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Sazıyla ekmeğini kazanıyor
Aktüel
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Sazıyla ekmeğini kazanıyor

2024-09-21 15:10:44
Sazıyla ekmeğini kazanıyor

Yıllar önce daha iyi bir yaşam için Kars merkez Halefoğlu köyünde çıkıp Kocaeli’yle yerleşen ve geçimini saz çalarak sağlayan Aşık Ercan Halefoğlu, “Aradığım rızkın baba ocağında olduğunu geç anladım“ dedi.

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Foto - Sazıyla ekmeğini kazanıyor

Kadim zamanlara dayanan ve Kars, Ardahan ve Erzurum yöresinde devam eden aşıklık geleneği gününüzde de devam ediyor. Gönlünü sazın tellerine bağlayan Aşıklar elde saz köy, köy, Şehir şehir Anadolu'yu dolaşarak bu geleneği devam ettirmeye çalışıyorlar. Başka geçim kaynağına bağlı kalmadan sadece ekmeğini saz da kazanan Aşıklar bazen günde 4 bin, bazen 200 TL, bazen de siftah yapmadan günü geçirdiklerini söylüyorlar.

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Foto - Sazıyla ekmeğini kazanıyor

"KEŞKE KÖYÜMÜ TERK ETMESEYDİM" Bu Aşıklarımızdan biri de Kars merkez Halefoğlu köyünde yıllar önce Kocaeli Darıca'ya göç ettiğini söyleyen Aşık Ercan Halefoğlu, Aşık Halefoğlu SABAH 'a yaptığı açıklamada şunları söyledi ,"ben saz çalmayı ustam Murat Çobanoğlu’mdan öğrendim o günden sonra da saz elimde hiç düşmedi. Köy köy, diyar diyar gezip saz çaldım, ekmeğimi bu yolla kazandım. Tek pişmanlığım ise keşke köyümde çıkmasaydım, göç etmeseydim. Köyümde kalıp da o yeşil coğrafyanın içinde sadece otursaydım, 1-2 tane inek, birkaç tane keçi ile bir de sazın teli ile ekmeğimi o şekilde kazansaydım, bu da benim hayattaki tek pişmanlığım oldu." diye konuştu. Aşık Ercan Halefoğlu sadece Türkçe söylemediğini, Kürtçe ‘de türkü söylediğini belirterek, Aşıklık geleneğinde koşma, doğaçlama, aşağı atışma ve lebdeğmez hikayelerin var olduğunu belirterek 1980 yılından beri bu sanatı sürdürdüğünü belirti. Aşık Halefoğlu sözlerine şöyle devam etti, " Ben 1967 doğumluyum, evliyim, 2 erkek 2 de kız babasıyım. Ata- dede toprakları beni çekti arabama binip buralara geldim. Kazandığım parayı otellere vermemek için arabada yatıp kalkıyorum. Biz maalesef pop ve Jazz sanatçıları kadar itibar görmüyoruz. Asgari ücret düzeyinde maaş devletimizden istiyoruz. Birde sigorta. Biz aşıklar düğün ve dernek etkinlikleri dışında pek de para kazanmıyoruz. Bazen kahvehanelerde saz çalıyoruz, o da fazla bir gelir sayılmaz ancak günlük harçlığımız çıkıyor. Onun için devletimiz bize sabit bir ücret verirse çok seviniriz." dedi.

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Yorumlar

İ.Keskin

Aşıkların 'ehlidil' olduğu takdir edildikten sonra devlet koruması altına alınmaları lazım. O insanlar ruhsal olarak 'ilmi kemale zaim' 'Hakk-el yakin' eşiğinde bambaşka insanlar. Doğu Anadolu ve Çukurova bölgesinde kaldılar. sayıları da azaldı.
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