım parayı otellere vermemek için arabada yatıp kalkıyorum. Biz maalesef pop ve Jazz sanatçıları kadar itibar görmüyoruz. Asgari ücret düzeyinde maaş devletimizden istiyoruz. Birde sigorta. Biz aşıklar düğün ve dernek etkinlikleri dışında pek de para kazanmıyoruz. Bazen kahvehanelerde saz çalıyoruz, o da fazla bir gelir sayılmaz ancak günlük harçlığımız çıkıyor. Onun için devletimiz bize sabit bir ücret verirse çok seviniriz." dedi.